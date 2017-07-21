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Аршавин: «В Казахстане стал часто есть конину»

21 июля 2017, 13:07
9

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о своей жизни в Казахстане. По словам бывшего капитана сборной России, его не изменила жизнь в новой стране.

– На сколько процентов вы уже казах?

– Ни на один. Я русский.

– Речь не о составе крови, естественно.

– Нет, я остался европейцем. Не приобрел местных привычек, не соблюдаю обычаев.

– Понять этот народ, страну, культуру удалось?

– Как устроена жизнь в городе, куда и когда пойти, поехать, – это знаю. Но понял ли культуру? Как ни странно, не вижу особой разницы между людьми в Алма-Ате и, допустим, в Краснодаре. Все говорят по-русски, ведут себя похожим образом. Нет больших отличий от России.

– Из местного бытового что-то полюбилось?

– Стал часто есть конину, если говорить о кухне. Она и раньше нравилась, но везде считается деликатесом, дорогая, а здесь доступная. Летом часто езжу на «Восемь озер» – комфортный отель с бассейнами в степи. Люди купаются, загорают. На Чимбулак, естественно, – горный курорт совсем рядом с городом. К лыжным спускам равнодушен, но красиво.

Источник: «Матч ТВ»
Казахстан. Премьер-лига Кайрат Аршавин Андрей
Комментарии (9)
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orstho-68
1500633480
А как же чипсы?
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порт
1500633892
Братья Березуцкие напряглись нервно.
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Йохн Год
1500634613
Вот откуда спартачам питание заказывать надо! ;) И как приятно вилкой в конину тыкать будет....
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raritet
1500635342
Конина-это деликатес , а копченые ребрышки под коньячок вообще чудо.
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трениришко
1500637085
остался бы в зените ел бы кокаину
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Munez89
1500645653
Если для Аршавина, конина была дорогим деликатесом, то что уж нам простым смертным делать)))
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ПаХан638
1500649258
так вот откуда у него взялись лошадиные силы на поле, на старости лет)
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