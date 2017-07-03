Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Акинфеев может прекратить выступления за сборную России из-за Черчесова

    Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев может покинуть ряды национальной команды из-за главного тренера Станислава Черчесова. По информации источника, 31-летний страж ворот пригрозил наставнику уходом из сборной, так как не готов терпеть жесткий характер 53-летнего специалиста.

    Сообщается, что по этой же причине от выступлений за Россию отказался защитник Василий Березуцкий. У нападающего Федора Смолова также имеется конфликт с Черчесовым. Форвард Артем Дзюба и хавбек Алан Дзагоев отсутствуют в команде тоже из-за разногласий с тренером.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.07.2017 13:19
    Рекомендуем
    Комментарии52
    ...
    • ...
      Рейтинг: +571

      levon_man 4 июля 2017, 06:26

      Думаю сборной давно не хватало тренера такой жесткости как Черчесов. А то со всеми обращались как с маменькими сынками - ой, конфетку не съел сынок. Но и загибать тоже нельзя - все же есть среди них и профессионалы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +806

      plehanov6 4 июля 2017, 00:39

      Да, Черчесов жесткий тренер, Титова я ему ни когда не прощу, но он умеет строить команду! А ухода Акинфеева ни кто не заметит, можете мне поверить! Он уже давно больше косячит, чем выручает.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > plehanov6 4 июля 2017, 10:48

      Бро, ну а чего Титов...? Его и сейчас не видно и не слышно... Просто нужно понимать, когда конфликт в плюс, а когда он незачем...А с Тихоновым разногласия просто так были у него...?!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 3 июля 2017, 23:32

      Похоже что конфликт есть. У Черчесова постоянно возникали проблемы с игроками. В Спартаке с Титовым и Моцартом, в Амкаре с Пеевым.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 3 июля 2017, 18:16

      Думаю конфликт есть а руководство нашего футбола естественно будет все отрицать. Черчесов как сапожник матерится на бровке причём материт именно игроков.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 3 июля 2017, 17:53

      Зачем выдумывать конфликты ? Если Саламыч захочет ,то в основе появится молодой кипер. Думаю,Игорь и сам понимает ,что пора дать дорогу молодым. Вратарей у нас в лиге предостаточно,и молодых и опытных. Надо попробывать в деле молодых ,например Лунев ,считаю достойная кандидатура.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +176

      КЁРТИС 3 июля 2017, 17:49

      Значит Конифеюшка святой получается, а во всех его плюхах виноват Черчесов.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 3 июля 2017, 17:41

      давно ему пора на пенсию. только позорится в сборной да в лч

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +439

      сасас 3 июля 2017, 17:13

      За такие мысли уже выгонять надо. В сборной ты играешь не за тренера- а за страну, за русский народ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 3 июля 2017, 16:58

      Да что за бред, Черчесов ему доверяет больше всех, даже против всяких Катаров его ставит. Хотя конечно тренер очень конфликтный, и как правильно заметил Уткин - его нужно ставить на место. На каждый вопрос какая-то дерзость вместо нормального ответа у Черчесова.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk 3 июля 2017, 15:49

      Все только рады будут.

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11