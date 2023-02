Вчера «Бомбардир» писал о том, что полузащитник «Байера» Хакан Чалханоглу прибыл в расположение «Милана» для прохождения медосмотра. Итальянский клуб опубликовал в твиттере видео, на котором 23-летний выполняет упражнения на тренировочном поле и в зале.

Общая сумма перехода игрока сборной Турции оценивается в 24 миллиона евро.

Check out the video of @hakanc10 undergoing his tests at Milanello pic.twitter.com/ofIG8657Ha