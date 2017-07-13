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    Воронин хотел устроить Смолова в дортмундскую «Боруссию»

    Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин уверен, что если форвард «Краснодара» Федор Смолов хочет попробовать свои силы в Европе, то нужно реализовывать свои амбиции. Он также добавил, что мог поспособствовать его переходу в дортмудскую «Боруссию».

    «Краснодар, на мой взгляд, лучшее место для футбола в России. Я на днях был в Москве: в июле 12 градусов тепла. На улице – околеешь. Какой там футбол? (Смеется.)

    Да и вообще сам клуб «Краснодар» мне очень симпатичен. Там президент полностью погружен во все дела, постепенно ведет строительство – от фундамента вверх. Мы же играли с «Краснодаром». Я помню, что команда там уже тогда была крепкой, обученной. Да, не скупают все подряд, не борются пока за Лигу чемпионов.

    А если у Феди амбиции – то пусть едет в Европу и там их реализовывает. Если хочет зарабатывать, то может ехать в Китай. Интерес оттуда к нему есть. Но ни «Спартак», ни «Зенит» Смолову не нужны.

    Мне кажется, что все эти слухи – агентские игры. Парень только в футбол играть начал, и тут же начинают его дергать.

    Я ему неоднократно говорил, что уезжать надо только в Европу. Там другой уровень футбола. Настоящий спортсмен должен именно к этому стремиться. Тем более возраст у него сейчас для этого идеальный, а потом будет поздно. Я говорил Феде в прошлом году: «Давай устрою тебя в Дортмунд». Улыбнулись, но так и осталось все на своих местах», – признался Воронин.

    Напомним, что Воронин играл в составе «Динамо» с 2010 по 2014 год, где и познакомился со Смоловым.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.07.2017 11:45
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +6913

      батог 13 июля 2017, 19:06

      Третий год одна болтовня......

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 июля 2017, 17:06

      Так наставь на путь истинный ! Феде нужно в Европу ! Иначе так так и не раскроется до конца !

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 13 июля 2017, 16:57

      Согласен,если и уходить из Краснодара,то только в Европу

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 13 июля 2017, 16:07

      Устроил бы Кокорина куда-нибудь)

      0
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 13 июля 2017, 12:09

      Думаю по этому вопросу Воронину можно доверять всецело , все таки он один из небольшого числа игроков, который сумел себя хорошо зарекомендовать в Европе будучи выходцем из бывшего СССР , а по поводу Федора здесь ключевое слово "если".

      2
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      Рейтинг: +1814

      vitvik 13 июля 2017, 12:01

      Если и возьмут в Боруссию, то на лавку.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 13 июля 2017, 11:54

      Разводила Воронин... Покатился по наклонной... Выперли его с тренерства во 2ой или 3ей немецкой лиге по причине самоустранения от работы... Такой насоветует...

      1
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 13 июля 2017, 11:53

      А че не в Барсу сразу

      4
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