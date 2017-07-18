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    Рыбус прошел медосмотр для «Локомотива»

    «Бомбардир» писал о договоренности «Локомотива» с «Лионом» по покупке полузащитника Мацея Рыбуса. Сумма перехода поляка оценивается в 1,5 миллиона.

    Комментаторы матча «Локомотив» – «Арсенал» (1:0, 81 минута) на телеканале «Наш футбол» сообщили о том, что 27-летний игрок сборной Польши прошел медосмотр для московского клуба. Ожидается, что в ближайшее время он подпишет соглашение на три года.

    В минувшем сезоне полузащитник отдал две голевые передачи в 28 матчах всех турниров. Рыбус стал игроком «Лиона» в июле 2016 года, покинув «Ахмат». За команду из Грозного хавбек игралал с февраля 2012 года. За четыре сезона он забил 18 голов 101 матче РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.07.2017 21:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 19 июля 2017, 13:08

      пока официально не объявят, это все фигня

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 19 июля 2017, 08:36

      а че не в Ахмат?)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 18 июля 2017, 21:38

      Нравится мне этот игрок!Успехов!

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