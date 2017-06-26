Видаль: «Роналду – говнюк! Для меня его не существует»

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль в преддверии полуфинала Кубка конфедераций-2017 против Португалии негативно отозвался о нападающем соперника Криштиану Роналду.

«Роналду – говнюк! Для меня его не существует. Я уже сказал своему напарнику по «Баварии» Джошуа Киммиху, который будет играть в параллельном полуфинале, что мы встретимся с ним финале», – заявил Видаль.

Напомним, матч между Португалией и Чили пройдет 28 июня на стадионе «Казань Арена» и начнется в 21:00 по московскому времени.