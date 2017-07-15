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    «Зенит» не взял на матч против «СКА-Хабаровска» Хави Гарсию, Новосельцева, Молло, Терентьева и Нобоа

    Сегодня «Зенит» отправился в Хабаровск на матч против местного «СКА-Хабаровска».

    Отметим, что в заявку сине-бело-голубых не попали Иван Новосельцев, Денис Терентьев, Кристиан Нобоа, Хави Гарсия и Йоан Молло.

    Терентьев находится в расположении «Зенита-2», Новосельцев имеет проблемы со здоровьем, а Гарсии не рекомендуется играть на искусственном поле.

    Встреча пройдет 16 июля и начнется в 11:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Андрей Лунев.

    Защитники: Игорь Смольников, Александр Анюков, Бранислав Иванович, Максим Карпов, Луиш Нету, Доменико Кришито, Ибрагим Цаллагов.

    Полузащитники: Юрий Жирков, Эрнани, Маурисио, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Олег Шатов, Леандро Паредес, Жулиано, Дмитрий Полоз.

    Нападающие: Александр Кокорин, Артем Дзюба, Лука Джорджевич, Себастьян Дриусси.

    Источник: ФК «Зенит»

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    15.07.2017 12:12
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    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1297

      compka 15 июля 2017, 17:06

      неужели Нобоа будет сидеть на скамейке ?!?

      0
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      ...
      Рейтинг: +11

      Roman7go7 > compka 15 июля 2017, 17:16

      у него красная карточка, зачем ему туда лететь?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1297

      compka > Roman7go7 15 июля 2017, 17:25

      ах да, совсем забыл!

      0
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      Рейтинг: +156

      Санчес65 15 июля 2017, 17:00

      Надо было Боинг 747 арендовать и всем бы места хватило.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2205

      spam2009 15 июля 2017, 16:43

      В самолете места не хватило, а лететь стоя они отказались

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 июля 2017, 15:31

      Как же они без Молло?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +597

      Gornostay 15 июля 2017, 13:42

      В самолет не влезли))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +152

      Diman67 15 июля 2017, 13:41

      писали же что джорджевич вроде как разорвал контракт с зенитом, не?

      0
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      ...
      Рейтинг: +800

      forward33 > Diman67 15 июля 2017, 13:53

      Ага было, но Зенит не захотел бесплатно отпускать, правда, не пойму зачем его взяли, а Нобоа нет?

      0
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      Рейтинг: +152

      Diman67 > forward33 15 июля 2017, 14:27

      нобоа видимо еще не готов к играм. я думаю он будет играть со временем. игрок хороший

      0
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      Рейтинг: +11

      Roman7go7 > Diman67 15 июля 2017, 17:17

      Красная карточка у него

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 15 июля 2017, 13:32

      Взяли только сильнейших.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +196

      Genchik92 15 июля 2017, 12:16

      Терентьев в Зените 2 ,Хави Гарсия проблемы с искуственными газонами ,Новосельцев травмаа остальные хз

      1
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. > Genchik92 15 июля 2017, 12:39

      Нобоа дисквалификация.

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