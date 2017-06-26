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  • Маклаков: «Как бы ни защищали Акинфеева, но его вина в пропущенных мячах была, и не раз»

Маклаков: «Как бы ни защищали Акинфеева, но его вина в пропущенных мячах была, и не раз»

26 июня 2017, 17:55
26

Актер и поклонник «Спартака» Алексей Маклаков считает, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову впору задуматься над заменой Игоря Акинфеева в воротах национальной команды.

В матче третьего тура группового раунда Кубка конфедераций с Мексикой (1:2) 30-летний голкипер совершил результативную ошибку, в результате которой россияне потерпели поражение.

«Я вижу командный прогресс сборной. Было не стыдно смотреть на команду, исключая матч с Португалией. А c Мексикой и Новой Зеландией сыграли неплохо. Стиль игры появился, надежда – тоже.

К сожалению, из-за системы «осень-весна» в нашем чемпионате игроки во время летних крупных турниров находятся уже немного на спаде формы. Я верю в Станислава Черчесова, но ему надо подумать об основном вратаре сборной. Как бы ни защищали Акинфеева, но его вина в пропущенных мячах была, и не раз. Я бы поменял Игоря.

Жду от сборной России достойной игры и побед на домашнем чемпионате мира. Пока очень трудно загадывать. Наша команда может показывать замечательную игру, а может мгновенно все преимущество упустить», – сказал Маклаков.

Напомним, российская команда вылетела из турнира, не сумев выйти из группы, проиграв два матча из трех.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Россия Акинфеев Игорь
Комментарии (26)
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de bruyne
1498490026
Да он дырка вечно ошибки его только нужно брат чтобы заде ворот мячи отдавал... последний матч оба его ошибки дырки
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СПАРТ-ТАК
1498491450
Про Акишу уже забыли. Теперь болеем за Чилийцев!!
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dok66
1498492400
Вина вратаря всегда есть . Даже пусть это всего лишь 1% от возможности отразить удар . Забивать нужно ! Знаете же фразу : "Сколько бы вы не забили , мы все равно забьем больше !" А вот с этим проблемы ,,,,,,,
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алекс88
1498492742
Шматко... Емое...менять можно пол сборной если не всю....но на кого???оборона так вообще чудики...а нападение 0 раз если в ворота за матч попадают...о чем тут говорить
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Помпомпом
1498493718
В принципе всё так, но почему-то все разочарованы только Игорем, а то что мячи ещё и забивать сопернику нужно - как-то не вспоминается.. Я лично, не в восторге от игры Акинфеева, но сейчас на него вешают всех собак, если бы не его ошибка - мы бы что, вышли из группы? Разумеется нет, и ничья бы даже не помогла.
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Диктор
1498495735
Давно пора поставить в ворота или Селихова или Лунева.
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poliksmile
1498495807
Игорь, лучший вратарь в стране. Он номер один у всех тренеров нашей сборной за последние 10 лет. Если бы не Игорь мы ни на Евро, ни на ЧМ не попали. Кубок Конфедераци- это не ЧМ. 3 гола забить за 3 игры вот это проблема. ЧМ 2014 забили 2 гола в трёх матчах, ЧЕ2016 забили 2, и ЧЕ 2012 забили 5, но 4 из них Чехам. И сравните сколько забивают другие сборные. Пора понять что сборная у нас средненькая, но она у нас одна и мы должны её любить такую какую она есть, так же как нашу Родину :)
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giluxa1963
1498499289
ну сразу видно свинья да и как актер тоже дерьмо я бы его в кино не снимал
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Mr_Digorec
1498501306
Сука,не понимаю че с ним носятся?! Надо простить....надо дать ещё один шанс....в своё время Филимонова сгноили за один пропущенный гол,хотя он тоже был номер один на тот момент....нахер пусть катиться
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Розарио Агро
1498502155
Полностью согласен, Акинфеева давно пора заменить и не только в сборной,
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