Рыбус перейдет в «Локомотив» за 1,5 миллиона

«Локомотив» договорился с «Лионом» о покупке полузащитника Мацея Рыбуса. Сумма перехода игрока сборной Польши составит 1,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне 27-летний игрок принял участие в 28 матчах французского клуба, отдав две результативные передачи. Игрок присоединился к «Лиону» в июле 2016 года, перейдя из «Ахмата». За грозненский клуб поляк выступал с февраля 2012 года. За это время он сыграл 101 матч в РФПЛ и забил 18 голов.

В июне футболист сказал, что готов вернуться в РФПЛ и отдает предпочтение клубам из Москвы.