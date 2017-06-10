Рыбус заявил, что готов вернуться в РФПЛ в один из московских клубов

Полузащитник «Лиона» Мацей Рыбус заявил, что готов рассмотреть предложения от московских клубов. По словам 27-летнего игрока, ему необходима регулярная игровая практика в преддверии чемпионата мира-2018. Ранее сообщалось, что интерес к поляку проявляет ЦСКА.

«Вполне возможно, что я вернусь в Россию. За год до мирового первенства мне необходима постоянная игровая практика. Мог бы я перейти в ЦСКА? Есть команды, проявляющий ко мне интерес, но пока я ни с кем не веду переговоров. Как бы там ни было, не все в данной ситуации зависит от меня, ведь мой контракт с «Лионом» в силе еще два года.

Вариант с возвращением в Россию вполне вероятен, но то это зависит от клуба. В Грозный я возвращаться не хочу, но рассмотрел бы предложения от команд из Москвы. Мне знакомы РФПЛ, русский язык, люди и город. Посещал Москву много раз. И это должна быть команда, которая ставит перед собой высокие цели и выступает в еврокубках», – приводит Рыбуса Sportowe Fakty.

Напомним, Рыбус выступал в Премьер-лиге за «Терек» (ныне – «Ахмат») с 2012-го по 2016 год.