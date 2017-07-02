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    Чалханоглу прибыл в расположение «Милана»

    Полузащитник немецкого «Байера» Хакан Чалханоглу 2 июля прибыл в расположение итальянского «Милана» для прохождения медицинского осмотра для своего будущего клуба. На своей странице в социальной сети «россонери» поприветствовали футболиста турецкого происхождения.

    Известно, что в качестве компенсации «аспириновые» получат за игрока 20 миллионов евро, не считая бонусов. Личный контракт с «Миланом» хавбек заключит на четыре года. Он будет подписан после прохождения обследования.

    Источник: Twitter

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    02.07.2017 17:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      ZmBoB 3 июля 2017, 00:46

      Милан возвращается

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