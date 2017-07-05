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    Хиддинк считает, что России нужно брать пример с Германии

    Известный специалист Гус Хиддинк считает, что сборная Германии является отличным примером для национальной команды России. Стоит отметить, что в финале Кубка конфедераций-2017 сборная Германии обыграла команду Чили со счетом 1:0.

    – Главный триумфатор этого Кубка конфедераций – Йоахим Лев?

    – То, что произошло с этой сборной Германии, – доказательство правоты системы подготовки молодых футболистов в этой стране. Давайте вернемся на полтора десятилетия назад.

    Германия и Голландия всегда находятся в состоянии определенной конкуренции. В то время у нас было преимущество по качеству игроков благодаря очень хорошей системе детско-юношеского футбольного образования. С 6 до 19 лет лучше не обучали игре, наверное, нигде. В Голландии гораздо больше фокусировались на технической подготовке, нежели на атлетической. Немцы, на контрасте, всегда были физически сильнее, но техника, координация в долгосрочной перспективе брали верх.

    Потом произошли изменения. Голландия немного сдвинулась в сторону функциональной подготовки, Германия – технической. И сильно. С помощью федерации немцы запустили новую общенациональную государственную программу детского футбола, и это стало целой философией, стратегией. Разделили всю страну на 8 или 9 региональных центров, в которые федерация набрала очень хороших детских тренеров. Каждый регион проводил мощнейший скаутинг, находя всех способных мальчишек. С ними началась планомерная работа на еженедельной основе по единой программе, и сейчас это дает свои плоды. То, что творила на Кубке конфедераций эта вторая немецкая сборная, – в полной мере результат этой стратегии.

    – Для вас это сюрприз?

    – Нет. Это урок для многих стран. В том числе и для России и ее футбольного союза.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2017 08:58
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 5 июля 2017, 15:17

      Брать пример в Германии надо мужики
      и...Едут-едут по Берлину наааши казаки!!!

      1
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      Рейтинг: +32

      Буефар 5 июля 2017, 12:23

      Полностью согласен с Гусом. Только так.

      1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 5 июля 2017, 11:54

      С германии всем пример надо брать...

      2
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 5 июля 2017, 11:44

      Гус Иванович, государственные программы развития футбола это не наш путь. Если каждое чмо научится попадать мячом в ворота, тогда как на легионерских контрактах бабосики наваривать, превращать газ в деньги, так сказать? На что Фурсенко жить будет, нищету плодить?

      4
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 5 июля 2017, 11:39

      Что бы все это получить, надо работать. А когда работать, если еще столько бабла не пилино? )))

      0
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 5 июля 2017, 11:33

      Гус ты все верно говоришь и хочется сказать что наши властьимущие тоже знают что и как надо делать только вот про коррупцию господин Хиддинк вы забыли,вот основная болезнь нашей страны. А про программы всякие наши люди лучше любых немцев знают. Читали сегодня господина Газзаева....общие слова......

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      Рейтинг: +496

      firs04 5 июля 2017, 11:07

      Да пример надо брать всем странам, не только нашей

      1
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      Рейтинг: +1426

      VSt 5 июля 2017, 10:24

      Что это за система, ни в какие ворота. А где бабло, где откаты, зачем нужны "лучшие детские тренеры"? Тренеры нужны послушные, умеющие встраиваться в систему.

      В общем наша система лучше.

      Дети, правда, мешаются, под ногами путаются. Ещё бы детей убрать и совсем всё хорошо будет.

      А кого порвём, кого нет, чиновники будут демократично решать на совещаниях путем общего голосования. Это надежнее, чем тупо мяч по полю гонять.

      Так что, господин Хиддинг. спасибо, сами учёные.

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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 5 июля 2017, 09:52

      Уважаемый, Гус, все верно на 100%. Только у нас об этом знают. И про футбол. образование, здравоохранение, промышленность и много чего другого знают. Но, в отличии от Германии и Голландии, у нас есть халявные нефть и газ, около которых пригрелось 2-3 миллиона чинуш, огородилось 2 -3 миллионами силовиков и у них все тип-топ, поверьте.

      5
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > Svoysvoemubrat 5 июля 2017, 11:01

      Программы реализуют те у кого ничего нет, а хочется. В России программы - лишние заморочки, отвлекающие от дележа бабла

      5
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 5 июля 2017, 09:28

      Бесполезно .Проще купить третью германскую сборную и можно конкурировать

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