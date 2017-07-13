«Зенит» имеет предложения по трансферу Хави Гарсии

На руках у «Зенита» есть предложения по трансферу полузащитника Хави Гарсии. Испанец может покинуть российскую команду, но руководство клуба пока не обсуждало такую возможность с самим испанцем.

«По Гарсии есть предложения, однако с игроком и его агентом данный вопрос мы еще не обсуждали.

Нету – игрок «Зенита», он остается в команде. Маурисио и Эрнани, скорее всего, покинут команду», – рассказал спортивный директор клуба Константин Сарсания.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Зенит» занял третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.