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    Дмитрий Комбаров: «В сборной во время Кубка конфедераций-2017 была великолепная атмосфера»

    Защитник сборной России Дмитрий Комбаров заверил общественность, что никаких конфликтов внутри команды во время недавнего Кубка конфедераций-2017 не было. Ранее появилась информация, что выступления за сборную из-за разногласий с главным тренером Станиславом Черчесовым может прекратить вратарь Игорь Акинфеев.

    «Когда начали раздувать тему каких-то конфликтов, недопонимания в команде, я искренне удивился. На протяжении того месяца, что мы провели на сборах и турнире, атмосфера в коллективе была абсолютно рабочей и дружеской. Я лично никаких конфликтов не замечал.

    Наверное, это интересная тема для журналистов – надо же о чем-то писать – вот они и раздули ситуацию. Муссировать можно неделями. Еще раз повторю: атмосфера была великолепной, и Станислав Саламович для всех был открыт. Если есть вопросы, можно было зайти и поговорить, спросить, если что-то непонятно, и так далее.

    Откуда ветер дует? Без понятия. Всегда так было – я имею в виду непонятные вбросы в СМИ. Скажу одно: обычно сборы долго тянутся, а этот месяц пролетел незаметно», – сказал футболист московского «Спартака».

    На Кубке конфедераций-2017 сборная России сумела разжиться очками только в поединке против Новой Зеландии (2:0), проиграв остальные встречи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.07.2017 22:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 6 июля 2017, 11:52

      Дух хороший, жить можно. М. Зощенко

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 6 июля 2017, 06:40

      В хорошей атмосфере должна быть хорошая игра...

      0
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      Рейтинг: +133

      абжора 5 июля 2017, 23:58

      Ну да,атмосфера хорошая погода солнечная.Погуляли пешком по полю можно и отдохнуть где нибудь.

      1
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      Рейтинг: +75

      Red narva 5 июля 2017, 22:48

      Атмосфера у них была...Блин,играли бы лучше,а не атомосферили по напрасну!

      -2
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      Рейтинг: +4024

      raritet 5 июля 2017, 22:42

      Да , обычно сборы длятся долго, а тут этим проиграли. тем проиграли, глядишь и к кассе пора. А она оказывается закрыта для тех , кто не вышел из группы. А атмосфера в команде отличная, конечно.

      0
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      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 5 июля 2017, 22:27

      Это хорошо что у вас в сборной была отличная атмосфера!

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