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    УПЛ. «Шахтер» добился победы в Полтаве, «Динамо» обыграло «Черноморец»

    В чемпионате Украины двумя матчами завершилась программа первого тура. «Шахтер» в выездном матче против «Ворсклы» одержал победу со счетом 3:0. Голы на счету Факундо Перейры, Марлоса и Алана Патрика. «Динамо» со счетом 2:1 обыграло «Черноморец». Счет открыл игрок одесской команды Алексей Хобленко, после чего Владимир Шепелев и Андрей Ярмоленко перевели исход встречу в пользу киевлян.

    Результаты первого игрового дня можно узнать здесь.

    Чемпионат Украины. УПЛ. 1-й тур

    Ворскла (Полтава) – Шахтер (Донецк) – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Перейра, 27; 0:2 – Марлос, 66; 0:3 – Патрик, 90+3.

    Динамо (Киев) – Черноморец (Одесса) – 2:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Хобленко, 13; 1:1 – Шепелев, 22; 2:1 – Ярмоленко, 42.

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2017 01:43
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