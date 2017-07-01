Гюндоган: «Если бы Смолов спросил меня, посоветовал бы ему перейти в «Боруссию»

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Германии Илкай Гюндоган посоветовал Федору Смолову перейти в дортмундскую «Боруссию».

«Я, кстати, играл против него. Он в «Краснодаре», да? Помню Смолова. Я играл в дортмундской «Боруссии» (2011-2016 – прим. «Бомбардира»), это большой клуб, и знаю изнутри, как хорошо там учат, сколько возможностей ты там получаешь. Думаю, в его возрасте нужно сделать ключевой выбор, от которого будет зависеть дальнейшая карьера: остаться в России или переехать в зарубежный чемпионат.

Но я сам играл в дортмундской «Боруссии», так что рекомендую любому перейти в такой клуб, выступать в одной из лучших лиг, одной из лучших ее команд. Если бы Смолов спросил лично меня, посоветовал бы ему переехать в Дортмунд. Рассказал бы о «Боруссии» много хорошего», — сказал Гюндоган.

Завтра сборная Германии сыграет против команды Чили в рамках финала Кубка конфедераций. Встреча состоится в 21:00 на стадионе «Санкт-Петербург».