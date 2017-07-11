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    Гамула: «Бердыев как глыба, как камень»

    Бывший главный тренер молодежной команды «Ростова» Игорь Гамула сравнил бывшего тренера ростовского клуба Курбана Бердыева с глыбой. По его словам, специалист умело пользовался своим авторитетом.

    «Он из невозможного сделал возможное. Сработал его авторитет и умение себя подать. Бердыев заставил всех шевелиться. Он как глыба, как камень. Если что-то сказал, уже назад не отойдет. Бердыев – самый сильный тренер, с которым нам приходилось работать. И как тренер, и как менеджер.

    Он изменил все в тренировочном процессе. Наладил дисциплину. Закрылся полностью. Никто не мог зайти ни на одну тренировку. Из дубля – только я.

    Я все время с Бердыевым контактировал. Мог в любой момент позвонить или зайти. Он всегда меня принимал. Все проблемы, которые могли быть, он был в состоянии решить. Поэтому шел только к нему. Говорил: «Курбан Бекиевич, ты извини, у тебя и так голова болит, но мне не к кому ходить», – рассказал Гамула.

    Напомним, что Бердыев вернулся в «Рубин» на пост главного тренера.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.07.2017 10:51
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +112

      paparazzi-kazan 11 июля 2017, 17:45

      Он тренер который просто занимается своим делом.

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    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 11 июля 2017, 16:26

      Футбол игра миллионов, в том числе и в России!
      Пусть в него наши играют, но с УМОМ, а не без ума от него!
      Сравните футбол Курбана Бердыева и Станислава Черчесова и вам сразу станет понятно, кто на чём ЗАЦИКЛИЛСЯ!!!
      Футболу Курбана Бердыева все довольны, а футболу Стаса Черчесова - все ВОЗМУЩЕНЫ!!!
      Рубин окрепнет, встанет на ноги и составит БОЛЬШУЮ конкуренцию Спартаку и Зениту!
      Важно, чтобы судейство не скандалило и арбитры ЧЕСТНО относились к своим обязанностям!
      Рубин потерял на скандалах восемь очков!
      Но в этом сезоне такого не должно повториться!
      Надо, как можно скорее, вводить систему видеопомощи арбитрам, чтобы отбить всякую охоту у арбитров скандалить и не честно судить!
      Желаем Рубину бороться за высокие места в нашем чемпионате!
      Равнение на Курбана Бердыева, а он всё сделает для этого!
      Очень рад за болельщиков Рубина!
      В этом сезоне за Рубин им не будет стыдно!
      Будет чем ГОРДИТЬСЯ!
      Работа уже кипит и полным ходом идёт подготовка к сезону!
      Летний период подготовки скоротечный и надо использовать каждую минуту с пользой для тренировок и постановки классной игры.
      Вперёд "Рубин"! Вперёд Сослан!
      Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Ура!

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      Рейтинг: +17971

      арейская 11 июля 2017, 13:18

      Верю...

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