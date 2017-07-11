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Гамула: «Бердыев как глыба, как камень»

11 июля 2017, 10:51
3

Бывший главный тренер молодежной команды «Ростова» Игорь Гамула сравнил бывшего тренера ростовского клуба Курбана Бердыева с глыбой. По его словам, специалист умело пользовался своим авторитетом.

«Он из невозможного сделал возможное. Сработал его авторитет и умение себя подать. Бердыев заставил всех шевелиться. Он как глыба, как камень. Если что-то сказал, уже назад не отойдет. Бердыев – самый сильный тренер, с которым нам приходилось работать. И как тренер, и как менеджер.

Он изменил все в тренировочном процессе. Наладил дисциплину. Закрылся полностью. Никто не мог зайти ни на одну тренировку. Из дубля – только я.

Я все время с Бердыевым контактировал. Мог в любой момент позвонить или зайти. Он всегда меня принимал. Все проблемы, которые могли быть, он был в состоянии решить. Поэтому шел только к нему. Говорил: «Курбан Бекиевич, ты извини, у тебя и так голова болит, но мне не к кому ходить», – рассказал Гамула.

Напомним, что Бердыев вернулся в «Рубин» на пост главного тренера.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Рубин Бердыев Курбан Гамула Игорь
Комментарии (3)
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арейская
1499768332
Верю...
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Popularov
1499779605
Футбол игра миллионов, в том числе и в России! Пусть в него наши играют, но с УМОМ, а не без ума от него! Сравните футбол Курбана Бердыева и Станислава Черчесова и вам сразу станет понятно, кто на чём ЗАЦИКЛИЛСЯ!!! Футболу Курбана Бердыева все довольны, а футболу Стаса Черчесова - все ВОЗМУЩЕНЫ!!! Рубин окрепнет, встанет на ноги и составит БОЛЬШУЮ конкуренцию Спартаку и Зениту! Важно, чтобы судейство не скандалило и арбитры ЧЕСТНО относились к своим обязанностям! Рубин потерял на скандалах восемь очков! Но в этом сезоне такого не должно повториться! Надо, как можно скорее, вводить систему видеопомощи арбитрам, чтобы отбить всякую охоту у арбитров скандалить и не честно судить! Желаем Рубину бороться за высокие места в нашем чемпионате! Равнение на Курбана Бердыева, а он всё сделает для этого! Очень рад за болельщиков Рубина! В этом сезоне за Рубин им не будет стыдно! Будет чем ГОРДИТЬСЯ! Работа уже кипит и полным ходом идёт подготовка к сезону! Летний период подготовки скоротечный и надо использовать каждую минуту с пользой для тренировок и постановки классной игры. Вперёд "Рубин"! Вперёд Сослан! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Ура!
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paparazzi-kazan
1499784302
Он тренер который просто занимается своим делом.
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