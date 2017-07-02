Марадона, Роналдо, Это’О посетят финал Кубка конфедераций-2017

Стали известен примерный список футбольных легенд прошлого, которые посетят финальный матч Кубка конфедераций-2017, где встретятся сборные Чили и Германии. Так, на арене «Санкт-Петербург» во время игры будут Диего Марадона, Роналдо, Самуэль Это’О,

Компанию «зубастику» в качестве его соотечественников составят Халк и Жулио Баптиста. Из России в качестве приглашенного по программе «Легенды ФИФА» будет Александр Кержаков, сообщает официальный сайт ФИФА.

Финал Кубка конфедераций-2017 начнется в 21:00 по Москве 2 июля. «Бомбардир» будет вести прямую текстовую трансляцию матча.