Гаврилов: «Чего не хватает сборной? Да всего»

Бывший полузащитник сборной СССР и «Спартака» Юрий Гаврилов не стал называть игру сборной России на Кубке конфедераций безнадежной. Но при этом он отметил отсутствие сыгранности футболистов.

– Что скажете об игре нашей сборной? Безнадега или просвет виден?

– Про безнадегу я пока не говорил бы. Да, результат не очень хороший, но давайте подождем.

– Сколько?

– До чемпионата мира остался год. Может быть, что-то еще в этой сборной подправят. Надеюсь на изменения в лучшую сторону.

– Пока не хватает мастерства?

– Да всего не хватает. Мне кажется, прежде всего сыгранности нет. Нужно отладить связи. А то Глушаков сам по себе, Смолов порой берет инициативу на себя в ущерб командным действиям. То есть лебедь, рак и щука. Каждый тянет одеяло на себя, а в одиночку мало что получается.