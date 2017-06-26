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    Маклаков: «Как бы ни защищали Акинфеева, но его вина в пропущенных мячах была, и не раз»

    Актер и поклонник «Спартака» Алексей Маклаков считает, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову впору задуматься над заменой Игоря Акинфеева в воротах национальной команды.

    В матче третьего тура группового раунда Кубка конфедераций с Мексикой (1:2) 30-летний голкипер совершил результативную ошибку, в результате которой россияне потерпели поражение.

    «Я вижу командный прогресс сборной. Было не стыдно смотреть на команду, исключая матч с Португалией. А c Мексикой и Новой Зеландией сыграли неплохо. Стиль игры появился, надежда – тоже.

    К сожалению, из-за системы «осень-весна» в нашем чемпионате игроки во время летних крупных турниров находятся уже немного на спаде формы. Я верю в Станислава Черчесова, но ему надо подумать об основном вратаре сборной. Как бы ни защищали Акинфеева, но его вина в пропущенных мячах была, и не раз. Я бы поменял Игоря.

    Жду от сборной России достойной игры и побед на домашнем чемпионате мира. Пока очень трудно загадывать. Наша команда может показывать замечательную игру, а может мгновенно все преимущество упустить», – сказал Маклаков.

    Напомним, российская команда вылетела из турнира, не сумев выйти из группы, проиграв два матча из трех.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.06.2017 17:55
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    Комментарии25
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      Рейтинг: -13

      Popularov 26 июня 2017, 23:05

      Со вторым голом в наши ворота, в игре с мексиканцами, это была не ошибка Акинфеева, это была ошибка обороны сборной!
      Игроки обороны неверно расположились на поле и оголили наши тылы.
      Туда и рванул мексиканец, а накрыть некому!
      Васин рванул, да не смог перекрыть.
      Игорь пытался спасти защиту от провала, но не смог, потому что мексиканец грамотно воспользовался ПРОВАЛОМ ЗАЩИТЫ!
      А что вратарь сделает, когда игрок выбегает один на один???
      В этом голе Акинфеев не ВИНОВАТ и НЕЧЕГО на него сваливать ошибки игроков ОБОРОНЫ!
      А почему так оборона сыграла, надо спросить с ЧЕРЧЕСОВА, а не с Акинфеева!
      Не Акинфеев готовил сборную к этой игре, а Черчесов!
      Это ПОРАЖЕНИЕ сборной имени Черчесова, а не Акинфеева!
      Акинфеев всё ПРАВИЛЬНО сделал и старался ликвидировать угрозу, но не получилось, потому что мексиканец имел преимущество и первым оказался на мяче!
      Где была ЗАЩИТА!
      Почему она так безобразно играла!
      Это ВИНА Черчесова, а не Акинфеева!!!
      А потом,
      Сравните игру Игоря Акинфеева, сколько раз он выручает и сколько раз он ошибается!
      В если брать игру Акинфеева за 100% то в 99,3% случаев Акинфеев ВЫРУЧАЕТ, и только в оставшихся процентах его ЧИСТАЯ вина!
      По вине защиты, что в ЦСКА, что в сборной, Игорь пропускает почти в 99,9 % случаях!
      Так что, по всем показателям ВРАТАРСКОЙ игры Игоря, он ошибается ОЧЕНЬ редко, по своей вине и часто пропускает по вине игроков защиты, что сборной, что в ЦСКА!
      Во всех голах, которые наши пропустили, прямой и личной ВИНЫ Игоря Акинфеева НЕТ! А на нет и суда НЕТ!!!
      Вот так!!! Все голы на турнире КК наши пропустили по ПРЯМОЙ вине игроков ОБОРОНЫ сборной, а не вратаря Акинфеева!
      Они безобразно сыграли на турнире, а Игорь Акинфеев стоял на ОТЛИЧНО и все игры провёл на высоком профессиональном уровне!
      Желаем Игорю Акинфееву больших футбольных побед, а игрокам обороны сборной желаем не КОСЯЧИТЬ и играть внимательно!!!

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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН > Popularov 26 июня 2017, 23:59

      Очень много лишних слов, но в одном я согласен: все говорят об ошибке Акинфеева, но никто не обратил внимание, на какой скорости шел мексиканец, как он опередил нашего защитника, который даже не попытался блокировать игрока. Т.е. наш "небесный тихоход" еще и тактически бездарно сыграл. Отсюда и гол.

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      Рейтинг: -2

      Steem > Федорыч-НН 27 июня 2017, 00:14

      Полностью согласен, в этом голе вина Акинфеева примерно 10% из 100

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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 26 июня 2017, 22:43

      Я, конечно, ни хрена не понимаю в актерском мастерстве, но как артист Маклаков - никудышный. Ни таланта, ни мастерства, ни актерского обаяния. Если бы Станиславский посмотрел его игру, он бы сказал одно: НЕ ВЕРЮ!!! В шею такого артиста!

      0
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      Рейтинг: +148

      Розарио Агро 26 июня 2017, 21:35

      Полностью согласен, Акинфеева давно пора заменить и не только в сборной,

      2
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      Рейтинг: +16

      Mr_Digorec 26 июня 2017, 21:21

      Сука,не понимаю че с ним носятся?! Надо простить....надо дать ещё один шанс....в своё время Филимонова сгноили за один пропущенный гол,хотя он тоже был номер один на тот момент....нахер пусть катиться

      0
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      Рейтинг: +87

      OPG-Diversant 26 июня 2017, 20:59

      Просто бред. Я конечно не фанат Черчесова, но в выборе вратаря он вряд ли может ошибаться.

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 26 июня 2017, 20:48

      ну сразу видно свинья да и как актер тоже дерьмо я бы его в кино не снимал

      -3
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      Рейтинг: +33

      poliksmile 26 июня 2017, 19:50

      Игорь, лучший вратарь в стране. Он номер один у всех тренеров нашей сборной за последние 10 лет. Если бы не Игорь мы ни на Евро, ни на ЧМ не попали. Кубок Конфедераци- это не ЧМ. 3 гола забить за 3 игры вот это проблема. ЧМ 2014 забили 2 гола в трёх матчах, ЧЕ2016 забили 2, и ЧЕ 2012 забили 5, но 4 из них Чехам. И сравните сколько забивают другие сборные. Пора понять что сборная у нас средненькая, но она у нас одна и мы должны её любить такую какую она есть, так же как нашу Родину :)

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 июня 2017, 19:48

      Давно пора поставить в ворота или Селихова или Лунева.

      1
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      Рейтинг: +33

      poliksmile > Диктор 26 июня 2017, 19:49

      Конечно давно лет шесть назад, да ?

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > Диктор 26 июня 2017, 20:10

      давно пора хочется и зинорабов тоже поунижать а то 15 лет один конифей отдувется

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 26 июня 2017, 19:44

      шматко когда солдаты новые

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      Рейтинг: +205

      Помпомпом 26 июня 2017, 19:15

      В принципе всё так, но почему-то все разочарованы только Игорем, а то что мячи ещё и забивать сопернику нужно - как-то не вспоминается.. Я лично, не в восторге от игры Акинфеева, но сейчас на него вешают всех собак, если бы не его ошибка - мы бы что, вышли из группы? Разумеется нет, и ничья бы даже не помогла.

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      Рейтинг: +16

      Mr_Digorec > Помпомпом 26 июня 2017, 21:23

      Его детские ошибки,очень дорого обходятся сборной....пойми наконец.....

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      Рейтинг: -2

      Steem > Mr_Digorec 27 июня 2017, 00:17

      Где ошибки?
      А защита типа вообще не должна играть???

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      Рейтинг: +16

      Mr_Digorec > Steem 27 июня 2017, 07:28

      Тебе в рифму написать?! А гол от Кореи на ЧМ-2014??

      -1
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