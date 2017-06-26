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  • Жирков: «Почти все спорные эпизоды в матче с Мексикой трактовались в ее пользу»

Жирков: «Почти все спорные эпизоды в матче с Мексикой трактовались в ее пользу»

26 июня 2017, 14:30
44

Защитник сборной России Юрий Жирков подчеркнул, что судейство в матче третьего тура группового раунда Кубка конфедераций с Мексикой (1:2) выглядело странным. Напомним, сам игрок был удален на 68-й минуте за удар соперника локтем в лицо.

Проиграв мексиканцам, подопечные Станислава Черчесова завершили борьбу на турнире, не выйдя из группы.

«Я почувствовал удар по ноге, скорее всего, это был пенальти. Но когда судья не свистнул, то я подумал, что он попросит повтор. Однако игра продолжилась. Затем он попросил повтор, когда в штрафной был сбит Смолов. Но и там было принято решение не в нашу пользу.

На мой взгляд, судейство было странным. Почти все спорные эпизоды трактовались в пользу Мексики. Сейчас я испытываю чувство опустошения. Мы хорошо начали матч, открыли счет, но не смогли развить свой успех. По горячим следам игру не разбирали, давайте оставим это тренерам», – сказал Жирков.

Источник: Известия
Кубок конфедераций Мексика Россия Жирков Юрий
Комментарии (44)
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petr69
1498477059
Земляк,- ты не прав.Удалять нужно было не только тебя, но и Акинфеева
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семёнычев
1498478357
Играл Юра хорошо,предупреждения получил по делу.. Падение в штрафной его я не видел, но Смолов точно сам упал... Игрокам придётся тоже отвыкать от нырков и "невыносимых страданий" при нарушениях... Проблема того,что сборная проиграла была не в судьях...
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ufos73
1498478705
А на мой взгляд, надо в футбол играть, а не балетом заниматься! Фол это когда тя с ног сбивают, а не когда дотронулись чуток, и ты решаешь что надо упасть... А если боишься травм иди на завод работать, ни кто ж не заставляет
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zico2205
1498480150
А я с Юрой вполне согласен...Его горчичники,особенно первый ,были не такие уж явные, и удаление было несправедливо...Да и пенальти на нем надо было ставить...А так, что-то сложилось мнение ,что судья судил как то лично против Жиркова...Я его, лично, очень даже понимаю,потому что, сам был примерно в такой ситуации...Ну не такой костолом Жирков, чтобы быть удаленным и не такой "артист" чтобы симулировать нырок в штрафной...Юра, наверное, самый уважаемый игрок в нашей сборной и он этого явно не заслужил...
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Юрий Крутько
1498480303
Жирков-умничка,он просто самый лучший в составе сборной России(Головин тоже заслужил похвалу,но он ещё молод,как бы не перехвалить!).А вторая желтая,кто играл знает,как сложно не оторвать локоть от туловища в борьбе с соперником,раньше это, вообще,почти всегда не фиксировалось,как нарушение...
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subbotaspartak
1498481777
На России засудили Зенит, На КК засудили Россию, Только слабый судей винит, Фи... как некрасиво.
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tank219
1498482750
Коллеги, хочу напомнить, что Жиркову и Смолову судья должен был дать горчичники за симуляцию в первые 15 минут, но не дал. Наших напов наши судьи приучили к такому поведению - чуть зацепили, сразу падает как от хука Поветкина, визжит, ручонками машет, мамой клянется. Еще мы победили во всех трех играх по количеству фолов. И этому учат в спортшколах - просрал позицию, цепляй соперника и название придумали красивое - тактический фол или позиционный. А Шмурнов с Мексикой так даже хвалил за это. Вот почему видеоповторы у нас многим как серпом по я....
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DeutschlandUberAlles
1498484542
Юрок хорошо играл! Жаль пенальти не дали на нём и момент с удалением какой-то совершенно дурацкий.
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Пастырь
1498488908
Если бы не судья, то нам бы третий мяч засчитали. Из игроков никто не сомневался, а судья молодец. Так что твои отмазки удел слабых.
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DZHEK_VOROBEY1987
1498491224
Молчал бы,сам обосрался с красной карточкой,а потом виновных ищет.
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