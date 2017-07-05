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Хиддинк считает, что России нужно брать пример с Германии

5 июля 2017, 08:58
14

Известный специалист Гус Хиддинк считает, что сборная Германии является отличным примером для национальной команды России. Стоит отметить, что в финале Кубка конфедераций-2017 сборная Германии обыграла команду Чили со счетом 1:0.

– Главный триумфатор этого Кубка конфедераций – Йоахим Лев?

– То, что произошло с этой сборной Германии, – доказательство правоты системы подготовки молодых футболистов в этой стране. Давайте вернемся на полтора десятилетия назад.

Германия и Голландия всегда находятся в состоянии определенной конкуренции. В то время у нас было преимущество по качеству игроков благодаря очень хорошей системе детско-юношеского футбольного образования. С 6 до 19 лет лучше не обучали игре, наверное, нигде. В Голландии гораздо больше фокусировались на технической подготовке, нежели на атлетической. Немцы, на контрасте, всегда были физически сильнее, но техника, координация в долгосрочной перспективе брали верх.

Потом произошли изменения. Голландия немного сдвинулась в сторону функциональной подготовки, Германия – технической. И сильно. С помощью федерации немцы запустили новую общенациональную государственную программу детского футбола, и это стало целой философией, стратегией. Разделили всю страну на 8 или 9 региональных центров, в которые федерация набрала очень хороших детских тренеров. Каждый регион проводил мощнейший скаутинг, находя всех способных мальчишек. С ними началась планомерная работа на еженедельной основе по единой программе, и сейчас это дает свои плоды. То, что творила на Кубке конфедераций эта вторая немецкая сборная, – в полной мере результат этой стратегии.

– Для вас это сюрприз?

– Нет. Это урок для многих стран. В том числе и для России и ее футбольного союза.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Германия Хиддинк Гус Лев Йоахим
Комментарии (14)
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FanatSerj
1499234978
Это явно лучше, чем переплачивать миллионы енотов средним игрокам, а порой и совсем полному дерьму, которые еще злорадствуют и усы показывают.
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абжора
1499235035
Нее тогда наши любимые чиновники с голода умрут
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Svoysvoemubrat
1499237542
Уважаемый, Гус, все верно на 100%. Только у нас об этом знают. И про футбол. образование, здравоохранение, промышленность и много чего другого знают. Но, в отличии от Германии и Голландии, у нас есть халявные нефть и газ, около которых пригрелось 2-3 миллиона чинуш, огородилось 2 -3 миллионами силовиков и у них все тип-топ, поверьте.
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VSt
1499239463
Что это за система, ни в какие ворота. А где бабло, где откаты, зачем нужны "лучшие детские тренеры"? Тренеры нужны послушные, умеющие встраиваться в систему.
В общем наша система лучше.
Дети, правда, мешаются, под ногами путаются. Ещё бы детей убрать и совсем всё хорошо будет.
А кого порвём, кого нет, чиновники будут демократично решать на совещаниях путем общего голосования. Это надежнее, чем тупо мяч по полю гонять.
Так что, господин Хиддинг. спасибо, сами учёные.
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firs04
1499242060
Да пример надо брать всем странам, не только нашей
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Tsigan
1499243635
Гус ты все верно говоришь и хочется сказать что наши властьимущие тоже знают что и как надо делать только вот про коррупцию господин Хиддинк вы забыли,вот основная болезнь нашей страны. А про программы всякие наши люди лучше любых немцев знают. Читали сегодня господина Газзаева....общие слова......
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Одинокий волк Маквейд
1499244280
Гус Иванович, государственные программы развития футбола это не наш путь. Если каждое чмо научится попадать мячом в ворота, тогда как на легионерских контрактах бабосики наваривать, превращать газ в деньги, так сказать? На что Фурсенко жить будет, нищету плодить?
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mihail200606
1499244898
С германии всем пример надо брать...
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Буефар
1499246625
Полностью согласен с Гусом. Только так.
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subbotaspartak
1499257061
Брать пример в Германии надо мужики и...Едут-едут по Берлину наааши казаки!!!
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