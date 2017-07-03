«Байер» попрощался с Чалханоглу

«Бомбардир» писал о том, что хавбек «Байера» Хакан Чалханоглу приехал в расположение «Милана» для прохождения медицинского осмотра. Сегодня итальянский клуб опубликовал видео тестов игрока сборной Турции. «Байер» поблагодарил Чалханоглу за выступление в составе команды из Леверкузена, в которой провел три года.
«Желаем всего наилучшего, Хакан!» – говорится в сообщении пресс-служба клуба.
По информациии журналиста Sky Sport Фабрицио Романо, общая сумма трансфера может составить 24 миллиона евро.
Viel Erfolg beim @acmilan! @hakanc10 verlässt #Bayer04.— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) 3 июля 2017 г.
https://t.co/YJJmVzAosv
Wir wünschen dir alles Gute, Hakan! pic.twitter.com/Vq4V9yVYXe