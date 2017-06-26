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    Видаль: «Роналду – говнюк! Для меня его не существует»

    Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль в преддверии полуфинала Кубка конфедераций-2017 против Португалии негативно отозвался о нападающем соперника Криштиану Роналду.

    «Роналду – говнюк! Для меня его не существует. Я уже сказал своему напарнику по «Баварии» Джошуа Киммиху, который будет играть в параллельном полуфинале, что мы встретимся с ним финале», – заявил Видаль.

    Напомним, матч между Португалией и Чили пройдет 28 июня на стадионе «Казань Арена» и начнется в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Goal.com

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    26.06.2017 23:02
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    Комментарии47
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      Рейтинг: +617

      nelez 28 июня 2017, 09:01

      Видаль и диего Кошта самые мезкие футболисты из тез кого я знаю. Сколько игроков загубили , травмировали они. Если кто то не Видаль должен рассудить кого то

      1
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      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 > nelez 28 июня 2017, 16:09

      Как Видаль переносит фолы на нем, достойно восхищения, так что о травмах, вопрос не к нему. Он и себя не жалеет. Как футболисту до Роналду далеко.

      0
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 28 июня 2017, 07:22

      Видаль красава мне тоже не понятно почему геи играют вместе с мужиками (у них должна быть отдельная лига п.....)

      -1
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      Рейтинг: +110

      Schicko 27 июня 2017, 20:54

      Видаль, давай, до свидания!!!

      1
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      Рейтинг: -186

      Protosser 27 июня 2017, 17:57


      Ну, даже при моем, не очень восторженном отношении к Роналду - вся сборная Чили - мерзкие провокаторы..
      Ну, кроме Браво.
      Одно засовывание пальца в *опу противнику чего стоит.

      -1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 27 июня 2017, 13:56

      Хоть бы объяснил, что он ему сделал.

      1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > OfaZavr 28 июня 2017, 11:00

      Он просто не удачный,а как всегда неудачных ненавидеть.

      0
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 27 июня 2017, 11:45

      Видаль в своем репертуаре)

      1
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 27 июня 2017, 09:48

      Видаль - жжет)))

      2
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      Рейтинг: +54

      brost 27 июня 2017, 09:14

      Да Видаль сам хорош. Как Пепе - на вид брутален, а на газон валится при любом контакте. Еще и после каждого момента бегает к судье ныть

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 27 июня 2017, 08:44

      А его точно правильно перевели? Пару дней назад он более уважительно отзывался, хоть и без пиетета.

      0
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      Рейтинг: +161

      gandyv 27 июня 2017, 08:14

      Круто. Говнюк с Золотыми мячами)))

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