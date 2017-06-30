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  • Лев: «Выход в финал Кубка конфедераций – это грандиозный успех»

Лев: «Выход в финал Кубка конфедераций – это грандиозный успех»

30 июня 2017, 00:03
8

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился эмоциями от крупной победы в полуфинале Кубка конфедераций-2017 над Мексикой (4:1) и выхода в финал.

В решающей встрече турнира немцы сыграют против Чили. Игра пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.

– Это была очень интенсивная игра. Мексиканцы сильны технически, отлично владеют мячом. Мне понравилось, что в первые минуты ребята сделали именно то, о чем мы договаривались: показали, что не дадим сопернику роль лидера, а сами стали играть первым номером, смело шли вперед. Потом скорости немного спали, стало больше ошибок, но в целом я считаю, что выход в финал для нас – это грандиозный успех.

– Что думаете о предстоящем матче с Чили?

– Мы уже играли с ними, хорошо друг друга знаем. Понятно, что будет тяжелейший матч. Но дайте мы немного отдохнем, выспимся, и тогда будем думать о финале.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Германия Лев Йоахим
Комментарии (8)
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DeutschlandUberAlles
1498770423
Молодцы! Всё больше сыгрываются по ходу этого турнира. Игрокам первого состава, которые в отпуске пора начать переживать за место в составе на ЧМ2018!
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Almazovich
1498770494
Согласен - Успех и практически с новой командой!
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TAGANROG 161
1498770534
Молодец Лев собрал команду из молодых парней,Черчесов учись!!! Чили ВПЕРЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁД!!!!
Ответить
mialkov
1498772091
Ну что тут можно сказать? Немецкая машина в действии!
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Bronholm
1498773179
Да, конечно немецкий футбол сейчас тащит..
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a-rakhmatov
1498781945
Хороший тренер, отличные игроки!!!
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Dart Veider
1498835019
С таким составом конечно успех
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Dart Veider
1498835170
Осталось тебе выйграть с клубом лч и встанеш в один ряд с Липпи Дель Боске и Сколари Ринус Михелс тренеры которые брали трофеи со сборной и клубом
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