После матча с Новой Зеландией Роналду отдал приз лучшему игроку встречи Бернарду Силве

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, признанный лучшим игроком матча 3-го тура группового этапа Кубка конфедераций-2017 против Новой Зеландии (4:0), отдал приз партнеру по команде Бернарду Силве.

Отметим, что 22-летний португалец отметился одним из забитых мячей, однако из-за травмы не смог доиграть встречу и был заменен в перерыве.

По итогам группового этапа сборная Португалии заняла первое место в квартете А и в полуфинале турнира сыграет с Чили.