Кудряшов: «Кубок конфедераций – полезный турнир для сборной России»

Защитник сборной России Федор Кудряшов подвел итог выступлению команды на Кубке конфедераций. Напомним, подопечные Станислава Черчесова выбыли из борьбы на турнире после поражения от сборной Мексики (1:2) в игре третьего тура групповой стадии.

«Вообще, чувствую, что опустошен. Даже не думал о том, с какими чувствами приеду в клуб. Не знаю, где продолжу карьеру. Может быть, завтра узнаю, когда в клуб и на тренировочные сборы. В целом Кубок конфедераций — турнир, полезный для сборной. Сыграли три товарищеских матча. А здесь у любой команды другой настрой. Притом на матчи собираются полные трибуны», — сказал игрок обороны «Ростова».