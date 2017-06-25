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    Бубнов: «Основную претензию по поводу вылета сборной России я бы адресовал руководству»

    Экс-игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча третьего тура групповой стадии Кубка конфедераций между сборными России и Мексики (1:2). По итогам матча на «Казань Арене» команда Станислава Черчесова потеряла шансы на выход в плей-офф.

    «Мы забили первыми, что было очень важно. Ведь это идеальный сценарий, поскольку сборная России лучше разрушает, чем созидает. Команда Черчесова больше отрабатывала игру вторым номером – так ей было легче наладить организацию игры. Факт, что для сборной это был наиболее простой вариант дать результат. Тем не менее грубые ошибки в обороне никуда не ушли: Ерохин ошибся так же, как Кудряшов в матче с Португалией. Ляп Акинфеева при втором пропущенном голе вовсе перечеркнул все шансы на выход из группы.

    Эпизодами сборная играла лучше, чем в матче с португальцами. Мы создали больше моментов, но, к сожалению, игра у нашей команды по-прежнему не поставлена. Мы плохо контролируем мяч и не можем обеспечить систематическое давление на ворота соперника. Классный соперник этим пользуется и берет инициативу в свои руки, добиваясь результата.

    Стыдно ли за эту сборную? С точки зрения самоотдачи никаких претензий быть не может. Ребята старались, но это наш уровень на сегодняшний день, с классными командами нас хватает на один тайм, поэтому можно заключить, что нашего класса достаточно для Новой Зеландии и Австралии, если говорить о Кубке конфедераций. С этими командами мы можем конкурировать, тогда как с мексиканцами, чилийцами, немцами и португальцами – нет.

    При этом я бы не стал вешать всю вину на Станислава Черчесова, поскольку у него есть свой уровень, который был известен и до приглашения в сборную. Основную претензию я бы адресовал руководству, которое его назначило», — сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    25.06.2017 01:45
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    Комментарии28
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    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 26 июня 2017, 00:43

      Ну все правильно.
      Объективно - наш уровень.
      А вот то, что ЭТО - наш уровень - вопрос к руководству футбола и спорта в нашей стране.

      -1
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      Рейтинг: +80

      роналдон 25 июня 2017, 14:30

      Мутко поставил Черчу именно для позора. Он за годы правления наш спорт сильно опозорил. И никто его не уволит, т.к. это концепция, Как бы это странно ни звучало, но дела Мутко и позорные факты это подтверждают.. Пока голову не отрежут, вся рыба будет гнить.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 25 июня 2017, 14:15

      Смена тренера даст хоть надежду

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +395

      meiram 25 июня 2017, 11:29

      Это полностью вина Мутко, который вместо Курбана Бекиевича выбрал Станислава Черчесова,теперь обоим нужно уйти в отставку и за год Бекиевич смастерит классную команду и докажет кто есть кто!

      2
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 25 июня 2017, 10:21

      рфс в нашей стране сборище подлиз и идиотов

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч 25 июня 2017, 09:21

      Гнать Мутко надо!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 25 июня 2017, 09:13

      Плохо работали с судьями, потому и свистели против нас

      0
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev > КЭТиК 25 июня 2017, 10:38

      Судьи ФИФА, с ними уже другие поработали, чтобы они так свистели. Если чемпионат не смогли отобрать, то хоть подгадят так, что все плеваться будут.

      0
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      Рейтинг: +1289

      каа 25 июня 2017, 07:54

      Не было ляпа у Акинфеева...Он пытался исправить ляп защитников... мяч не долетел до штрафной...
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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч > каа 25 июня 2017, 09:19

      полностью с тобой согласен Акинфеев не виноват!!!Виноват Васин и те кто не стал бежать за Лосано.

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 25 июня 2017, 07:48

      На этот раз согласен с Бубновым

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 25 июня 2017, 07:36

      Спросят только с тренера,а по сути весь РФС надо с невеждами разгонять.

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      Рейтинг: +940

      цска,Газзаев,Слуцкий,Гонч > Pourport 25 июня 2017, 09:20

      особенно Мутко!!!

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