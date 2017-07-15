«Зенит» не взял на матч против «СКА-Хабаровска» Хави Гарсию, Новосельцева, Молло, Терентьева и Нобоа

Сегодня «Зенит» отправился в Хабаровск на матч против местного «СКА-Хабаровска».

Отметим, что в заявку сине-бело-голубых не попали Иван Новосельцев, Денис Терентьев, Кристиан Нобоа, Хави Гарсия и Йоан Молло.

Терентьев находится в расположении «Зенита-2», Новосельцев имеет проблемы со здоровьем, а Гарсии не рекомендуется играть на искусственном поле.

Встреча пройдет 16 июля и начнется в 11:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Андрей Лунев.

Защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Бранислав Иванович, Максим Карпов, Луиш Нету, Доменико Кришито, Ибрагим Цаллагов.

Полузащитники: Юрий Жирков, Эрнани, Маурисио, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Олег Шатов, Леандро Паредес, Жулиано, Дмитрий Полоз.

Нападающие: Александр Кокорин, Артем Дзюба, Лука Джорджевич, Себастьян Дриусси.