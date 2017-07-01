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    Источник: «Милан» договорился о трансфере Чалханоглу, завтра игрок пройдет медосмотр

    Итальянский журналист Джанлука Ди Марцо сообщил о договоренности между «Миланом» и «Байером» по трансферу полузащитника Хакана Чалханоглу. Ожидается, что завтра 23-летний игрок прибудет в клуб на медицинское обследование. Информация об интересе «россонери» к игроку появилась в понедельник.

    В минувшем сезоне игрок сборной Турции забил семь голов и отдал семь результативных передач в 22 матчах. Портал Transfermarkt оценивает его в 20 миллионов евро.

    Ранее сообщалось об интересе к Чалханоглу со стороны «Арсенала» и «Челси».

    Источник: Gianlucadimarzio

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    01.07.2017 23:40
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 2 июля 2017, 04:43

      Кажется в этом году Милан усилился не тяп ляп.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      vincentin 2 июля 2017, 01:03

      Неужели Милан просыпается из спячки)

      0
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