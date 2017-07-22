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    ФНЛ. «Тамбов» разгромил «Спартак-2», «Ротор-Волгоград» проиграл «Шиннику», «Химки» были сильнее «Луч-Энергии»

    В матче 3-го тура первенства ФНЛ «Спартак-2» в гостях крупно уступил «Тамбову» – 0:3.

    В других встречах «Химки», одержавшие третью победу кряду, обыграли «Луч-Энергию», «Ротор-Волгоград» проиграл «Шиннику».

    Первенство ФНЛ. 3-й тур

    Тамбов – Спартак-2 (Москва) – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Часовских, 16; 2:0 – Рыжков, 33; 3:0 – Шевчук, 71 (с пенальти).

    Химки (Московская область) – Луч-Энергия (Владивосток) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Батов, 34; 2:0 – Петрусев, 70.

    Шинник (Ярославль) – Ротор-Волгоград – 3:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Романенко, 23; 1:1 – Шайморданов, 32; 2:1 – Самойлов, 39; 3:1 – Шайморданов, 65.

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.07.2017 17:58
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 26 июля 2017, 10:58

      красавцы!!)

      0
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 23 июля 2017, 09:00

      Вперёд Тамбов!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +95

      Вингер91 22 июля 2017, 20:14

      Только "Шинник", только победа!

      0
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