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РФПЛ. «Ахмат» в дебютном матче Кононова победил «Амкар»

16 июля 2017, 23:36
16

В заключительном воскресном матче первого тура РФПЛ встречались «Ахмат» и «Амкар». Минимальную победу засчет гола новичка команды Лео одержал чеченский коллектив, в котором первый официальный матч в качестве главного тренера проводил Олег Кононов.

Перед началом встречи гимн «Ахмата» исполнил народный артист России Николай Басков.

Чемпионат России. РФПЛ. 1-й тур

Ахмат (Грозный) – Амкар (Пермь) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Лео, 39.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Сампайо, Иванов, Митришев (Х. Кадыров, 67), Балай, Лео (Раванелли, 78).

«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович (Гиголаев, 57), Рязанцев (Костюков, 46), Комолов, Гол, Прокофьев (Гасилин, 69), Бодул.

Предупреждения: Раванелли, 80; Х. Кадыров, 85 – Сиваков, 15; Костюков, 77.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Амкар-Пермь Кононов Олег
Комментарии (16)
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alex1951
1500237600
ахмат ,рахмат Кадырову!
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DeutschlandUberAlles
1500237653
Чем им Терек не нравился ?
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BRO_football
1500237750
Ахмату было бы непростительно проигрывать при таких звёздных болельщиках.
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Aleksandr_1986_Spb_
1500237806
Я конечно ничего не утверждаю,но как-то уж странно действовали защитники Амкара в эпизоде с голом. Сначала двое защитников сотворили непонятно что, они находились в выигрышной позиции с форвардом НедоТерека, потом ещё один защитник идет в подкат и влетает в ворота, притом что форвард ещё даже не сделал замаха. Потом он же, вообщем-то уже встав и выдвинувшись на нападающего каким-то образом даёт забить в ближний угол... Странности в Грозном начинаются уже с первого тура...
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kvm
1500238000
лахмат
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Одинокий волк Маквейд
1500259005
Шоу удалось.
Ответить
Сибирь за Спартак
1500259596
Грозный пошел в еврокубки.
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Svoysvoemubrat
1500260140
Вот вам и Жаба.
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Бугимен
1500267861
Кононов молодец, гляди и в ЛЕ попадут!
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