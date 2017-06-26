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    Жирков: «Почти все спорные эпизоды в матче с Мексикой трактовались в ее пользу»

    Защитник сборной России Юрий Жирков подчеркнул, что судейство в матче третьего тура группового раунда Кубка конфедераций с Мексикой (1:2) выглядело странным. Напомним, сам игрок был удален на 68-й минуте за удар соперника локтем в лицо.

    Проиграв мексиканцам, подопечные Станислава Черчесова завершили борьбу на турнире, не выйдя из группы.

    «Я почувствовал удар по ноге, скорее всего, это был пенальти. Но когда судья не свистнул, то я подумал, что он попросит повтор. Однако игра продолжилась. Затем он попросил повтор, когда в штрафной был сбит Смолов. Но и там было принято решение не в нашу пользу.

    На мой взгляд, судейство было странным. Почти все спорные эпизоды трактовались в пользу Мексики. Сейчас я испытываю чувство опустошения. Мы хорошо начали матч, открыли счет, но не смогли развить свой успех. По горячим следам игру не разбирали, давайте оставим это тренерам», – сказал Жирков.

    Источник: Известия

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    26.06.2017 14:30
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    Комментарии41
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      Рейтинг: -13

      Popularov 26 июня 2017, 23:19

      Судейство было НЕАДЕКВАТНЫМ! Это надо ПРИЗНАТЬ!!!
      А почему по этому поводу молчит Будогосский и не заступился за нашу сборную!
      Так судить и ЧУДИТЬ, как судил арбитр встречи, НЕЛЬЗЯ!
      Это была ПАРОДИЯ на судейство и ФИФАчка - закрыла на это безобразие свои глаза!
      Наши могли выиграть и с таким безобразным судейством, если бы они играли ДИСЦИПЛИНИРОВАННО, дорожили мячом и забивали по моментам, которые они создавали!
      После забитого нами гола, игра сборной РАЗВАЛИЛАСЬ на глазах, а склеить её было НЕКОМУ!!!
      А дурацкие замены Черчесова, только способствовали ПОРАЖЕНИЮ!!!
      Большая тренерская ошибка Черчесова, что он не ставил в состав Миранчука!
      Что он хотел всем этим показать???
      Своё, никому не нужное, УПРЯМСТВО и НЕВЕЖЕСТВО тренера???
      У Черчесова ЯВНО хромает тренировочный процесс! ЯВНО!
      Игроки НАПРОЧЬ отказываются ПОНИМАТЬ и выполнять тренерские установки!
      Тут, одно их двух!
      Либо игроки ничего НЕ ПОНИМАЮТ, либо Черчесов НЕ МОЖЕТ им растолковать так, чтобы до игроков ДОШЛО, куда бежать и ЧТО ДЕЛАТЬ!!!
      И тут дело даже не в физике, а в полном ОТСУТСТВИИ у игроков сборной футбольной МЫСЛИ на поле!
      Каждый игрок должен уметь мыслить на поле! КАЖДЫЙ!
      А если их этому на тренировке не учат, а если и учат, то НЕ ПОЙМИ Черчесова как и по остаточному принципу?
      Что тогда Черчесов ТРЕБУЕТ и с кого???
      Сначала ОБУЧИ и только потом ТРЕБУЙ!!!
      ТРЕБОВАТЬ научились, а вот тренировать и обучить УМА не хватает!!!
      Спокойствие - залог успеха!
      Пожелаем Станиславу УЛУЧШИТЬ тренировочный процесс и ОБУЧИТЬ игроков сборной премудростям ОСМЫСЛЕННОЙ игры на футбольном поле!
      Стасу Черчесову надо ПОДТЯНУТЬ методику преподавания футбольного мастерства на тренировках!
      Ну, Саламыч! Держись!
      Отвечать Вам придётся по полной программе НЕВРАЗУМИТЕЛЬНОЙ игры сборной!

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 26 июня 2017, 22:02

      Да повторы это провал!Мексика должна 3 очка в матче с Португалией брать,но тоже "не заметил"

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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 26 июня 2017, 21:11

      я конечно не отрицаю ,то что мы прос*али по своей вине,но судейка откровенно свистел в пользу мексиканцев ,зачастую,и не дал 2 железных пендаля на федьке и ерохине..

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      Рейтинг: +2283

      Бриг 26 июня 2017, 20:27

      Судья в этой игре был на высоте. Несмотря на давление наших игроков не дрогнул и отсудил по совести. Так что Жиркову нужно учесть ошибки на будущее.

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      Рейтинг: +2269

      dyema 26 июня 2017, 20:16

      Юра один из лучших был в этой непонятной команде.

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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 26 июня 2017, 18:33

      Молчал бы,сам обосрался с красной карточкой,а потом виновных ищет.

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      Рейтинг: +678

      Пастырь 26 июня 2017, 17:55

      Если бы не судья, то нам бы третий мяч засчитали. Из игроков никто не сомневался, а судья молодец. Так что твои отмазки удел слабых.

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 26 июня 2017, 17:50

      Да лан, Юра. Не будь дыры в воротах, выиграли бы.

      3
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      Рейтинг: +6913

      батог 26 июня 2017, 17:37

      Я тут предлагал повторы делать как в теннисе. Только по 5 повторов по требованию тренера ( и время просмотра оговорить, и судьям то же ограничить количество, так как время все тянуть могут).

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      Рейтинг: +56

      первый третий с права 26 июня 2017, 16:43

      повторы это полное дерьмо,одних смотрим по чужой указке,а других мимо глаз пропускаем.Матчем управляют не известно кто,а судья уже ничего не решает и теперь можно будет топить любую команду.Я представлял себе это по другому,а вышло что ещё легче стало игру ставить в нужное русло.Жирков сам наиграл на красную и теперь глупые отмазки лепит.

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      Рейтинг: +563

      tank219 > первый третий с права 26 июня 2017, 18:30

      это технические моменты, можно отладить, для того и тестирование проводится

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