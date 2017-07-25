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  • Кузнецов: «Из-за Васина в прошлом году проиграли чемпионство»

Кузнецов: «Из-за Васина в прошлом году проиграли чемпионство»

25 июля 2017, 10:43
13

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что опытный Сергей Игнашевич должен заменить часто допускающего ошибки Виктора Васина в предстоящем матче Лиги чемпионов с АЕКом. Напомним, что встреча третьего отборочного раунда состоится во вторник, 25 июля, в 20:30 по московскому времени.

– В связи с этим Игнашевич, который полетел в Афины, – однозначное усиление?

– Конечно. Это опытный футболист, который даже невысокую скорость может компенсировать выбором позиции.

– С другой стороны, Игнашевич и Березуцкие уже немолоды.

– Говорил еще года четыре назад, что ЦСКА нужно искать им замену. Говорил, что они не вечные. Вот закончат братья и Игнашевич, и кто будет играть? Васин?! Чернов?! Ребят, это не уровень команды, которая хочет играть в Лиге чемпионов и добиваться успехов на внутренней арене.

– Считаете, что Васин и Чернов – не замена?

– Из-за Васина в прошлом году проиграли чемпионство. Помните, какую ошибку он совершил в ключевом матче со «Спартаком»? Добейся ЦСКА тогда победы, неизвестно, чем бы все закончилось. У армейцев сейчас есть явный лидер – это Витиньо, форвард вернулся из Бразилии другим человеком. Забивает, ведет за собой команду, может создать голевой момент. Но он может забить три, а команда пропустит четыре. И какого результата от них ждать?

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов ЦСКА Игнашевич Сергей Васин Виктор Кузнецов Дмитрий Витиньо
Комментарии (13)
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Мутный Рай
1500968806
Нашли козла отпущения! Там все хороши
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4agaaa
1500969648
Да там и без Васина был отрыв бешеный, с команды спрашивать нужно , а не одного игрока винить в неудачах!
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alexivanof197
1500970014
да там и Васин без ошибки не помог бы,во втором тайме ЦСКА ничего опасного у ворот Спартака не создал. Ничья бы бы не помогла все равно,на тур позже бы Спартак чемпионом стал бы и всё
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Дядя Серёжа
1500971726
Всегда кто-то ошибается, парню не повезло потому что он - ВАСИН.
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VSt
1500974120
Кузнецов, видимо, душой ещё слишком молод (хоть и годочков ему уже многовато), это мешает ему трезво оценивать ситуацию. Особенно мил вот этот пассаж: "Говорил еще года четыре назад, что ЦСКА нужно искать им замену.". Интересно кому он говорил, пацанам в пивной? В ЦСКА кто-то есть кто этого не понимает? Странно, что до сих пор не заменили, дело-то плёвое. Только пальцем щелкнуть.
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Paladius
1500976727
Можно подумать, у Березуцких когда они в основе начинали играть не было ошибок! Ошибки с опытом уйдут, главное игровая практика!
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filosof sparty
1500977892
А не Игнашевич ли с Березуцким на попе катались и смотрели как Зе забивает в первом матче!?? Как то чересчур категорично он рассуждает
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aurora5858
1500980500
Это так игрока сборной обвинять ? Зря.
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nik55
1500986078
Не нужно всю вину списать на Васина----виноваты все
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