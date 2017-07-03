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  • Лев: «Горжусь этой командой. Вы ведь тоже были поражены, правда?»

Лев: «Горжусь этой командой. Вы ведь тоже были поражены, правда?»

3 июля 2017, 00:27
20

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился впечатлениями от победы в финальном матче Кубка конфедераций над Чили (1:0). По словам немецкого специалиста, теперь его команде необходимо усердно работать для выступления на чемпионате мира 2018 года.

– Горжусь этой командой. Они вместе всего несколько недель, и на каждой тренировке мы учились чему-то новому. Парни очень хотели этой победы и, думаю, заслужили Кубок конфедераций. Понятно, что сегодня нам приходилось отбиваться по полной. Чилийцы – жесткие игроки, и во второй половине все стали бегать вдвое быстрее. Мы пытались играть на контратаках, дрались за каждый метр, чтобы сохранить эти 1:0. И у нас это получилось. Это просто волшебный матч для наших молодых игроков. Да, международного опыта у них особо нет, но мы нацелились! Вы ведь тоже были поражены, правда?

– Германия будет выигрывать много лет?

– Думаю, что нам надо подтверждать победы каждый раз. В следующем году у нас чемпионат мира. Работа только начинается, все должны отдавать себе в этом отчет. Для многих это был первый турнир, как и для молодежки. Основа у нас хорошая, и есть некоторые результаты. Но в следующем году надо поработать еще больше.

Сборная Германии – победитель Кубка конфедераций

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Германия Лев Йоахим
Комментарии (20)
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XaXatyn
1499031699
У немцев сильная команда спору нет, и это была только молодежь!
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vitvik
1499032010
... выигрывают всегда немцы.
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mialkov
1499032106
Откровенно говоря, действительно поражен. Когда увидел состав перед стартом Кубка, думал - все матчи сольют...
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шеффилд таун
1499033549
Работяги,вот и всё !!!
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DeutschlandUberAlles
1499036299
Я до сих пор удивляюсь. Второй состав Германии выиграл кубок конфедераций. Как бы походя, между делом.
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bset
1499036310
Но мы конечно же не хотим перенимать немецкую модель развития футбола. Мы хотим лимит.
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Rivaldo88
1499047297
С Левом и 2-ой к ряду ЧМ возьмут. очень грамотно "молодость" мотивирует. еще бы Гётце вышел на свой уровень после лечения
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SmilingDevil
1499101462
не думал что из группы выйдут таким составом, а тут победители
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SmilingDevil
1499101495
достойно сыграли, нашим есть у кого учится
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Decorhome
1499183179
После победы на КК Германии нужно было разрешить выступать на ЧМ двумя составами. Германия 1 и Германия 2
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