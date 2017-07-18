Рыбус прошел медосмотр для «Локомотива»

«Бомбардир» писал о договоренности «Локомотива» с «Лионом» по покупке полузащитника Мацея Рыбуса. Сумма перехода поляка оценивается в 1,5 миллиона.

Комментаторы матча «Локомотив» – «Арсенал» (1:0, 81 минута) на телеканале «Наш футбол» сообщили о том, что 27-летний игрок сборной Польши прошел медосмотр для московского клуба. Ожидается, что в ближайшее время он подпишет соглашение на три года.

В минувшем сезоне полузащитник отдал две голевые передачи в 28 матчах всех турниров. Рыбус стал игроком «Лиона» в июле 2016 года, покинув «Ахмат». За команду из Грозного хавбек игралал с февраля 2012 года. За четыре сезона он забил 18 голов 101 матче РФПЛ.