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    Рыбус заявил, что готов вернуться в РФПЛ в один из московских клубов

    Полузащитник «Лиона» Мацей Рыбус заявил, что готов рассмотреть предложения от московских клубов. По словам 27-летнего игрока, ему необходима регулярная игровая практика в преддверии чемпионата мира-2018. Ранее сообщалось, что интерес к поляку проявляет ЦСКА.

    «Вполне возможно, что я вернусь в Россию. За год до мирового первенства мне необходима постоянная игровая практика. Мог бы я перейти в ЦСКА? Есть команды, проявляющий ко мне интерес, но пока я ни с кем не веду переговоров. Как бы там ни было, не все в данной ситуации зависит от меня, ведь мой контракт с «Лионом» в силе еще два года.

    Вариант с возвращением в Россию вполне вероятен, но то это зависит от клуба. В Грозный я возвращаться не хочу, но рассмотрел бы предложения от команд из Москвы. Мне знакомы РФПЛ, русский язык, люди и город. Посещал Москву много раз. И это должна быть команда, которая ставит перед собой высокие цели и выступает в еврокубках», – приводит Рыбуса Sportowe Fakty.

    Напомним, Рыбус выступал в Премьер-лиге за «Терек» (ныне – «Ахмат») с 2012-го по 2016 год.

    Источник: Бомбардир.ру

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    10.06.2017 15:58
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +131

      александр 59 10 июня 2017, 22:29

      Хороший игрок, и при том что Спартак берёт очки на волевых, подошёл бы

      0
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      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 10 июня 2017, 16:41

      В Москву захотелось , пускай в КРЫЛЬЯХ полетает или в АНЖИ .

      0
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      Рейтинг: +197

      proekt 10 июня 2017, 16:31

      Для Спартака бы подошел...

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 10 июня 2017, 16:07

      Давай в Терек!!!!!!!!!!!! ЖДЕМС

      0
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      ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Mahone 10 июня 2017, 18:53

      терек москва?

      0
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      Рейтинг: +88

      hans6978T > карасевщина 10 июня 2017, 19:13

      арарат)))

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