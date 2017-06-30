Лев: «Выход в финал Кубка конфедераций – это грандиозный успех»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев поделился эмоциями от крупной победы в полуфинале Кубка конфедераций-2017 над Мексикой (4:1) и выхода в финал.

В решающей встрече турнира немцы сыграют против Чили. Игра пройдет 2 июля в Санкт-Петербурге и начнется в 21:00 по московскому времени.

– Это была очень интенсивная игра. Мексиканцы сильны технически, отлично владеют мячом. Мне понравилось, что в первые минуты ребята сделали именно то, о чем мы договаривались: показали, что не дадим сопернику роль лидера, а сами стали играть первым номером, смело шли вперед. Потом скорости немного спали, стало больше ошибок, но в целом я считаю, что выход в финал для нас – это грандиозный успех.

– Что думаете о предстоящем матче с Чили?

– Мы уже играли с ними, хорошо друг друга знаем. Понятно, что будет тяжелейший матч. Но дайте мы немного отдохнем, выспимся, и тогда будем думать о финале.