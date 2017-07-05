Дмитрий Комбаров: «В сборной во время Кубка конфедераций-2017 была великолепная атмосфера»

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров заверил общественность, что никаких конфликтов внутри команды во время недавнего Кубка конфедераций-2017 не было. Ранее появилась информация, что выступления за сборную из-за разногласий с главным тренером Станиславом Черчесовым может прекратить вратарь Игорь Акинфеев.

«Когда начали раздувать тему каких-то конфликтов, недопонимания в команде, я искренне удивился. На протяжении того месяца, что мы провели на сборах и турнире, атмосфера в коллективе была абсолютно рабочей и дружеской. Я лично никаких конфликтов не замечал.

Наверное, это интересная тема для журналистов – надо же о чем-то писать – вот они и раздули ситуацию. Муссировать можно неделями. Еще раз повторю: атмосфера была великолепной, и Станислав Саламович для всех был открыт. Если есть вопросы, можно было зайти и поговорить, спросить, если что-то непонятно, и так далее.

Откуда ветер дует? Без понятия. Всегда так было – я имею в виду непонятные вбросы в СМИ. Скажу одно: обычно сборы долго тянутся, а этот месяц пролетел незаметно», – сказал футболист московского «Спартака».

На Кубке конфедераций-2017 сборная России сумела разжиться очками только в поединке против Новой Зеландии (2:0), проиграв остальные встречи.