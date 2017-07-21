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    Аршавин: «В Казахстане стал часто есть конину»

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о своей жизни в Казахстане. По словам бывшего капитана сборной России, его не изменила жизнь в новой стране.

    – На сколько процентов вы уже казах?

    – Ни на один. Я русский.

    – Речь не о составе крови, естественно.

    – Нет, я остался европейцем. Не приобрел местных привычек, не соблюдаю обычаев.

    – Понять этот народ, страну, культуру удалось?

    – Как устроена жизнь в городе, куда и когда пойти, поехать, – это знаю. Но понял ли культуру? Как ни странно, не вижу особой разницы между людьми в Алма-Ате и, допустим, в Краснодаре. Все говорят по-русски, ведут себя похожим образом. Нет больших отличий от России.

    – Из местного бытового что-то полюбилось?

    – Стал часто есть конину, если говорить о кухне. Она и раньше нравилась, но везде считается деликатесом, дорогая, а здесь доступная. Летом часто езжу на «Восемь озер» – комфортный отель с бассейнами в степи. Люди купаются, загорают. На Чимбулак, естественно, – горный курорт совсем рядом с городом. К лыжным спускам равнодушен, но красиво.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.07.2017 13:07
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 21 июля 2017, 18:00

      так вот откуда у него взялись лошадиные силы на поле, на старости лет)

      1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 21 июля 2017, 17:00

      Если для Аршавина, конина была дорогим деликатесом, то что уж нам простым смертным делать)))

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко 21 июля 2017, 14:38

      остался бы в зените ел бы кокаину

      0
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      Рейтинг: +4024

      raritet 21 июля 2017, 14:09

      Конина-это деликатес , а копченые ребрышки под коньячок вообще чудо.

      1
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      Рейтинг: +152

      Йохн Год 21 июля 2017, 13:56

      Вот откуда спартачам питание заказывать надо! ;)
      И как приятно вилкой в конину тыкать будет....

      3
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > Йохн Год 22 августа 2017, 14:12

      Сначала свинину пускай поедят, а то силушки богатырской потеряли

      0
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      Рейтинг: +6309

      порт 21 июля 2017, 13:44

      Братья Березуцкие напряглись нервно.

      5
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      Рейтинг: +86

      orstho-68 21 июля 2017, 13:38

      А как же чипсы?

      -1
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