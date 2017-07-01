Путин не посетит финал Кубка конфедераций-2017

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков известил, что его руководитель не планирует присутствовать на церемонии закрытия и финальном матче Кубка конфедераций-2017, который 2 июля завершится в нашей стране.

Таким образом, глава государства посетил всего лишь один матч соревнований – стартовую встречу турнира между сборными России и Новой Зеландии (2:0), перед началом которой политик выступил с приветственной речью.

Напомним, что в финале Кубка конфедераций-2017 встретятся сборные Германии и Чили. Встреча начнется в 21:00 по Москве, место проведения – стадион «Санкт-Петербург».