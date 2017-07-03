Лев: «Горжусь этой командой. Вы ведь тоже были поражены, правда?»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился впечатлениями от победы в финальном матче Кубка конфедераций над Чили (1:0). По словам немецкого специалиста, теперь его команде необходимо усердно работать для выступления на чемпионате мира 2018 года.

– Горжусь этой командой. Они вместе всего несколько недель, и на каждой тренировке мы учились чему-то новому. Парни очень хотели этой победы и, думаю, заслужили Кубок конфедераций. Понятно, что сегодня нам приходилось отбиваться по полной. Чилийцы – жесткие игроки, и во второй половине все стали бегать вдвое быстрее. Мы пытались играть на контратаках, дрались за каждый метр, чтобы сохранить эти 1:0. И у нас это получилось. Это просто волшебный матч для наших молодых игроков. Да, международного опыта у них особо нет, но мы нацелились! Вы ведь тоже были поражены, правда?

– Германия будет выигрывать много лет?

– Думаю, что нам надо подтверждать победы каждый раз. В следующем году у нас чемпионат мира. Работа только начинается, все должны отдавать себе в этом отчет. Для многих это был первый турнир, как и для молодежки. Основа у нас хорошая, и есть некоторые результаты. Но в следующем году надо поработать еще больше.

Сборная Германии – победитель Кубка конфедераций