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Федун: «Не стал бы бросать в Акинфеева камни»

25 июня 2017, 17:18
28

Владелец «Спартака» Леонид Федун встал на защиту голкипера сборной России Игоря Акинфеева, который подвергся критике за ошибки в матчах Кубка конфедераций-2017.

«Не стал бы бросать в Акинфеева камни, как сейчас это делают. Потому что, скажем, те же ошибки нападающих, которые не могли с попасть в ворота и забить гол – это примерно же самое, что и ошибка Игоря», – сказал Федун.

На турнире 31-летний вратарь провел все три игры на групповом этап и пропустил три гола.

«Мне теперь повеситься?». Как ошибается Акинфеев

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубок конфедераций Россия Спартак Акинфеев Игорь Федун Леонид
Комментарии (28)
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Munez89
1498401233
А никто и не бросает, просто в важных моментах за сборную он не выручает, а иногда и не тащит даже а привозит себе голы.Пусть на лавке в сборной подумает посидит..
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цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч
1498401292
Молодец Федун!!!
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Red narva
1498401768
Адвокат дырявого?Нет!Просто спартаку выгодно,что бы Акинфей и дальше свои"чудеса"творил!Конкуренцию еще ни кто не отменял!
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Red narva
1498402286
Федун: «Не стал бы бросать в Акинфеева камни»Правильно,надо бросить в него гранату!)
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ks75
1498403790
Тоже согласен с ним! Почему-то все забыли про ошибки других игроков,про то кто допустил, что мяч дошел до наших ворот, про то почему мы не забили больше чем нам!!! А разве мало Акинфеев спасал ворота нашей сборной? Разве мало он вытаскивал для нас матчи? Вспомните последнее евро хотя бы.... Именно он был тем светлым пятном в сборной,за которое не было стыдно!!
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Обер-КанцлерЪ
1498404995
Не надо бросать камни, спасибо ему за всё и пусть спокойно уйдёт в закат. Лунёв, Медведев и Селихов готовы стоять на воротах сборной. Дорогу молодым !
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FanatSerj
1498406193
А где там ошибка? Васин был ближе к мячу и даже не поставил корпус, чтобы хоть долю секунды выиграть для Игоря. Вот это явная ошибка! А Игорь уже пытался выручить, но в данном случае не смог, зато скворечник хороший прописал )))
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Serjoga
1498411590
Мне интересно, ставил бы Федун Реброва в основе Спартака, если бы он ему "привозил" бы такие голы? На сколько помню, Песьякова быстро посадили на лавку, да и Джанаева тоже!
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nik55
1498412013
Акинфеева время прошло и пора уже всем смириться с этим
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Atom2020
1498413980
"Не стал бы бросать в Акинфеева камни" Сразу бы расстрелял ...)))
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