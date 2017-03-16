Турецкие СМИ: «Челси» готов потратить на покупку Чалханоглу 38 миллионов

Полузащитник «Байера» Хакан Чалханоглу в ближайшее трансферное окно может оформить переход в «Челси», передает Sampiy10. Сообщается, что лондонский клуб готов заплатить за хавбека порядка 38 миллионов евро. Турку будет предложен контракт на три года.

Футболист в данный момент отбывает четырехмесячную дисквалификацию, которую наложило ФИФА. Футболист нарушил правила контракта с турецким «Трабзонспором» в 2011 году.

23-летний Чалханоглу выступает за «Байер» с 2014 года. На его счету 64 матча и 11 забитых голов.