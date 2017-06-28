Орещук: «Черчесов умеет делать команды. А Канчельскис что умеет?»

Бывший спортивный директор «Динамо» и «Торпедо» Роман Орещук ответил на слова Андрея Канчельскиса. Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» не увидел прогресса национальной команды России под управлением Станислава Черчесова.

«Черчесов, так же как и Бердыев, умеет делать команды! «Легию» привел к чемпионству и кубку за 7 месяцев. А Канчельскис что умеет?» – написал Орещук в твиттере, снабдив свое сообщение смайликами с бутылкой шампанского.

Напомним, что сборная России не смогла выйти из группы на Кубке конфедераций.