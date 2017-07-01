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Путин не посетит финал Кубка конфедераций-2017

1 июля 2017, 18:53
28

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков известил, что его руководитель не планирует присутствовать на церемонии закрытия и финальном матче Кубка конфедераций-2017, который 2 июля завершится в нашей стране.

Таким образом, глава государства посетил всего лишь один матч соревнований – стартовую встречу турнира между сборными России и Новой Зеландии (2:0), перед началом которой политик выступил с приветственной речью.

Напомним, что в финале Кубка конфедераций-2017 встретятся сборные Германии и Чили. Встреча начнется в 21:00 по Москве, место проведения – стадион «Санкт-Петербург».

Источник: Р-Спорт
Кубок конфедераций
Комментарии (28)
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ПаХан638
1498926005
Если бы на всех матчах сидел бы, наши бы глядишь с перепугу выиграли бы этот Кубок......
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shinnik
1498927411
в 21.00 ..перед понедельником.. тут никто(почти )не посетит. Всё воскресенье-насмарку.
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la verdad
1498929549
Ну наконец то новость про Путина!!! А то целых два дня не было их на Бомбардире. Я уже волноваться начал :)
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Андрей Питерский
1498932673
" глава государства посетил всего лишь один матч соревнований". Поди подсказали, что с Австралией есть шансы...
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alex1951
1498936015
Все таки у него душа расположена к дзю до а на окрытии он просто обязан был быть..
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kykyi
1498968863
Значит никто из глав других государств не приедет. А сидеть в одиночестве на трибуне и при этом бледно выглядеть наш пахан не хочет.
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Сибирь за Спартак
1499023033
Новой Зеландии уже нет, а остальные только имидж портят.
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