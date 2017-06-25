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    Кудряшов: «Кубок конфедераций – полезный турнир для сборной России»

    Защитник сборной России Федор Кудряшов подвел итог выступлению команды на Кубке конфедераций. Напомним, подопечные Станислава Черчесова выбыли из борьбы на турнире после поражения от сборной Мексики (1:2) в игре третьего тура групповой стадии.

    «Вообще, чувствую, что опустошен. Даже не думал о том, с какими чувствами приеду в клуб. Не знаю, где продолжу карьеру. Может быть, завтра узнаю, когда в клуб и на тренировочные сборы. В целом Кубок конфедераций — турнир, полезный для сборной. Сыграли три товарищеских матча. А здесь у любой команды другой настрой. Притом на матчи собираются полные трибуны», — сказал игрок обороны «Ростова».

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.06.2017 08:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 25 июня 2017, 10:14

      Ну что тут сказать, через год на ЧМ в обороне сборной всё равно будет трио из ЦСКА. Для Бухарова вообще вчера был последний матч за сборную в карьере. Саша Головин, если продолжит в том же духе, то просто надежда сборной. Дай Бог, к ЧМ у нас все основные будут без травм, чего им и желаю!!! Ах да, и самое главное, до ЧМ уже поздно менять пост №1, а вот после, есть Лунёв, Беленов, Селихов, Медведев, Ребров, Джанаев, Крицюк и Гилерме, может пора дать шанс...

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 25 июня 2017, 09:14

      Для игрунов-сборников полезная (дополнительный заработок), а для болельщиков - это нервотрёпка.

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      Рейтинг: -17

      Марсович 25 июня 2017, 09:11

      Фуфел ты. Рональду не удержал. Ходил ворон считал, раззява.

      0
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      Рейтинг: +6627

      maior-60 25 июня 2017, 09:05

      Как ни грустно, но это - уровень нашей нынешней сборной.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 25 июня 2017, 08:50

      Оказывается Кудряшов товарищеские матчи играл.Видно и вся сборная тоже ))

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