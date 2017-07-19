УПЛ. «Шахтер» добился победы в Полтаве, «Динамо» обыграло «Черноморец»

В чемпионате Украины двумя матчами завершилась программа первого тура. «Шахтер» в выездном матче против «Ворсклы» одержал победу со счетом 3:0. Голы на счету Факундо Перейры, Марлоса и Алана Патрика. «Динамо» со счетом 2:1 обыграло «Черноморец». Счет открыл игрок одесской команды Алексей Хобленко, после чего Владимир Шепелев и Андрей Ярмоленко перевели исход встречу в пользу киевлян.
Результаты первого игрового дня можно узнать здесь.
Чемпионат Украины. УПЛ. 1-й тур
Ворскла (Полтава) – Шахтер (Донецк) – 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Перейра, 27; 0:2 – Марлос, 66; 0:3 – Патрик, 90+3.
Динамо (Киев) – Черноморец (Одесса) – 2:1 (2:1)
Голы: 0:1 – Хобленко, 13; 1:1 – Шепелев, 22; 2:1 – Ярмоленко, 42.
Источник: Бомбардир.ру