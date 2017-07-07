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    Промес мечтает сыграть на ЧМ-2018 в России

    Полузащитник «Спартака» Квинси Промес верит, что попадет со сборной Голландии на чемпионат мира-2018 в России. Его команде предстоит серьезно подойти к оставшимся матчам в отборочном цикле.

    – В сборной Голландии у вас впереди сплошные финалы. Нужно выиграть чуть ли не все оставшиеся матчи, чтобы попасть на чемпионат мира 2018 года. Это реально?

    – Сложно, но не невозможно. Верю, что сделаем это. Команда на подъеме, мы сейчас провели хорошие игры, побеждаем, я вот начал забивать, что тоже радует. Постараемся.

    – Как вам Дик Адвокат?

    – Поздравил меня с чемпионством! Говорит, поверь, уж я-то знаю, что в России непросто стать первым. Как по мне, Адвокат – великий тренер. Теперь работаем вместе, чтобы вывести из кризиса сборную. Очень хочется поехать на чемпионат мира. Тем более что он бы стал для меня фактически домашним. Москва – это мой дом!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.07.2017 08:15
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 25 июля 2017, 11:46

      Удачи в отборе! Ждём!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 25 июля 2017, 11:04

      это ему надо было росгражданство принимать. нынешняя Голландия может и не попасть на ЧМ-18

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 7 июля 2017, 10:31

      Будет хоть за кого болеть на ЧМ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 7 июля 2017, 10:11

      сыграет 100%

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 7 июля 2017, 10:08

      сыграешь антошка еще как сыграешь

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 июля 2017, 09:55

      Надо было ему за Россию играть тогда бы точно на ЧМ сыграл

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 7 июля 2017, 08:22

      Теперь одно хорошее интервью будут дробить на 10 маленьких и выкладывать на сайте.Потому что палочная система, новостникам дают задание, сделать или найти 10 новостей, вот они и рубят палки))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > Munez89 7 июля 2017, 08:28

      Новостная лента, мать их за ногу.

      4
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 7 июля 2017, 08:19

      Удачи в играх за сборную, только не ломайся там больше.

      5
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