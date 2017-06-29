Сантуш: «Сердечно поздравляю сборную Чили со справедливой победой»

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал результат матча против команды Чили. Напомним, португальцы уступили сопернику в серии пенальти. Клаудио Браво отразил три одиннадцатиметровых удара.

«Этот матч – хорошая пропаганда футбола. Португалия начала хорошо, нам удалось удивить чилийскую команду некоторыми атаками. В первом тайме мы играли лучше, хотя у Чили был первый голевой момент.

Во втором тайме команды устали. Сборная Чили стала справедливым победителем матча. С чем мы их сердечно поздравляем», – сказал Сантуш.

Пицци: «Браво находится в отличной форме. Он был готов к серии пенальти»