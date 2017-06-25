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    Федун: «Не стал бы бросать в Акинфеева камни»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун встал на защиту голкипера сборной России Игоря Акинфеева, который подвергся критике за ошибки в матчах Кубка конфедераций-2017.

    «Не стал бы бросать в Акинфеева камни, как сейчас это делают. Потому что, скажем, те же ошибки нападающих, которые не могли с попасть в ворота и забить гол – это примерно же самое, что и ошибка Игоря», – сказал Федун.

    На турнире 31-летний вратарь провел все три игры на групповом этап и пропустил три гола.

    «Мне теперь повеситься?». Как ошибается Акинфеев

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.06.2017 17:18
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +451

      frizom 27 июня 2017, 15:21

      Все нормально Арнольдыч сказал, забивать надо было больше!

      0
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      Рейтинг: +563

      tank219 26 июня 2017, 18:20

      А чем, говном?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 26 июня 2017, 16:09

      Кинфей лучший, конечно.
      Ну бывает, не безупречный,
      Хватит тролить, это бесчеловечно,
      Проигрывать привыкаем с честью, вечно.

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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 26 июня 2017, 13:59

      Теперь уже бросай-не бросай,вылетели !

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 июня 2017, 13:45

      Задолбали уже с дыркачем,Филимонова за ошибку сожрали-а этот сколько уже допустил.Пора его менять на Селихова или Лунева.

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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 26 июня 2017, 09:09

      Спасибо Конифею от избавления нашей сборной от позора на матче с Германией.

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 26 июня 2017, 08:27

      Акинфеев? Он лучший,хватит поливать его,он игрок мирового класса,не хуже Буффона,удачи Игорек!!!!!!!!

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      Рейтинг: +5179

      Каратель 26 июня 2017, 05:04

      Федун: «Не стал бы бросать в Акинфеева камни,а просто застрелил»))))) давно проверено что конифей тащит,но у него обязательно случается ляп на крупном турнире.вот ляп и случился,в принципе для нашей сборной это нормально,не может один игрок всё тащить,надо иногда кому то ещё и забивать

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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 25 июня 2017, 21:06

      "Не стал бы бросать в Акинфеева камни"
      Сразу бы расстрелял ...)))

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      Рейтинг: +8019

      nik55 25 июня 2017, 20:33

      Акинфеева время прошло и пора уже всем смириться с этим

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