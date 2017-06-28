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Чили сыграет с Португалией в полуфинале Кубка конфедераций

28 июня 2017, 19:55
7

В среду, 28 июня, состоится первый полуфинальный матч Кубка конфедераций, в котором встретятся сборные Португалии и Чили. Обе команды значились среди фаворитов перед стартом турнира, поэтому можно назвать эту встречу своеобразным финалом.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Португалия – Чили. Начало в 21:00, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций
Комментарии (7)
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1bear
1498631107
...жду от чилийцев зрелищной игры и победы!!!
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Arsenal Tula LDPR
1498631414
Чили машины
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Docentusa
1498635710
Вперёд Чили!!!
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insider_retro
1498636408
Осмелюсь предположить победу немецкой молодёжи.... Я за дисциплину и порядок... А так - победит сильнейший... Надеюсь, будет интересно....
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insider_retro
1498637097
Ну а по сегодняшнему матчу отведаю пива за победу Чили!... Вперёд, перчики!!!....
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САНЁК17
1498637322
Видал, сегодня увидим кто говнюк а кто мужик
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alex1951
1498646394
Теперь уже до лампы,кто и что там играет ,фанатизм испарился! Россия может ехать отдыхать в Монте Карло,гидами не забудьте взять Кокорина и Мама ёва ,спэцы!!!
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