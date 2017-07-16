Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. «Ахмат» в дебютном матче Кононова победил «Амкар»

    В заключительном воскресном матче первого тура РФПЛ встречались «Ахмат» и «Амкар». Минимальную победу засчет гола новичка команды Лео одержал чеченский коллектив, в котором первый официальный матч в качестве главного тренера проводил Олег Кононов.

    Перед началом встречи гимн «Ахмата» исполнил народный артист России Николай Басков.

    Чемпионат России. РФПЛ. 1-й тур

    Ахмат (Грозный) – Амкар (Пермь) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Лео, 39.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Сампайо, Иванов, Митришев (Х. Кадыров, 67), Балай, Лео (Раванелли, 78).

    «Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович (Гиголаев, 57), Рязанцев (Костюков, 46), Комолов, Гол, Прокофьев (Гасилин, 69), Бодул.

    Предупреждения: Раванелли, 80; Х. Кадыров, 85 – Сиваков, 15; Костюков, 77.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.07.2017 23:36
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 17 июля 2017, 08:04

      Кононов молодец, гляди и в ЛЕ попадут!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа > Бугимен 17 июля 2017, 10:00

      Рано по одной игре судить, дождёмся хотя бы 2018 год.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 17 июля 2017, 05:55

      Вот вам и Жаба.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 17 июля 2017, 05:46

      Грозный пошел в еврокубки.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 17 июля 2017, 05:36

      Шоу удалось.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2251

      kvm 16 июля 2017, 23:46

      лахмат

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 > kvm 17 июля 2017, 00:11

      ....в смысле,лохматый,бородатый?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +160

      виктоша > kvm 17 июля 2017, 06:32

      "Рахмат, Лахмат", - сказал Ахмат.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 16 июля 2017, 23:43

      Я конечно ничего не утверждаю,но как-то уж странно действовали защитники Амкара в эпизоде с голом. Сначала двое защитников сотворили непонятно что, они находились в выигрышной позиции с форвардом НедоТерека, потом ещё один защитник идет в подкат и влетает в ворота, притом что форвард ещё даже не сделал замаха. Потом он же, вообщем-то уже встав и выдвинувшись на нападающего каким-то образом даёт забить в ближний угол... Странности в Грозном начинаются уже с первого тура...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > Alimpasha 17 июля 2017, 00:07

      Как я понял Вы болельщик Ахмата. Извините, но в данном случае ваше мнение изначально вероятно предвзято. А по матчам в Грозном вопросы частенько возникали и в прошлые годы и дело не только в сегодняшней игре

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +222

      ДЖУZ > Aleksandr_1986_Spb_ 17 июля 2017, 00:12

      Они не возникают потому что такие как ты постоянно что то хотят высрать, сперва ты питерский боллельщик говоришь, что много денег дают Тереку, когда весь бюджет республики чуть более 40 миллиардов, а вы стадион один строите на эти деньги да ещё покупаете футболистов, на сумму равную бюджету половине команд РПЛ

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > ДЖУZ 17 июля 2017, 00:16

      Да, только Амкару, Томи, крыльям и многим другим не дают столько бабла вместе взятым как Тереку..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 16 июля 2017, 23:42

      Ахмату было бы непростительно проигрывать при таких звёздных болельщиках.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > BRO_football 17 июля 2017, 00:08

      При таких звёздных проплаченных болельщиках.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 16 июля 2017, 23:40

      Чем им Терек не нравился ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 16 июля 2017, 23:40

      ахмат ,рахмат Кадырову!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11