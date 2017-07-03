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    Лев: «Горжусь этой командой. Вы ведь тоже были поражены, правда?»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился впечатлениями от победы в финальном матче Кубка конфедераций над Чили (1:0). По словам немецкого специалиста, теперь его команде необходимо усердно работать для выступления на чемпионате мира 2018 года.

    – Горжусь этой командой. Они вместе всего несколько недель, и на каждой тренировке мы учились чему-то новому. Парни очень хотели этой победы и, думаю, заслужили Кубок конфедераций. Понятно, что сегодня нам приходилось отбиваться по полной. Чилийцы – жесткие игроки, и во второй половине все стали бегать вдвое быстрее. Мы пытались играть на контратаках, дрались за каждый метр, чтобы сохранить эти 1:0. И у нас это получилось. Это просто волшебный матч для наших молодых игроков. Да, международного опыта у них особо нет, но мы нацелились! Вы ведь тоже были поражены, правда?

    – Германия будет выигрывать много лет?

    – Думаю, что нам надо подтверждать победы каждый раз. В следующем году у нас чемпионат мира. Работа только начинается, все должны отдавать себе в этом отчет. Для многих это был первый турнир, как и для молодежки. Основа у нас хорошая, и есть некоторые результаты. Но в следующем году надо поработать еще больше.

    Сборная Германии – победитель Кубка конфедераций

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2017 00:27
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 4 июля 2017, 18:46

      После победы на КК Германии нужно было разрешить выступать на ЧМ двумя составами. Германия 1 и Германия 2

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > Decorhome 4 июля 2017, 22:44

      Можно и Германия 3 которая U-21 Европы параллельно взяла.

      1
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      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 3 июля 2017, 20:04

      достойно сыграли, нашим есть у кого учится

      1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > SmilingDevil 3 июля 2017, 20:34

      Достойно сыграли наши на полях войны 1941-1945-это во первых. Во вторых-победители тоже мы(русские). В третьих-не называй немцев "красавами". "Красавы"-твой дед,бабушка(прабабушка). А немцы-это немцы.. И тем более учится нам у них точно не надо..Даже в футбол....

      -2
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      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 3 июля 2017, 20:04

      не думал что из группы выйдут таким составом, а тут победители

      0
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      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 3 июля 2017, 20:03

      Немцы красава

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 3 июля 2017, 19:52

      Лёв - умница. Он же не только тренер сборной, он организатор взращивание новых звезд, из которых потом он создает сборную.

      Мы идем другим путем. Путь наших футбольных руководителей - заклинания и мантры: "Мы всех порвём, мы всех порвём". Увы, шаманы их не слышат. Может кричать надо громче или бубен сменить?

      0
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      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский 3 июля 2017, 10:16

      Неужели за 8 лет не поняли, что лимит это путь в никуда. Отмените лимит, оставьте заплаты и много классных игроков будут играть у нас. И закончатся разговоры о том, что "надо уезжать в Европу". Европа сама приедет к нам!

      0
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      Рейтинг: -17

      Марсович 3 июля 2017, 07:41

      Болезнь Акинфеева оказывается заразная. Вот и игрок облажался у Чили

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles > Марсович 3 июля 2017, 07:51

      Не выигрывать же им постоянно по пенальти у топ-сборных.

      1
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 3 июля 2017, 05:01

      С Левом и 2-ой к ряду ЧМ возьмут. очень грамотно "молодость" мотивирует. еще бы Гётце вышел на свой уровень после лечения

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 3 июля 2017, 01:58

      Но мы конечно же не хотим перенимать немецкую модель развития футбола. Мы хотим лимит.

      2
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles > bset 3 июля 2017, 02:01

      Во всей стране бардак, а зато футбол будет хороший! Нам это надо? Надо сначала порядок в стране навести, а потом о десертах думать. Футбол это не первое и даже не второе, это десерт.

      0
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > bset 3 июля 2017, 05:28

      У нас, как всегда, свой путь.

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      Рейтинг: +24996

      bset > DeutschlandUberAlles 3 июля 2017, 08:41

      Этим разные люди занимаются. Представляю такой Мостовой говорит "Я знаю, как сделать так, чтобы мы через 10 лет ЧМ выиграли", а ему такие "Это хорошо, но ты сначала пенсии увеличь, зарплаты врачам подними, а потом и футболом можно будет заняться.

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 3 июля 2017, 01:58

      Я до сих пор удивляюсь. Второй состав Германии выиграл кубок конфедераций. Как бы походя, между делом.

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