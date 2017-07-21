Аршавин: «В Казахстане стал часто есть конину»

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин рассказал о своей жизни в Казахстане. По словам бывшего капитана сборной России, его не изменила жизнь в новой стране.
– На сколько процентов вы уже казах?
– Ни на один. Я русский.
– Речь не о составе крови, естественно.
– Нет, я остался европейцем. Не приобрел местных привычек, не соблюдаю обычаев.
– Понять этот народ, страну, культуру удалось?
– Как устроена жизнь в городе, куда и когда пойти, поехать, – это знаю. Но понял ли культуру? Как ни странно, не вижу особой разницы между людьми в Алма-Ате и, допустим, в Краснодаре. Все говорят по-русски, ведут себя похожим образом. Нет больших отличий от России.
– Из местного бытового что-то полюбилось?
– Стал часто есть конину, если говорить о кухне. Она и раньше нравилась, но везде считается деликатесом, дорогая, а здесь доступная. Летом часто езжу на «Восемь озер» – комфортный отель с бассейнами в степи. Люди купаются, загорают. На Чимбулак, естественно, – горный курорт совсем рядом с городом. К лыжным спускам равнодушен, но красиво.