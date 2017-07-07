Промес мечтает сыграть на ЧМ-2018 в России

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес верит, что попадет со сборной Голландии на чемпионат мира-2018 в России. Его команде предстоит серьезно подойти к оставшимся матчам в отборочном цикле.

– В сборной Голландии у вас впереди сплошные финалы. Нужно выиграть чуть ли не все оставшиеся матчи, чтобы попасть на чемпионат мира 2018 года. Это реально?

– Сложно, но не невозможно. Верю, что сделаем это. Команда на подъеме, мы сейчас провели хорошие игры, побеждаем, я вот начал забивать, что тоже радует. Постараемся.

– Как вам Дик Адвокат?

– Поздравил меня с чемпионством! Говорит, поверь, уж я-то знаю, что в России непросто стать первым. Как по мне, Адвокат – великий тренер. Теперь работаем вместе, чтобы вывести из кризиса сборную. Очень хочется поехать на чемпионат мира. Тем более что он бы стал для меня фактически домашним. Москва – это мой дом!