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Гаврилов: «Чего не хватает сборной? Да всего»

28 июня 2017, 08:33
7

Бывший полузащитник сборной СССР и «Спартака» Юрий Гаврилов не стал называть игру сборной России на Кубке конфедераций безнадежной. Но при этом он отметил отсутствие сыгранности футболистов.

– Что скажете об игре нашей сборной? Безнадега или просвет виден?

– Про безнадегу я пока не говорил бы. Да, результат не очень хороший, но давайте подождем.

– Сколько?

– До чемпионата мира остался год. Может быть, что-то еще в этой сборной подправят. Надеюсь на изменения в лучшую сторону.

– Пока не хватает мастерства?

– Да всего не хватает. Мне кажется, прежде всего сыгранности нет. Нужно отладить связи. А то Глушаков сам по себе, Смолов порой берет инициативу на себя в ущерб командным действиям. То есть лебедь, рак и щука. Каждый тянет одеяло на себя, а в одиночку мало что получается.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия
Комментарии (7)
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tank219
1498630716
С нетерпением жду начала нашего чемпионата. Это будет трамплин в сборную на ЧМ для молодых. Это их шанс. Я помню как в Спартаке появился Мостовой - сразу стало ясно - появился ИГРОК, сразу. И сейчас 3-4 парня пробьются в сборную и мы забудем *незаменимых* любителей идиотских фото в Инстаграмме. И появится надежда.
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vladimir-7
1498633694
Сколько ругали Л. Слуцкого, а он вывел сборную на Евро и надо было его оставить в сборной до конца игр на КК. Поставили гл. тренером в сборную РФ бывшего вратаря и результат еще хуже, чем у предыдущих тренеров, а чему может научить нападающих, игроков средней линии и защитников такой гл. тренер.
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nemolod
1498635687
Полностью согласен особенно насчет сыгранности!
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СашкаГуров
1498642360
11 хороших игроков не хватает
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