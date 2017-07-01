Источник: «Милан» договорился о трансфере Чалханоглу, завтра игрок пройдет медосмотр

Итальянский журналист Джанлука Ди Марцо сообщил о договоренности между «Миланом» и «Байером» по трансферу полузащитника Хакана Чалханоглу. Ожидается, что завтра 23-летний игрок прибудет в клуб на медицинское обследование. Информация об интересе «россонери» к игроку появилась в понедельник.

В минувшем сезоне игрок сборной Турции забил семь голов и отдал семь результативных передач в 22 матчах. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к Чалханоглу со стороны «Арсенала» и «Челси».