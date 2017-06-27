Газизов: «Акинфеев – глыба, но, может, кого-то еще задействовать в контрольных играх?»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов выразил мнение, что сборной России следовало бы подыскивать достойного конкурента для Игоря Акинфеева.

«Он вратарь серьезного уровня. Однако его сегодня подпирают. Есть и другие голкиперы, которые, наверное, тоже достойны играть в воротах национальной команды. Однако, как я уже сказал, все решает тренерский штаб.

Игорь большой футболист. Акинфеев – глыба, это даже не обсуждается! Но, может быть, кого-то еще задействовать в контрольных играх?» – сказал Газизов.

Следует отметить, что по статистическим данным, Акинфеев оказался лидером группового этапа Кубка конфедераций-2017 по проценту отраженных ударов.