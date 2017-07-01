Дмитрий Черышев: «Сборная России добилась большого прогресса на Кубке конфедераций-2017»

Футбольный тренер Дмитрий Черышев, в разное время работавший с такими командами, как «Севилья» и нижегородская «Волга», дал оценку выступлению сборной России на Кубке конфедераций-2017, где подопечные Станислава Черчесова не смогли преодолеть барьер группового этапа. Также Черышев поразмышлял о футбольных перспективах форварда «Краснодара» Федора Смолова.

«Россия на Кубке конфедераций сделала большой шаг вперед, по сравнению с тем, во что она играла в каких-то отборочных, товарищеских играх. Как она сейчас выглядела на футбольном поле, я рад и доволен. Команда прогрессирует и растет. Даже больше могу сказать, что она раскрепостилась, чего не хватало нашим футболистам.

Поймите правильно, у многих ребят нет игровой практики плана такого уровня. Поэтому то, что сейчас команда наша потихонечку набирала обороты и показывала довольно таки интересный футбол. Я даже больше скажу, используй некоторые моменты Александр Ерохин и Федор Смолов, поверьте мне, мы бы разговаривали уже совсем о другом.

Я от души пожелаю Смолову, чтобы он не останавливался на достигнутом. В Испании есть такое слово «incertidumbre», обозначающее «неизвестность». Вот я хочу, чтобы он не наслаждался, а всегда был в моменте неизвестности, то есть ему нужно прогрессировать. Из него получится очень хороших футболист. Думаю, у него обязательно это получится, он должен этого захотеть.

Сейчас, в данный момент, он находится в удобном состоянии. Ему нужно опять найти зону неизвестности, вот тогда у него будет прогресс. Не знаю где это будет, за границей, в России. Без разницы. Самое главное, чтобы он попал в неудобное положение. Вышел из зоны комфорта. Я вообще хочу, чтобы в нашей сборной играло много футболистов, которые играют в зарубежных чемпионатах и показывают красивый футбол», – сказал Черышев.

Напомним, что сборная России на Кубке конфелераций-2017 сумела разжиться очками только в игре против Новой Зеландии (2:0).