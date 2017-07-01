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    Путин не посетит финал Кубка конфедераций-2017

    Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков известил, что его руководитель не планирует присутствовать на церемонии закрытия и финальном матче Кубка конфедераций-2017, который 2 июля завершится в нашей стране.

    Таким образом, глава государства посетил всего лишь один матч соревнований – стартовую встречу турнира между сборными России и Новой Зеландии (2:0), перед началом которой политик выступил с приветственной речью.

    Напомним, что в финале Кубка конфедераций-2017 встретятся сборные Германии и Чили. Встреча начнется в 21:00 по Москве, место проведения – стадион «Санкт-Петербург».

    Источник: Р-Спорт

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    01.07.2017 18:53
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 2 июля 2017, 22:17

      Новой Зеландии уже нет, а остальные только имидж портят.

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 2 июля 2017, 07:14

      Значит никто из глав других государств не приедет. А сидеть в одиночестве на трибуне и при этом бледно выглядеть наш пахан не хочет.

      1
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > kykyi 2 июля 2017, 08:15

      Все его друзья уже не с нами. Чавес, Фидель, Ыр, Каддафи, Хуссейн.
      Лукашенко на два фронта играет. Ын точно не приедет :)
      Может Трамп???)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > la verdad 2 июля 2017, 08:31

      Тамп? Вряд ли , он обещал, может быть, перекинуться парой слов на встрече G-20, в коридоре, на ходу. Этого достаточно для изгоя, начальника "бензоколонки, с 1.7% мирового ВВП, отстающего по уровню технологий от США. как минимум на 30 лет.

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > kykyi 2 июля 2017, 10:49

      Опять ждать у туалета, как Обаму ?))))

      2
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 1 июля 2017, 22:06

      Все таки
      у него душа расположена к дзю до
      а на окрытии он просто
      обязан был быть..

      0
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      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский 1 июля 2017, 21:11

      " глава государства посетил всего лишь один матч соревнований". Поди подсказали, что с Австралией есть шансы...

      0
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > Андрей Питерский 1 июля 2017, 21:32

      С Австралией их бы не было. Новая Зеландия - залог наших побед (если конечно в свои забьют)))))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 1 июля 2017, 20:19

      Ну наконец то новость про Путина!!! А то целых два дня не было их на Бомбардире. Я уже волноваться начал :)

      7
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 июля 2017, 19:43

      в 21.00 ..перед понедельником..
      тут никто(почти )не посетит.
      Всё воскресенье-насмарку.

      1
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      Рейтинг: +112

      ПаХан638 1 июля 2017, 19:20

      Если бы на всех матчах сидел бы, наши бы глядишь с перепугу выиграли бы этот Кубок......

      0
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ПаХан638 1 июля 2017, 20:13

      Если бы Путин посмотрел все матчи с нашим участием, то в течение
      суток уволил бы президента РФС Мудко и главного тренера Черчесова.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > vladimir-7 1 июля 2017, 20:20

      Ему надо себя уволить. И всё наладится...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +702

      19element87 > la verdad 1 июля 2017, 22:16

      После того как ты отвалишь в мир иной!!!

      -1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > 19element87 1 июля 2017, 22:31

      Повеселил:)) ты меня, сельский дурачок :)))

      0
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > 19element87 1 июля 2017, 22:36

      Ябут тебя казахи каждый день :) А уехать ни денег нет ни ума. Да, дефективный?))

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      Рейтинг: +702

      19element87 > la verdad 2 июля 2017, 10:26

      По себе людей не судят!!!)))

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      Рейтинг: +702

      19element87 > la verdad 2 июля 2017, 10:30

      Казахи - мирный, доброжелательный народ, Казахстан и Россия это как Брат с Сестрой, а тебе - придурку на необитаемом острове жить надо!!!

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > 19element87 2 июля 2017, 10:48

      Пипец ты убогий))) Знаю, как эти сёстры своих братьев трахают :))) Сиди в своей дыре и не высовывайся, идиот тридцатилетний :)) Сколько ж вас таких дебилов по пьянке наделали )))) Плюсанул тебя. Радуйся :)))

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      Рейтинг: +702

      19element87 > la verdad 2 июля 2017, 10:53

      ммм, тебя чё, ну это самое что ли???
      Опять же повторюсь - по себе людей не судят!!!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > 19element87 2 июля 2017, 10:54

      Ну вот уже и мысли выразить не можешь :)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +702

      19element87 > la verdad 2 июля 2017, 10:59

      просто я в отличии от тебя по культурней буду!!! а ты если не понимаешь, ну что же тут поделаешь - недалёкий человек!!!

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      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > 19element87 2 июля 2017, 11:14

      Себя не похвалишь.... ))) Иди маме пожалуйся. Пусть тебе футболку с Пукиным купит:)))

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      Рейтинг: +702

      19element87 > la verdad 2 июля 2017, 16:15

      Ты так и делаешь да?))) А Путин, как бы тебе противно не было))) вновь изберётся на следующий срок!!!! Против народа не попрёшь, как бы ты не напрягался!!!!))))

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > 19element87 2 июля 2017, 18:58

      Тебе то что от этого?))) Ты отброс русского мира ишачишь на казахов, и ничего у тебя кроме интернета нет:) Ну может портреты Назарбаева и Путина для молитв:))))

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      Рейтинг: +702

      19element87 > la verdad 2 июля 2017, 19:15

      Завидуешь???))))

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      Рейтинг: +4624

      la verdad > 19element87 2 июля 2017, 19:32

      Наверное ты культурнее меня, хотя твой ответ, с которого всё началось, говорит об обратном. Но я мудрее, и этот комментарий последний для тебя. Я люблю общаться с образованными и независимыми людьми, а ты зомбированный Первым каналом (может RT) недалёкий и нигде не побывавший мальчик, который дискутирует о вещах, с которыми никогда не встретится. Тебе хочется почувствовать себя причастным к "великой державе", а это всего лишь "стадный инстинкт". Мне жаль тебя, но я благодарю судьбу, что она дала мне шанс узнать изнутри многие вещи, которые ты видишь по ТВ. Прощай :)))

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      Рейтинг: +702

      19element87 > la verdad 3 июля 2017, 10:37

      Я вижу какой ты культурный!!! Каков "Привет"- таков и "Ответ"!!! А вот на счёт твоей мудрости - тут большие вопросы!!! На счёт каналов ты ошибаешься, это моё независимое мнение!!! Опять же, по себе - людей не судят!!! Вот такие как вы и являетесь СТАДОМ!!! И тебе удачи!!!:)

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