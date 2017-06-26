Маклаков: «Как бы ни защищали Акинфеева, но его вина в пропущенных мячах была, и не раз»

Актер и поклонник «Спартака» Алексей Маклаков считает, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову впору задуматься над заменой Игоря Акинфеева в воротах национальной команды.

В матче третьего тура группового раунда Кубка конфедераций с Мексикой (1:2) 30-летний голкипер совершил результативную ошибку, в результате которой россияне потерпели поражение.

«Я вижу командный прогресс сборной. Было не стыдно смотреть на команду, исключая матч с Португалией. А c Мексикой и Новой Зеландией сыграли неплохо. Стиль игры появился, надежда – тоже.

К сожалению, из-за системы «осень-весна» в нашем чемпионате игроки во время летних крупных турниров находятся уже немного на спаде формы. Я верю в Станислава Черчесова, но ему надо подумать об основном вратаре сборной. Как бы ни защищали Акинфеева, но его вина в пропущенных мячах была, и не раз. Я бы поменял Игоря.

Жду от сборной России достойной игры и побед на домашнем чемпионате мира. Пока очень трудно загадывать. Наша команда может показывать замечательную игру, а может мгновенно все преимущество упустить», – сказал Маклаков.

Напомним, российская команда вылетела из турнира, не сумев выйти из группы, проиграв два матча из трех.