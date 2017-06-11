«Арсенал» поспорит с «Челси» за Чалханоглу

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес полузащитнику «Байера» Хакану Чалханоглу. Об этом сообщает портал Turkish Football. Ранее «Бомбардир» писал о том, что турецкие СМИ связывают футболиста с переходом в «Челси». Сумма трансфера может составить 38 миллиона евро.

2 февраля ФИФА дисквалифицировала игрока сборной Турции на четыре месяца за нарушение обязательств, прописанных в контракте с «Трабзонспором».