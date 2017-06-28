Чили сыграет с Португалией в полуфинале Кубка конфедераций

В среду, 28 июня, состоится первый полуфинальный матч Кубка конфедераций, в котором встретятся сборные Португалии и Чили. Обе команды значились среди фаворитов перед стартом турнира, поэтому можно назвать эту встречу своеобразным финалом.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Португалия – Чили. Начало в 21:00, не пропустите!

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