Акинфеев может прекратить выступления за сборную России из-за Черчесова

Голкипер ЦСКА и сборной России Игорь Акинфеев может покинуть ряды национальной команды из-за главного тренера Станислава Черчесова. По информации источника, 31-летний страж ворот пригрозил наставнику уходом из сборной, так как не готов терпеть жесткий характер 53-летнего специалиста.

Сообщается, что по этой же причине от выступлений за Россию отказался защитник Василий Березуцкий. У нападающего Федора Смолова также имеется конфликт с Черчесовым. Форвард Артем Дзюба и хавбек Алан Дзагоев отсутствуют в команде тоже из-за разногласий с тренером.