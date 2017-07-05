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  • Дмитрий Комбаров: «В сборной во время Кубка конфедераций-2017 была великолепная атмосфера»

Дмитрий Комбаров: «В сборной во время Кубка конфедераций-2017 была великолепная атмосфера»

5 июля 2017, 22:07
6

Защитник сборной России Дмитрий Комбаров заверил общественность, что никаких конфликтов внутри команды во время недавнего Кубка конфедераций-2017 не было. Ранее появилась информация, что выступления за сборную из-за разногласий с главным тренером Станиславом Черчесовым может прекратить вратарь Игорь Акинфеев.

«Когда начали раздувать тему каких-то конфликтов, недопонимания в команде, я искренне удивился. На протяжении того месяца, что мы провели на сборах и турнире, атмосфера в коллективе была абсолютно рабочей и дружеской. Я лично никаких конфликтов не замечал.

Наверное, это интересная тема для журналистов – надо же о чем-то писать – вот они и раздули ситуацию. Муссировать можно неделями. Еще раз повторю: атмосфера была великолепной, и Станислав Саламович для всех был открыт. Если есть вопросы, можно было зайти и поговорить, спросить, если что-то непонятно, и так далее.

Откуда ветер дует? Без понятия. Всегда так было – я имею в виду непонятные вбросы в СМИ. Скажу одно: обычно сборы долго тянутся, а этот месяц пролетел незаметно», – сказал футболист московского «Спартака».

На Кубке конфедераций-2017 сборная России сумела разжиться очками только в поединке против Новой Зеландии (2:0), проиграв остальные встречи.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Россия. Премьер-лига Россия Комбаров Дмитрий
Комментарии (6)
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DENIS20161993
1499282825
Это хорошо что у вас в сборной была отличная атмосфера!
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raritet
1499283735
Да , обычно сборы длятся долго, а тут этим проиграли. тем проиграли, глядишь и к кассе пора. А она оказывается закрыта для тех , кто не вышел из группы. А атмосфера в команде отличная, конечно.
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Red narva
1499284093
Атмосфера у них была...Блин,играли бы лучше,а не атомосферили по напрасну!
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абжора
1499288333
Ну да,атмосфера хорошая погода солнечная.Погуляли пешком по полю можно и отдохнуть где нибудь.
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a-rakhmatov
1499312459
В хорошей атмосфере должна быть хорошая игра...
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Дядя Серёжа
1499331178
Дух хороший, жить можно. М. Зощенко
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