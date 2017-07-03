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Акинфеев может прекратить выступления за сборную России из-за Черчесова

3 июля 2017, 13:19
53

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев может покинуть ряды национальной команды из-за главного тренера Станислава Черчесова. По информации источника, 31-летний страж ворот пригрозил наставнику уходом из сборной, так как не готов терпеть жесткий характер 53-летнего специалиста.

Сообщается, что по этой же причине от выступлений за Россию отказался защитник Василий Березуцкий. У нападающего Федора Смолова также имеется конфликт с Черчесовым. Форвард Артем Дзюба и хавбек Алан Дзагоев отсутствуют в команде тоже из-за разногласий с тренером.

Источник: «Советский спорт»
Россия Россия Акинфеев Игорь Березуцкий Василий Дзюба Артем Смолов Федор Дзагоев Алан Черчесов Станислав
Комментарии (53)
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Alex ostrov
1499077281
Даёшь Бердыева в сборную!!!
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Тамхар
1499077614
Вот всех, кого упомянули, вместе с Черчесовым - выгнать из сборной. Футбол в стране закрыть, деньги направить на пенсии, медицину и образование. Тогда народу не обидно будет терпеть поражения.
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Artemka69
1499077694
Зато Черчесов любимчик Мудко!!!
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Виталий1
1499078132
Нда! Ну тогда работать с Моуриньо и ему подобных у наших суперзвёзд точно никаких шансов нет. По сравнению с ними Саламыч просто мать Тереза.
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RedWhiteFans2
1499078316
В жопу пусть засунет свои сухие матчи. Зеинитовское нытьё как вирус распространяется среди футболистов с высокими зарплатами
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neveldomha
1499081235
Значит это Черчесов ему помешал мяч отбить у мексиканца. То есть Игорёк получается не при чем.
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Svoysvoemubrat
1499082098
Гнойник готов прорваться. Вони будет много, а оздоровится ли организм - большой вопрос.
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insider_retro
1499083014
Бестолковая инфа с угрозами и конфликтами.... Вброс фамилий и полуфактов ни о чём... Лишь бы людей взбаламутить.... Зачем мутируются такие статейки????? Под 50 комментов по старым ранам, а где факты, даты, время, ссылки????
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ufos73
1499083872
Счастье то какое! С уходом всех девочек из сборной, может и заиграем по мужски!
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plehanov6
1499117948
Да, Черчесов жесткий тренер, Титова я ему ни когда не прощу, но он умеет строить команду! А ухода Акинфеева ни кто не заметит, можете мне поверить! Он уже давно больше косячит, чем выручает.
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