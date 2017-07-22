ФНЛ. «Тамбов» разгромил «Спартак-2», «Ротор-Волгоград» проиграл «Шиннику», «Химки» были сильнее «Луч-Энергии»

В матче 3-го тура первенства ФНЛ «Спартак-2» в гостях крупно уступил «Тамбову» – 0:3.
В других встречах «Химки», одержавшие третью победу кряду, обыграли «Луч-Энергию», «Ротор-Волгоград» проиграл «Шиннику».
Первенство ФНЛ. 3-й тур
Тамбов – Спартак-2 (Москва) – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Часовских, 16; 2:0 – Рыжков, 33; 3:0 – Шевчук, 71 (с пенальти).
Химки (Московская область) – Луч-Энергия (Владивосток) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Батов, 34; 2:0 – Петрусев, 70.
Шинник (Ярославль) – Ротор-Волгоград – 3:1 (2:1)
Голы: 0:1 – Романенко, 23; 1:1 – Шайморданов, 32; 2:1 – Самойлов, 39; 3:1 – Шайморданов, 65.
Источник: Бомбардир.ру