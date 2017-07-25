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    Кузнецов: «Из-за Васина в прошлом году проиграли чемпионство»

    Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что опытный Сергей Игнашевич должен заменить часто допускающего ошибки Виктора Васина в предстоящем матче Лиги чемпионов с АЕКом. Напомним, что встреча третьего отборочного раунда состоится во вторник, 25 июля, в 20:30 по московскому времени.

    – В связи с этим Игнашевич, который полетел в Афины, – однозначное усиление?

    – Конечно. Это опытный футболист, который даже невысокую скорость может компенсировать выбором позиции.

    – С другой стороны, Игнашевич и Березуцкие уже немолоды.

    – Говорил еще года четыре назад, что ЦСКА нужно искать им замену. Говорил, что они не вечные. Вот закончат братья и Игнашевич, и кто будет играть? Васин?! Чернов?! Ребят, это не уровень команды, которая хочет играть в Лиге чемпионов и добиваться успехов на внутренней арене.

    – Считаете, что Васин и Чернов – не замена?

    – Из-за Васина в прошлом году проиграли чемпионство. Помните, какую ошибку он совершил в ключевом матче со «Спартаком»? Добейся ЦСКА тогда победы, неизвестно, чем бы все закончилось. У армейцев сейчас есть явный лидер – это Витиньо, форвард вернулся из Бразилии другим человеком. Забивает, ведет за собой команду, может создать голевой момент. Но он может забить три, а команда пропустит четыре. И какого результата от них ждать?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.07.2017 10:43
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +8019

      nik55 25 июля 2017, 15:34

      Не нужно всю вину списать на Васина----виноваты все

      0
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 25 июля 2017, 14:01

      Это так игрока сборной обвинять ? Зря.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 25 июля 2017, 13:18

      А не Игнашевич ли с Березуцким на попе катались и смотрели как Зе забивает в первом матче!?? Как то чересчур категорично он рассуждает

      1
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      Рейтинг: +448

      Paladius 25 июля 2017, 12:58

      Можно подумать, у Березуцких когда они в основе начинали играть не было ошибок! Ошибки с опытом уйдут, главное игровая практика!

      1
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      ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Paladius 25 июля 2017, 13:59

      Березы начинали в молодом возрасте играть за основу ЦСКА, у Васина лишь к 28 годам удалось туда попасть, не важно где играл в арендах, обязан усиленно тренироваться, и ошибки исправлять если такие были в других матчах, а сейчас у него ляп за ляпом, нужен другой защитник

      2
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      Рейтинг: +1426

      VSt 25 июля 2017, 12:15

      Кузнецов, видимо, душой ещё слишком молод (хоть и годочков ему уже многовато), это мешает ему трезво оценивать ситуацию.
      Особенно мил вот этот пассаж: "Говорил еще года четыре назад, что ЦСКА нужно искать им замену.". Интересно кому он говорил, пацанам в пивной? В ЦСКА кто-то есть кто этого не понимает? Странно, что до сих пор не заменили, дело-то плёвое. Только пальцем щелкнуть.

      2
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      Рейтинг: +5455

      Дядя Серёжа 25 июля 2017, 11:35

      Всегда кто-то ошибается, парню не повезло потому что он - ВАСИН.

      1
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 25 июля 2017, 11:06

      да там и Васин без ошибки не помог бы,во втором тайме ЦСКА ничего опасного у ворот Спартака не создал. Ничья бы бы не помогла все равно,на тур позже бы Спартак чемпионом стал бы и всё

      4
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > alexivanof197 25 июля 2017, 11:30

      Поддерживаю..

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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 25 июля 2017, 11:00

      Да там и без Васина был отрыв бешеный, с команды спрашивать нужно , а не одного игрока винить в неудачах!

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      Рейтинг: +265

      Himik007 > 4agaaa 25 июля 2017, 11:11

      Васина засрали всего, на КК выступил очень хорошо.Пусть со Спартаком на Кутепова махнут или на Нету( Зен)Тогда поймут что дело не в Васине а в защите в целом!Надо Манчине подсуетится И обменять хороший защитник +паспорт

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      Рейтинг: +174

      ДикийАлекс > Himik007 25 июля 2017, 12:42

      Футболист с паспортом это важно)

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      Рейтинг: +39

      Мутный Рай 25 июля 2017, 10:46

      Нашли козла отпущения! Там все хороши

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