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    Турецкие СМИ: «Челси» готов потратить на покупку Чалханоглу 38 миллионов

    Полузащитник «Байера» Хакан Чалханоглу в ближайшее трансферное окно может оформить переход в «Челси», передает Sampiy10. Сообщается, что лондонский клуб готов заплатить за хавбека порядка 38 миллионов евро. Турку будет предложен контракт на три года.

    Футболист в данный момент отбывает четырехмесячную дисквалификацию, которую наложило ФИФА. Футболист нарушил правила контракта с турецким «Трабзонспором» в 2011 году.

    23-летний Чалханоглу выступает за «Байер» с 2014 года. На его счету 64 матча и 11 забитых голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.03.2017 15:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 17 марта 2017, 17:22

      Одобряю, а то со времен Лэмпарда, у нас нет исполнителя штрафных . . . Фабр и Луиз тока по праздникам, а Виллиан по ходу теряет интерес к футболу . . .

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 марта 2017, 16:50

      Платят столько, значит достойный!!!

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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 16 марта 2017, 16:10

      И снова тема поднялась. То его твит был сразу после дисквалификации, теперь снова. Хотя пригодится, тем более если таки заберут лидеров полузащиты. Забивать может, штрафные тоже бьёт, скорость есть, цена адекватная, так как Байер за небольшую сумму лидеров не продаёт никогда.

      -1
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 16 марта 2017, 15:35

      За Кулибали слышали,это маловероятно.

      -1
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