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Воронин хотел устроить Смолова в дортмундскую «Боруссию»

13 июля 2017, 11:45
8

Бывший нападающий московского «Динамо» и сборной Украины Андрей Воронин уверен, что если форвард «Краснодара» Федор Смолов хочет попробовать свои силы в Европе, то нужно реализовывать свои амбиции. Он также добавил, что мог поспособствовать его переходу в дортмудскую «Боруссию».

«Краснодар, на мой взгляд, лучшее место для футбола в России. Я на днях был в Москве: в июле 12 градусов тепла. На улице – околеешь. Какой там футбол? (Смеется.)

Да и вообще сам клуб «Краснодар» мне очень симпатичен. Там президент полностью погружен во все дела, постепенно ведет строительство – от фундамента вверх. Мы же играли с «Краснодаром». Я помню, что команда там уже тогда была крепкой, обученной. Да, не скупают все подряд, не борются пока за Лигу чемпионов.

А если у Феди амбиции – то пусть едет в Европу и там их реализовывает. Если хочет зарабатывать, то может ехать в Китай. Интерес оттуда к нему есть. Но ни «Спартак», ни «Зенит» Смолову не нужны.

Мне кажется, что все эти слухи – агентские игры. Парень только в футбол играть начал, и тут же начинают его дергать.

Я ему неоднократно говорил, что уезжать надо только в Европу. Там другой уровень футбола. Настоящий спортсмен должен именно к этому стремиться. Тем более возраст у него сейчас для этого идеальный, а потом будет поздно. Я говорил Феде в прошлом году: «Давай устрою тебя в Дортмунд». Улыбнулись, но так и осталось все на своих местах», – признался Воронин.

Напомним, что Воронин играл в составе «Динамо» с 2010 по 2014 год, где и познакомился со Смоловым.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Трансферы Краснодар Боруссия Д Смолов Федор Воронин Андрей
Комментарии (8)
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SPARTAK 85
1499936001
А че не в Барсу сразу
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insider_retro
1499936099
Разводила Воронин... Покатился по наклонной... Выперли его с тренерства во 2ой или 3ей немецкой лиге по причине самоустранения от работы... Такой насоветует...
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vitvik
1499936475
Если и возьмут в Боруссию, то на лавку.
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hevbn 28
1499936985
Думаю по этому вопросу Воронину можно доверять всецело , все таки он один из небольшого числа игроков, который сумел себя хорошо зарекомендовать в Европе будучи выходцем из бывшего СССР , а по поводу Федора здесь ключевое слово "если".
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xLINDAx
1499951223
Устроил бы Кокорина куда-нибудь)
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Sanches 1204
1499954262
Согласен,если и уходить из Краснодара,то только в Европу
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dok66
1499954785
Так наставь на путь истинный ! Феде нужно в Европу ! Иначе так так и не раскроется до конца !
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батог
1499962009
Третий год одна болтовня......
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