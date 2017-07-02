Чалханоглу прибыл в расположение «Милана»

Полузащитник немецкого «Байера» Хакан Чалханоглу 2 июля прибыл в расположение итальянского «Милана» для прохождения медицинского осмотра для своего будущего клуба. На своей странице в социальной сети «россонери» поприветствовали футболиста турецкого происхождения.

Известно, что в качестве компенсации «аспириновые» получат за игрока 20 миллионов евро, не считая бонусов. Личный контракт с «Миланом» хавбек заключит на четыре года. Он будет подписан после прохождения обследования.