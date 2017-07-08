Источник: Мариу Руй перейдет из «Ромы» в «Наполи»

Итальянский журналист Джанлука ди Марцо сообщил о договоренности «Наполи» с «Ромой» по покупке защитника Мариу Руя. Согласно источнику, в понедельник состоится завершающая часть переговоров, а во вторник португалец пройдет медобследование в неаполитанском клубе. Сумма сделки оценивается в 3 миллиона евро.

В возрасте 13 лет Руй стал игроком детского состава лиссабонского «Спортинга». Позже выступал за вторую команду «Валенсии», откуда перешел в юношескую команду «Бенфики».В июле 2011 года защитник подписал взрослый контракт с «Пармой», в статусе игрока которой был арендован «Эмполи». В июле 2014 года клуб выкупил права на Руя. Спустя два года в «Эмполи» игрок перешел в «Рому». В минувшем сезоне на его счету десять матчей без результативных действий. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока молодежной сборной Португалии в 6,95 миллионов евро.