Бубнов: «Основную претензию по поводу вылета сборной России я бы адресовал руководству»

Экс-игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча третьего тура групповой стадии Кубка конфедераций между сборными России и Мексики (1:2). По итогам матча на «Казань Арене» команда Станислава Черчесова потеряла шансы на выход в плей-офф.

«Мы забили первыми, что было очень важно. Ведь это идеальный сценарий, поскольку сборная России лучше разрушает, чем созидает. Команда Черчесова больше отрабатывала игру вторым номером – так ей было легче наладить организацию игры. Факт, что для сборной это был наиболее простой вариант дать результат. Тем не менее грубые ошибки в обороне никуда не ушли: Ерохин ошибся так же, как Кудряшов в матче с Португалией. Ляп Акинфеева при втором пропущенном голе вовсе перечеркнул все шансы на выход из группы.



Эпизодами сборная играла лучше, чем в матче с португальцами. Мы создали больше моментов, но, к сожалению, игра у нашей команды по-прежнему не поставлена. Мы плохо контролируем мяч и не можем обеспечить систематическое давление на ворота соперника. Классный соперник этим пользуется и берет инициативу в свои руки, добиваясь результата.



Стыдно ли за эту сборную? С точки зрения самоотдачи никаких претензий быть не может. Ребята старались, но это наш уровень на сегодняшний день, с классными командами нас хватает на один тайм, поэтому можно заключить, что нашего класса достаточно для Новой Зеландии и Австралии, если говорить о Кубке конфедераций. С этими командами мы можем конкурировать, тогда как с мексиканцами, чилийцами, немцами и португальцами – нет.



При этом я бы не стал вешать всю вину на Станислава Черчесова, поскольку у него есть свой уровень, который был известен и до приглашения в сборную. Основную претензию я бы адресовал руководству, которое его назначило», — сказал Бубнов.