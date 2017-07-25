Кузнецов: «Из-за Васина в прошлом году проиграли чемпионство»

Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов считает, что опытный Сергей Игнашевич должен заменить часто допускающего ошибки Виктора Васина в предстоящем матче Лиги чемпионов с АЕКом. Напомним, что встреча третьего отборочного раунда состоится во вторник, 25 июля, в 20:30 по московскому времени.

– В связи с этим Игнашевич, который полетел в Афины, – однозначное усиление?

– Конечно. Это опытный футболист, который даже невысокую скорость может компенсировать выбором позиции.

– С другой стороны, Игнашевич и Березуцкие уже немолоды.

– Говорил еще года четыре назад, что ЦСКА нужно искать им замену. Говорил, что они не вечные. Вот закончат братья и Игнашевич, и кто будет играть? Васин?! Чернов?! Ребят, это не уровень команды, которая хочет играть в Лиге чемпионов и добиваться успехов на внутренней арене.

– Считаете, что Васин и Чернов – не замена?

– Из-за Васина в прошлом году проиграли чемпионство. Помните, какую ошибку он совершил в ключевом матче со «Спартаком»? Добейся ЦСКА тогда победы, неизвестно, чем бы все закончилось. У армейцев сейчас есть явный лидер – это Витиньо, форвард вернулся из Бразилии другим человеком. Забивает, ведет за собой команду, может создать голевой момент. Но он может забить три, а команда пропустит четыре. И какого результата от них ждать?