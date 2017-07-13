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    «Зенит» имеет предложения по трансферу Хави Гарсии

    На руках у «Зенита» есть предложения по трансферу полузащитника Хави Гарсии. Испанец может покинуть российскую команду, но руководство клуба пока не обсуждало такую возможность с самим испанцем.

    «По Гарсии есть предложения, однако с игроком и его агентом данный вопрос мы еще не обсуждали.

    Нету – игрок «Зенита», он остается в команде. Маурисио и Эрнани, скорее всего, покинут команду», – рассказал спортивный директор клуба Константин Сарсания.

    Напомним, что по итогам прошлого сезона «Зенит» занял третье место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

    Источник: ТАСС

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    13.07.2017 06:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 13 июля 2017, 07:38

      Новости про Зенит, порядком надоели уже, они как бы и не новые, просто мусолят одну и ту же тему..
      Че там у Слуцкого хорошего?
      В какие клубы наши молодые парни перешли?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Klaido 13 июля 2017, 09:29

      так не читай желтуху, а то заразишься и сам по желтеешь как лимон

      1
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      Рейтинг: +10

      alexeyfedorov53 13 июля 2017, 06:56

      Маурисио, Эрнани, Гарсия - игроки хорошие. Ну зачем же с ними расставаться? Ещё не факт, что новые игроки будут играть на высоком уровне.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > alexeyfedorov53 13 июля 2017, 07:48

      Или как Джорджевич уйдут

      1
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