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    Марадона, Роналдо, Это’О посетят финал Кубка конфедераций-2017

    Стали известен примерный список футбольных легенд прошлого, которые посетят финальный матч Кубка конфедераций-2017, где встретятся сборные Чили и Германии. Так, на арене «Санкт-Петербург» во время игры будут Диего Марадона, Роналдо, Самуэль Это’О,

    Компанию «зубастику» в качестве его соотечественников составят Халк и Жулио Баптиста. Из России в качестве приглашенного по программе «Легенды ФИФА» будет Александр Кержаков, сообщает официальный сайт ФИФА.

    Финал Кубка конфедераций-2017 начнется в 21:00 по Москве 2 июля. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2017 16:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 2 июля 2017, 19:27

      Легенды футбола в России, уважаемые болельщики.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +390

      fantom23 2 июля 2017, 17:51

      Керж - легенда Фифа? -)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 2 июля 2017, 17:27

      А пёсье стадо,через тройные коридоры,за собственные деньги приглашённым не считается...
      Спасиб,что Сергей Мироныча не снесли...хоть есть кому поклоны бить..

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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 2 июля 2017, 16:47

      Вот это ГЛЫБЫ. А то недавно нашли одну, называть неудобно

      3
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