Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Байер» попрощался с Чалханоглу

    «Бомбардир» писал о том, что хавбек «Байера» Хакан Чалханоглу приехал в расположение «Милана» для прохождения медицинского осмотра. Сегодня итальянский клуб опубликовал видео тестов игрока сборной Турции. «Байер» поблагодарил Чалханоглу за выступление в составе команды из Леверкузена, в которой провел три года.

    «Желаем всего наилучшего, Хакан!» – говорится в сообщении пресс-служба клуба.

    По информациии журналиста Sky Sport Фабрицио Романо, общая сумма трансфера может составить 24 миллиона евро.

    Источник: ФК «Байер»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.07.2017 20:46
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11