Воронин хотел устроить Смолова в дортмундскую «Боруссию»

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин уверен, что если форвард «Краснодара» Федор Смолов хочет попробовать свои силы в Европе, то нужно реализовывать свои амбиции. Он также добавил, что мог поспособствовать его переходу в дортмудскую «Боруссию».

«Краснодар, на мой взгляд, лучшее место для футбола в России. Я на днях был в Москве: в июле 12 градусов тепла. На улице – околеешь. Какой там футбол? (Смеется.)

Да и вообще сам клуб «Краснодар» мне очень симпатичен. Там президент полностью погружен во все дела, постепенно ведет строительство – от фундамента вверх. Мы же играли с «Краснодаром». Я помню, что команда там уже тогда была крепкой, обученной. Да, не скупают все подряд, не борются пока за Лигу чемпионов.

А если у Феди амбиции – то пусть едет в Европу и там их реализовывает. Если хочет зарабатывать, то может ехать в Китай. Интерес оттуда к нему есть. Но ни «Спартак», ни «Зенит» Смолову не нужны.

Мне кажется, что все эти слухи – агентские игры. Парень только в футбол играть начал, и тут же начинают его дергать.

Я ему неоднократно говорил, что уезжать надо только в Европу. Там другой уровень футбола. Настоящий спортсмен должен именно к этому стремиться. Тем более возраст у него сейчас для этого идеальный, а потом будет поздно. Я говорил Феде в прошлом году: «Давай устрою тебя в Дортмунд». Улыбнулись, но так и осталось все на своих местах», – признался Воронин.

Напомним, что Воронин играл в составе «Динамо» с 2010 по 2014 год, где и познакомился со Смоловым.