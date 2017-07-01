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  • Гюндоган: «Если бы Смолов спросил меня, посоветовал бы ему перейти в «Боруссию»

Гюндоган: «Если бы Смолов спросил меня, посоветовал бы ему перейти в «Боруссию»

1 июля 2017, 22:54
14

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкай Гюндоган посоветовал Федору Смолову перейти в дортмундскую «Боруссию».

«Я, кстати, играл против него. Он в «Краснодаре», да? Помню Смолова. Я играл в дортмундской «Боруссии» (2011-2016 – прим. «Бомбардира»), это большой клуб, и знаю изнутри, как хорошо там учат, сколько возможностей ты там получаешь. Думаю, в его возрасте нужно сделать ключевой выбор, от которого будет зависеть дальнейшая карьера: остаться в России или переехать в зарубежный чемпионат.

Но я сам играл в дортмундской «Боруссии», так что рекомендую любому перейти в такой клуб, выступать в одной из лучших лиг, одной из лучших ее команд. Если бы Смолов спросил лично меня, посоветовал бы ему переехать в Дортмунд. Рассказал бы о «Боруссии» много хорошего», — сказал Гюндоган.

Завтра сборная Германии сыграет против команды Чили в рамках финала Кубка конфедераций. Встреча состоится в 21:00 на стадионе «Санкт-Петербург».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Боруссия Д Германия Россия Краснодар Смолов Федор Гюндоган Илкай
Комментарии (14)
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petr69
1498940209
Ну кому же он там нужен?
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VSt
1498940737
С таким же успехом можно посоветовать продолжить карьеру в Барселоне или Челси. Илкай Гюндоган, видимо, добрый и наивный парень
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forward33
1498940782
Пока всё только на уровне "интереса"....
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STAFOR13
1498941458
Федя провалился на КК, но то как он играл в ЛЕ и в нашем чемпионате, можно дать парню шанс, но увы точно не в Дортмунде, Шальке ещё возможно, нужно переходить сейчас, через год будет поздно.
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Atom2020
1498941717
Кто бы еще Смолова в Боруссию пригласил ...
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VikNMar
1498943648
А сколько там платят ? Нашим главное зарплата , а не величие клуба .....
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Одинокий волк Маквейд
1498962553
Это Боруссия, я Смолов, встречайте, завтра приезжаю. Вы так это представляете?
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Konjaga
1498967932
В бундеслиге болею за Боруссию,как буду относиться к любимому клубу,если этот человек-оффсайд(Смолов),там окажется?Не надо там такого убожества!Пусть в свинарник переходит!Не надо загаживать нормальные лиги своим присутствием!
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bolela_16
1498973102
А кто его туда зовет????
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