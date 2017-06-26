Маклаков: «Как бы ни защищали Акинфеева, но его вина в пропущенных мячах была, и не раз»

Со вторым голом в наши ворота, в игре с мексиканцами, это была не ошибка Акинфеева, это была ошибка обороны сборной!
Игроки обороны неверно расположились на поле и оголили наши тылы.
Туда и рванул мексиканец, а накрыть некому!
Васин рванул, да не смог перекрыть.
Игорь пытался спасти защиту от провала, но не смог, потому что мексиканец грамотно воспользовался ПРОВАЛОМ ЗАЩИТЫ!
А что вратарь сделает, когда игрок выбегает один на один???
В этом голе Акинфеев не ВИНОВАТ и НЕЧЕГО на него сваливать ошибки игроков ОБОРОНЫ!
А почему так оборона сыграла, надо спросить с ЧЕРЧЕСОВА, а не с Акинфеева!
Не Акинфеев готовил сборную к этой игре, а Черчесов!
Это ПОРАЖЕНИЕ сборной имени Черчесова, а не Акинфеева!
Акинфеев всё ПРАВИЛЬНО сделал и старался ликвидировать угрозу, но не получилось, потому что мексиканец имел преимущество и первым оказался на мяче!
Где была ЗАЩИТА!
Почему она так безобразно играла!
Это ВИНА Черчесова, а не Акинфеева!!!
А потом,
Сравните игру Игоря Акинфеева, сколько раз он выручает и сколько раз он ошибается!
В если брать игру Акинфеева за 100% то в 99,3% случаев Акинфеев ВЫРУЧАЕТ, и только в оставшихся процентах его ЧИСТАЯ вина!
По вине защиты, что в ЦСКА, что в сборной, Игорь пропускает почти в 99,9 % случаях!
Так что, по всем показателям ВРАТАРСКОЙ игры Игоря, он ошибается ОЧЕНЬ редко, по своей вине и часто пропускает по вине игроков защиты, что сборной, что в ЦСКА!
Во всех голах, которые наши пропустили, прямой и личной ВИНЫ Игоря Акинфеева НЕТ! А на нет и суда НЕТ!!!
Вот так!!! Все голы на турнире КК наши пропустили по ПРЯМОЙ вине игроков ОБОРОНЫ сборной, а не вратаря Акинфеева!
Они безобразно сыграли на турнире, а Игорь Акинфеев стоял на ОТЛИЧНО и все игры провёл на высоком профессиональном уровне!
Желаем Игорю Акинфееву больших футбольных побед, а игрокам обороны сборной желаем не КОСЯЧИТЬ и играть внимательно!!!
Актер и поклонник «Спартака» Алексей Маклаков считает, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову впору задуматься над заменой Игоря Акинфеева в воротах национальной команды.
В матче третьего тура группового раунда Кубка конфедераций с Мексикой (1:2) 30-летний голкипер совершил результативную ошибку, в результате которой россияне потерпели поражение.
«Я вижу командный прогресс сборной. Было не стыдно смотреть на команду, исключая матч с Португалией. А c Мексикой и Новой Зеландией сыграли неплохо. Стиль игры появился, надежда – тоже.
К сожалению, из-за системы «осень-весна» в нашем чемпионате игроки во время летних крупных турниров находятся уже немного на спаде формы. Я верю в Станислава Черчесова, но ему надо подумать об основном вратаре сборной. Как бы ни защищали Акинфеева, но его вина в пропущенных мячах была, и не раз. Я бы поменял Игоря.
Жду от сборной России достойной игры и побед на домашнем чемпионате мира. Пока очень трудно загадывать. Наша команда может показывать замечательную игру, а может мгновенно все преимущество упустить», – сказал Маклаков.
Напомним, российская команда вылетела из турнира, не сумев выйти из группы, проиграв два матча из трех.