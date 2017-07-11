Гамула: «Бердыев как глыба, как камень»

Бывший главный тренер молодежной команды «Ростова» Игорь Гамула сравнил бывшего тренера ростовского клуба Курбана Бердыева с глыбой. По его словам, специалист умело пользовался своим авторитетом.

«Он из невозможного сделал возможное. Сработал его авторитет и умение себя подать. Бердыев заставил всех шевелиться. Он как глыба, как камень. Если что-то сказал, уже назад не отойдет. Бердыев – самый сильный тренер, с которым нам приходилось работать. И как тренер, и как менеджер.

Он изменил все в тренировочном процессе. Наладил дисциплину. Закрылся полностью. Никто не мог зайти ни на одну тренировку. Из дубля – только я.

Я все время с Бердыевым контактировал. Мог в любой момент позвонить или зайти. Он всегда меня принимал. Все проблемы, которые могли быть, он был в состоянии решить. Поэтому шел только к нему. Говорил: «Курбан Бекиевич, ты извини, у тебя и так голова болит, но мне не к кому ходить», – рассказал Гамула.

Напомним, что Бердыев вернулся в «Рубин» на пост главного тренера.