РФПЛ. «Ахмат» в дебютном матче Кононова победил «Амкар»

В заключительном воскресном матче первого тура РФПЛ встречались «Ахмат» и «Амкар». Минимальную победу засчет гола новичка команды Лео одержал чеченский коллектив, в котором первый официальный матч в качестве главного тренера проводил Олег Кононов.
Перед началом встречи гимн «Ахмата» исполнил народный артист России Николай Басков.
Чемпионат России. РФПЛ. 1-й тур
Ахмат (Грозный) – Амкар (Пермь) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Лео, 39.
«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Анхель, Сампайо, Иванов, Митришев (Х. Кадыров, 67), Балай, Лео (Раванелли, 78).
«Амкар»: Нигматуллин, Сиваков, Зайцев, Идову, Занев, Милькович (Гиголаев, 57), Рязанцев (Костюков, 46), Комолов, Гол, Прокофьев (Гасилин, 69), Бодул.
Предупреждения: Раванелли, 80; Х. Кадыров, 85 – Сиваков, 15; Костюков, 77.