Кудряшов: «Кубок конфедераций – полезный турнир для сборной России»

Ну что тут сказать, через год на ЧМ в обороне сборной всё равно будет трио из ЦСКА. Для Бухарова вообще вчера был последний матч за сборную в карьере. Саша Головин, если продолжит в том же духе, то просто надежда сборной. Дай Бог, к ЧМ у нас все основные будут без травм, чего им и желаю!!! Ах да, и самое главное, до ЧМ уже поздно менять пост №1, а вот после, есть Лунёв, Беленов, Селихов, Медведев, Ребров, Джанаев, Крицюк и Гилерме, может пора дать шанс...
Защитник сборной России Федор Кудряшов подвел итог выступлению команды на Кубке конфедераций. Напомним, подопечные Станислава Черчесова выбыли из борьбы на турнире после поражения от сборной Мексики (1:2) в игре третьего тура групповой стадии.
«Вообще, чувствую, что опустошен. Даже не думал о том, с какими чувствами приеду в клуб. Не знаю, где продолжу карьеру. Может быть, завтра узнаю, когда в клуб и на тренировочные сборы. В целом Кубок конфедераций — турнир, полезный для сборной. Сыграли три товарищеских матча. А здесь у любой команды другой настрой. Притом на матчи собираются полные трибуны», — сказал игрок обороны «Ростова».