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  • Газизов: «Акинфеев – глыба, но, может, кого-то еще задействовать в контрольных играх?»

Газизов: «Акинфеев – глыба, но, может, кого-то еще задействовать в контрольных играх?»

27 июня 2017, 10:57
12

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выразил мнение, что сборной России следовало бы подыскивать достойного конкурента для Игоря Акинфеева.

«Он вратарь серьезного уровня. Однако его сегодня подпирают. Есть и другие голкиперы, которые, наверное, тоже достойны играть в воротах национальной команды. Однако, как я уже сказал, все решает тренерский штаб.

Игорь большой футболист. Акинфеев – глыба, это даже не обсуждается! Но, может быть, кого-то еще задействовать в контрольных играх?» – сказал Газизов.

Следует отметить, что по статистическим данным, Акинфеев оказался лидером группового этапа Кубка конфедераций-2017 по проценту отраженных ударов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Акинфеев Игорь
Комментарии (12)
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tank219
1498550766
Русский язык, безусловно, богат, но ГЛЫБА - это явный перебор.
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nik55
1498552592
глыба из воздуха
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rerih
1498556835
глыба рассыпается
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Kotofey75
1498558417
Акинфеев- кусок гавна... Все голы его. Ссыт за колено, отсюда и результат
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xColaz
1498558480
Видели когда-нибудь, как взрывается глыба из дерьма?)
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tank219
1498558727
Паниковский говорил Шуре Балаганову о Бендере: Шура, вы знаете как я уважаю Остапа Ибрагимовича, это такой человек, но вам я скажу как родному - Бендер осел, ну просто жалкая ничтожная личность.
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Freyd
1498569874
Да Игорь норм вратарь,только много в важных матчах "бабочек""
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anri1703
1498583520
раньше Акинфеев ассоциировался с Касильясам тащит но пропускает сейчас он ближе к Харту чудит
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Дядя Серёжа
1498615242
Вода (бабки) камень точит.
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paracetamol
1498635539
Глыба - это к каком смысле, положительном или отрицательном?
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