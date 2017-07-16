Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рыбус перейдет в «Локомотив» за 1,5 миллиона

    «Локомотив» договорился с «Лионом» о покупке полузащитника Мацея Рыбуса. Сумма перехода игрока сборной Польши составит 1,5 миллиона евро.

    В минувшем сезоне 27-летний игрок принял участие в 28 матчах французского клуба, отдав две результативные передачи. Игрок присоединился к «Лиону» в июле 2016 года, перейдя из «Ахмата». За грозненский клуб поляк выступал с февраля 2012 года. За это время он сыграл 101 матч в РФПЛ и забил 18 голов.

    В июне футболист сказал, что готов вернуться в РФПЛ и отдает предпочтение клубам из Москвы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.07.2017 18:33
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 17 июля 2017, 14:00

      только почему 1.5 всего? за него просили 4, вроде, да и он сам желал больше отступных. видимо 1.5 это сумма без бонусов? есть какие то пруфы?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 16 июля 2017, 22:08

      ждем официоза!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 16 июля 2017, 19:07

      Локо подсуетился..норм трансфер так-то.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 16 июля 2017, 19:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Лучше бы ты в Грозный вернулся, Мачей... Сопьешься у Шпалыча...

      -7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 16 июля 2017, 18:58

      В толерантной Европе не уютно стало? Вот Кадыров то парня закодировал...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 16 июля 2017, 18:47

      Локо сделал очень хорошее приобретение. Удачи Матею !!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11