Хиддинк считает, что России нужно брать пример с Германии

Известный специалист Гус Хиддинк считает, что сборная Германии является отличным примером для национальной команды России. Стоит отметить, что в финале Кубка конфедераций-2017 сборная Германии обыграла команду Чили со счетом 1:0.

– Главный триумфатор этого Кубка конфедераций – Йоахим Лев?

– То, что произошло с этой сборной Германии, – доказательство правоты системы подготовки молодых футболистов в этой стране. Давайте вернемся на полтора десятилетия назад.

Германия и Голландия всегда находятся в состоянии определенной конкуренции. В то время у нас было преимущество по качеству игроков благодаря очень хорошей системе детско-юношеского футбольного образования. С 6 до 19 лет лучше не обучали игре, наверное, нигде. В Голландии гораздо больше фокусировались на технической подготовке, нежели на атлетической. Немцы, на контрасте, всегда были физически сильнее, но техника, координация в долгосрочной перспективе брали верх.

Потом произошли изменения. Голландия немного сдвинулась в сторону функциональной подготовки, Германия – технической. И сильно. С помощью федерации немцы запустили новую общенациональную государственную программу детского футбола, и это стало целой философией, стратегией. Разделили всю страну на 8 или 9 региональных центров, в которые федерация набрала очень хороших детских тренеров. Каждый регион проводил мощнейший скаутинг, находя всех способных мальчишек. С ними началась планомерная работа на еженедельной основе по единой программе, и сейчас это дает свои плоды. То, что творила на Кубке конфедераций эта вторая немецкая сборная, – в полной мере результат этой стратегии.

– Для вас это сюрприз?

– Нет. Это урок для многих стран. В том числе и для России и ее футбольного союза.