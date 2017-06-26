Жирков: «Почти все спорные эпизоды в матче с Мексикой трактовались в ее пользу»

Защитник сборной России Юрий Жирков подчеркнул, что судейство в матче третьего тура группового раунда Кубка конфедераций с Мексикой (1:2) выглядело странным. Напомним, сам игрок был удален на 68-й минуте за удар соперника локтем в лицо.

Проиграв мексиканцам, подопечные Станислава Черчесова завершили борьбу на турнире, не выйдя из группы.

«Я почувствовал удар по ноге, скорее всего, это был пенальти. Но когда судья не свистнул, то я подумал, что он попросит повтор. Однако игра продолжилась. Затем он попросил повтор, когда в штрафной был сбит Смолов. Но и там было принято решение не в нашу пользу.

На мой взгляд, судейство было странным. Почти все спорные эпизоды трактовались в пользу Мексики. Сейчас я испытываю чувство опустошения. Мы хорошо начали матч, открыли счет, но не смогли развить свой успех. По горячим следам игру не разбирали, давайте оставим это тренерам», – сказал Жирков.