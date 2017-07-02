Источник: «Байер» может заработать 24 миллиона на продаже Чалханоглу в «Милан»

«Бомбардир» писал о договоренности между «Миланом» и «Байером» по переходу полузащитника Хакана Чалханоглу в итальянский клуб. Работник Sky Sport Фабрицио Романо сообщил о деталях сделки.

«Чалханоглу перейдет в «Милан». Сумма сделки составит 20 миллионов евро, «Байер» заработает еще четыре в случае удачного выступления футболиста. Медосмотр состоится в понедельник», – написал журналист в твиттере.

В минувшем сезоне игрок сборной Турции забил семь мячей и отдал семь голевых пасов в 22 играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 20 миллионов евро.