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    «Арсенал» поспорит с «Челси» за Чалханоглу

    Лондонский «Арсенал» проявляет интерес полузащитнику «Байера» Хакану Чалханоглу. Об этом сообщает портал Turkish Football. Ранее «Бомбардир» писал о том, что турецкие СМИ связывают футболиста с переходом в «Челси». Сумма трансфера может составить 38 миллиона евро.

    2 февраля ФИФА дисквалифицировала игрока сборной Турции на четыре месяца за нарушение обязательств, прописанных в контракте с «Трабзонспором».

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.06.2017 00:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 11 июня 2017, 17:37

      Наказали 2 февраля на 4 месяца, уже отбыл, а не отбывает!!! Если перейдёт в стан "пушкарей", главное, чтобы не превратился в Озила...

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 11 июня 2017, 11:07

      про головина уже забыли

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