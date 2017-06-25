Федун: «Не стал бы бросать в Акинфеева камни»

Владелец «Спартака» Леонид Федун встал на защиту голкипера сборной России Игоря Акинфеева, который подвергся критике за ошибки в матчах Кубка конфедераций-2017.

«Не стал бы бросать в Акинфеева камни, как сейчас это делают. Потому что, скажем, те же ошибки нападающих, которые не могли с попасть в ворота и забить гол – это примерно же самое, что и ошибка Игоря», – сказал Федун.

На турнире 31-летний вратарь провел все три игры на групповом этап и пропустил три гола.

«Мне теперь повеситься?». Как ошибается Акинфеев