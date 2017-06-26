Жирков: «Почти все спорные эпизоды в матче с Мексикой трактовались в ее пользу»

Судейство было НЕАДЕКВАТНЫМ! Это надо ПРИЗНАТЬ!!!
А почему по этому поводу молчит Будогосский и не заступился за нашу сборную!
Так судить и ЧУДИТЬ, как судил арбитр встречи, НЕЛЬЗЯ!
Это была ПАРОДИЯ на судейство и ФИФАчка - закрыла на это безобразие свои глаза!
Наши могли выиграть и с таким безобразным судейством, если бы они играли ДИСЦИПЛИНИРОВАННО, дорожили мячом и забивали по моментам, которые они создавали!
После забитого нами гола, игра сборной РАЗВАЛИЛАСЬ на глазах, а склеить её было НЕКОМУ!!!
А дурацкие замены Черчесова, только способствовали ПОРАЖЕНИЮ!!!
Большая тренерская ошибка Черчесова, что он не ставил в состав Миранчука!
Что он хотел всем этим показать???
Своё, никому не нужное, УПРЯМСТВО и НЕВЕЖЕСТВО тренера???
У Черчесова ЯВНО хромает тренировочный процесс! ЯВНО!
Игроки НАПРОЧЬ отказываются ПОНИМАТЬ и выполнять тренерские установки!
Тут, одно их двух!
Либо игроки ничего НЕ ПОНИМАЮТ, либо Черчесов НЕ МОЖЕТ им растолковать так, чтобы до игроков ДОШЛО, куда бежать и ЧТО ДЕЛАТЬ!!!
И тут дело даже не в физике, а в полном ОТСУТСТВИИ у игроков сборной футбольной МЫСЛИ на поле!
Каждый игрок должен уметь мыслить на поле! КАЖДЫЙ!
А если их этому на тренировке не учат, а если и учат, то НЕ ПОЙМИ Черчесова как и по остаточному принципу?
Что тогда Черчесов ТРЕБУЕТ и с кого???
Сначала ОБУЧИ и только потом ТРЕБУЙ!!!
ТРЕБОВАТЬ научились, а вот тренировать и обучить УМА не хватает!!!
Спокойствие - залог успеха!
Пожелаем Станиславу УЛУЧШИТЬ тренировочный процесс и ОБУЧИТЬ игроков сборной премудростям ОСМЫСЛЕННОЙ игры на футбольном поле!
Стасу Черчесову надо ПОДТЯНУТЬ методику преподавания футбольного мастерства на тренировках!
Ну, Саламыч! Держись!
Отвечать Вам придётся по полной программе НЕВРАЗУМИТЕЛЬНОЙ игры сборной!
Защитник сборной России Юрий Жирков подчеркнул, что судейство в матче третьего тура группового раунда Кубка конфедераций с Мексикой (1:2) выглядело странным. Напомним, сам игрок был удален на 68-й минуте за удар соперника локтем в лицо.
Проиграв мексиканцам, подопечные Станислава Черчесова завершили борьбу на турнире, не выйдя из группы.
«Я почувствовал удар по ноге, скорее всего, это был пенальти. Но когда судья не свистнул, то я подумал, что он попросит повтор. Однако игра продолжилась. Затем он попросил повтор, когда в штрафной был сбит Смолов. Но и там было принято решение не в нашу пользу.
На мой взгляд, судейство было странным. Почти все спорные эпизоды трактовались в пользу Мексики. Сейчас я испытываю чувство опустошения. Мы хорошо начали матч, открыли счет, но не смогли развить свой успех. По горячим следам игру не разбирали, давайте оставим это тренерам», – сказал Жирков.