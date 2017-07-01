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    Дмитрий Черышев: «Сборная России добилась большого прогресса на Кубке конфедераций-2017»

    Футбольный тренер Дмитрий Черышев, в разное время работавший с такими командами, как «Севилья» и нижегородская «Волга», дал оценку выступлению сборной России на Кубке конфедераций-2017, где подопечные Станислава Черчесова не смогли преодолеть барьер группового этапа. Также Черышев поразмышлял о футбольных перспективах форварда «Краснодара» Федора Смолова.

    «Россия на Кубке конфедераций сделала большой шаг вперед, по сравнению с тем, во что она играла в каких-то отборочных, товарищеских играх. Как она сейчас выглядела на футбольном поле, я рад и доволен. Команда прогрессирует и растет. Даже больше могу сказать, что она раскрепостилась, чего не хватало нашим футболистам.

    Поймите правильно, у многих ребят нет игровой практики плана такого уровня. Поэтому то, что сейчас команда наша потихонечку набирала обороты и показывала довольно таки интересный футбол. Я даже больше скажу, используй некоторые моменты Александр Ерохин и Федор Смолов, поверьте мне, мы бы разговаривали уже совсем о другом.

    Я от души пожелаю Смолову, чтобы он не останавливался на достигнутом. В Испании есть такое слово «incertidumbre», обозначающее «неизвестность». Вот я хочу, чтобы он не наслаждался, а всегда был в моменте неизвестности, то есть ему нужно прогрессировать. Из него получится очень хороших футболист. Думаю, у него обязательно это получится, он должен этого захотеть.

    Сейчас, в данный момент, он находится в удобном состоянии. Ему нужно опять найти зону неизвестности, вот тогда у него будет прогресс. Не знаю где это будет, за границей, в России. Без разницы. Самое главное, чтобы он попал в неудобное положение. Вышел из зоны комфорта. Я вообще хочу, чтобы в нашей сборной играло много футболистов, которые играют в зарубежных чемпионатах и показывают красивый футбол», – сказал Черышев.

    Напомним, что сборная России на Кубке конфелераций-2017 сумела разжиться очками только в игре против Новой Зеландии (2:0).

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.07.2017 17:27
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +113

      DENIS20161993 2 июля 2017, 20:00

      По мне реально есть прогресс! Появилась игра, были моменты, да не вышли из группы но по мне Сборная кардинально изменила свое отношение к игре и старается показать отличную игру!

      0
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      Рейтинг: +80

      роналдон 2 июля 2017, 12:35

      С 2009 года наша сборная опустилась в рейтинге ФИФА на 43 позиции, и уже в седьмом десятке. И все это, в основном, при Мудако. А Этот Черышев типа Рейнгольда, бред несет. Вот немцы показали, что развитие детского футбола приносит результат на всех уровнях.

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 2 июля 2017, 11:26

      где такую чудо траву раздают? все прям прогресс видят

      2
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      Рейтинг: +70

      savdail 2 июля 2017, 01:43

      Может быть они специально так говорят, чтобы "успокоить общественность" и т.п? Политика такая. Иначе не понятно как можно нести такую чушь?
      "Как она сейчас выглядела на футбольном поле, я рад и доволен. Команда прогрессирует и растет" .Ни по игре, ни по результату не лучше чем год назад.
      "... у многих ребят нет игровой практики плана такого уровня". А у кого есть? У второго состава немцев?
      "... используй некоторые моменты Александр Ерохин и Федор Смолов, поверьте мне, мы бы разговаривали уже совсем о другом". В том и суть, что хорошие игроки используют, а те что похуже нет.
      "Из него получится очень хороших футболист". Смолову уже 27, почти как Месси. Он уже давно сложившийся футболист. Можно улучшать и совершенствовать, но "получаться" поздно.
      "Я вообще хочу, чтобы в нашей сборной играло много футболистов, которые играют в зарубежных чемпионатах и показывают красивый футбол". О каких футболистах он говорит? И зачем обязательно в зарубежных? Просто хороших футболистов, составляющих хорошую команду мало?

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 1 июля 2017, 21:34

      О какой команде он говорит??? О каком прогрессе???

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 1 июля 2017, 20:46

      Не увидел никакого прогресса.По Смолову интересно - но глупо что возможно в России.

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 июля 2017, 19:51

      Как с такой лексикой сына на путь истинный наставлять..?
      который вечно в неудобном положении,но,сцуко.постоянно трётся в зоне комфорта.
      Вылитый батя.

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      Рейтинг: +357

      vavilon69 1 июля 2017, 18:21

      Что он несёт : ,, Команда прогрессирует и растет. Даже больше могу сказать, что она раскрепостилась, чего не хватало нашим футболистам.,, ???? Нашим футболистам надо ИГРАТЬ в футбол - а не СМОТРЕТЬ его !

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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 1 июля 2017, 17:29

      Как говорится - у кого из нас мост не падал.

      2
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