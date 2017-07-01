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    Гюндоган: «Если бы Смолов спросил меня, посоветовал бы ему перейти в «Боруссию»

    Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкай Гюндоган посоветовал Федору Смолову перейти в дортмундскую «Боруссию».

    «Я, кстати, играл против него. Он в «Краснодаре», да? Помню Смолова. Я играл в дортмундской «Боруссии» (2011-2016 – прим. «Бомбардира»), это большой клуб, и знаю изнутри, как хорошо там учат, сколько возможностей ты там получаешь. Думаю, в его возрасте нужно сделать ключевой выбор, от которого будет зависеть дальнейшая карьера: остаться в России или переехать в зарубежный чемпионат.

    Но я сам играл в дортмундской «Боруссии», так что рекомендую любому перейти в такой клуб, выступать в одной из лучших лиг, одной из лучших ее команд. Если бы Смолов спросил лично меня, посоветовал бы ему переехать в Дортмунд. Рассказал бы о «Боруссии» много хорошего», — сказал Гюндоган.

    Завтра сборная Германии сыграет против команды Чили в рамках финала Кубка конфедераций. Встреча состоится в 21:00 на стадионе «Санкт-Петербург».

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.07.2017 22:54
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 2 июля 2017, 14:11

      Отстаньте от Феди...Засуньте свои советы себе обратно в рот...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 2 июля 2017, 08:25

      А кто его туда зовет????

      2
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    • ...
      Рейтинг: +20

      Konjaga 2 июля 2017, 06:58

      В бундеслиге болею за Боруссию,как буду относиться к любимому клубу,если этот человек-оффсайд(Смолов),там окажется?Не надо там такого убожества!Пусть в свинарник переходит!Не надо загаживать нормальные лиги своим присутствием!

      2
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 2 июля 2017, 05:29

      Это Боруссия, я Смолов, встречайте, завтра приезжаю. Вы так это представляете?

      0
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 2 июля 2017, 00:14

      А сколько там платят ? Нашим главное зарплата , а не величие клуба .....

      2
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > VikNMar 2 июля 2017, 00:22

      а чем велика боруссия, то что раньше основана или чего

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar > карасевщина 2 июля 2017, 19:08

      А ты загляни в её историю .......

      0
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 1 июля 2017, 23:41

      Кто бы еще Смолова в Боруссию пригласил ...

      2
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 1 июля 2017, 23:37

      Федя провалился на КК, но то как он играл в ЛЕ и в нашем чемпионате, можно дать парню шанс, но увы точно не в Дортмунде, Шальке ещё возможно, нужно переходить сейчас, через год будет поздно.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > STAFOR13 2 июля 2017, 00:23

      платите 30 лямов и хоть в шальке хоть хуяльке мне главное чтобы клуб развивался и рос конкурируя с цкг и политпроектом

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 1 июля 2017, 23:26

      Пока всё только на уровне "интереса"....

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 1 июля 2017, 23:25

      С таким же успехом можно посоветовать продолжить карьеру в Барселоне или Челси.
      Илкай Гюндоган, видимо, добрый и наивный парень

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      Рейтинг: +33432

      oyabun > VSt 2 июля 2017, 07:40

      сорри, хотел тебе + поставить, нечаянно на - нажал. Согласен с твоим комментарием

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      Рейтинг: +1426

      VSt > oyabun 2 июля 2017, 15:20

      Бывает )))

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      Рейтинг: +1130

      petr69 1 июля 2017, 23:16

      Ну кому же он там нужен?

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