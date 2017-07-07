Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Промес мечтает сыграть на ЧМ-2018 в России

7 июля 2017, 08:15
9

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес верит, что попадет со сборной Голландии на чемпионат мира-2018 в России. Его команде предстоит серьезно подойти к оставшимся матчам в отборочном цикле.

– В сборной Голландии у вас впереди сплошные финалы. Нужно выиграть чуть ли не все оставшиеся матчи, чтобы попасть на чемпионат мира 2018 года. Это реально?

– Сложно, но не невозможно. Верю, что сделаем это. Команда на подъеме, мы сейчас провели хорошие игры, побеждаем, я вот начал забивать, что тоже радует. Постараемся.

– Как вам Дик Адвокат?

– Поздравил меня с чемпионством! Говорит, поверь, уж я-то знаю, что в России непросто стать первым. Как по мне, Адвокат – великий тренер. Теперь работаем вместе, чтобы вывести из кризиса сборную. Очень хочется поехать на чемпионат мира. Тем более что он бы стал для меня фактически домашним. Москва – это мой дом!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Спартак Нидерланды Промес Квинси Адвокат Дик
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Сибирь за Спартак
1499404754
Удачи в играх за сборную, только не ломайся там больше.
Ответить
Munez89
1499404945
Теперь одно хорошее интервью будут дробить на 10 маленьких и выкладывать на сайте.Потому что палочная система, новостникам дают задание, сделать или найти 10 новостей, вот они и рубят палки))
Ответить
Garrincha58
1499410537
Надо было ему за Россию играть тогда бы точно на ЧМ сыграл
Ответить
Спартач_навсегда
1499411326
сыграешь антошка еще как сыграешь
Ответить
айор балдёжник
1499411498
сыграет 100%
Ответить
ДАША Д
1499412697
Будет хоть за кого болеть на ЧМ
Ответить
alexivanof197
1500969856
это ему надо было росгражданство принимать. нынешняя Голландия может и не попасть на ЧМ-18
Ответить
xLINDAx
1500972402
Удачи в отборе! Ждём!
Ответить
Главные новости
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
1
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
5
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
9
ВидеоМесси накричал на судью
13:05
2
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
5
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
15
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
36
Все новости
Все новости
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
15
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
35
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
4
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
3
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
9
Бубнов отреагировал на жесткую критику в адрес спартаковца Максименко
10:27
6
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
18
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
4
Саусь раскрыл Карседо секреты Талалаева перед матчем «Балтика» – «Спартак»
09:46
5
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Тренер ЦСКА предъявил претензии к нападающим
09:16
2
Бубнов дал совет Карседо насчет Даку
01:27
2
Московский клуб находится на грани революции
01:21
12
«Меня уже уволили бы»: Гусев – о старте «Динамо»
01:12
10
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
12
Тренер ЦСКА ответил, почему пенальти «Факелу» бил не Гонду
00:40
1
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
4
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+