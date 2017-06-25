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  • Бубнов: «Основную претензию по поводу вылета сборной России я бы адресовал руководству»

Бубнов: «Основную претензию по поводу вылета сборной России я бы адресовал руководству»

25 июня 2017, 01:45
29

Экс-игрок «Спартака» Александр Бубнов поделился впечатлениями от матча третьего тура групповой стадии Кубка конфедераций между сборными России и Мексики (1:2). По итогам матча на «Казань Арене» команда Станислава Черчесова потеряла шансы на выход в плей-офф.

«Мы забили первыми, что было очень важно. Ведь это идеальный сценарий, поскольку сборная России лучше разрушает, чем созидает. Команда Черчесова больше отрабатывала игру вторым номером – так ей было легче наладить организацию игры. Факт, что для сборной это был наиболее простой вариант дать результат. Тем не менее грубые ошибки в обороне никуда не ушли: Ерохин ошибся так же, как Кудряшов в матче с Португалией. Ляп Акинфеева при втором пропущенном голе вовсе перечеркнул все шансы на выход из группы.

Эпизодами сборная играла лучше, чем в матче с португальцами. Мы создали больше моментов, но, к сожалению, игра у нашей команды по-прежнему не поставлена. Мы плохо контролируем мяч и не можем обеспечить систематическое давление на ворота соперника. Классный соперник этим пользуется и берет инициативу в свои руки, добиваясь результата.

Стыдно ли за эту сборную? С точки зрения самоотдачи никаких претензий быть не может. Ребята старались, но это наш уровень на сегодняшний день, с классными командами нас хватает на один тайм, поэтому можно заключить, что нашего класса достаточно для Новой Зеландии и Австралии, если говорить о Кубке конфедераций. С этими командами мы можем конкурировать, тогда как с мексиканцами, чилийцами, немцами и португальцами – нет.

При этом я бы не стал вешать всю вину на Станислава Черчесова, поскольку у него есть свой уровень, который был известен и до приглашения в сборную. Основную претензию я бы адресовал руководству, которое его назначило», — сказал Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Кубок конфедераций Мексика Россия Черчесов Станислав Бубнов Александр
Комментарии (29)
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4agaaa
1498347070
В большинстве согласен, но мексика куда слабее чем те же португальцы, нужна была хотя бы ничья у себя то дома с более менее равным соперником! Черчесову огромный минус за работу!
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Red narva
1498350263
Бубнов,ну,что ты все из себя аракула строишь?Ну бывает,попадешь пальцем в небо..Ты,как баба,не постоянен.Сегодня Акинфеев супер стар,завтра говнище...Ты уж думай иногда,что некоторые "болельщики"тебе верят!А п...ть не мешки ворочить..
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subbotaspartak
1498350644
Руководство себя не осудит И Черчесова не обсудит. Скажут: Опыт удалось получить, И попросят: Понять и простить. Бородач.
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Red narva
1498352824
Интересно,а ведь печатают галиматью этого псевдопрогнозиста!У меня ,лично этот чел кроме,как грустной ухмылки ни чего другого не заслуживает!Забыл!!!!Чего у Бубна не отнимешь,это умения обсирать по заказу!
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Тони Монтана Б
1498356953
Бубнов прав, Карпин прав. Кто назначил вратаря на пост главного тренера?
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Smoking_dog
1498359760
Правильно бубен.надо их критиковать.Чтоб с..ки не раслаблялись
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Байкал-Сибирь
1498360629
Первый раз согласен с Бубновым. Нужен Бердыев или нах нам этот чм
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Непутриот
1498361264
1000 раз на одни грабли нашего руководства и всех тренеров: нельзя ставить самого слабого вратаря мира в ворота, если хочешь что-то выиграть! Ко всем остальным игрокам претензий нет, их уровень!
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Pourport
1498365373
Спросят только с тренера,а по сути весь РФС надо с невеждами разгонять.
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каа
1498366493
Не было ляпа у Акинфеева...Он пытался исправить ляп защитников... мяч не долетел до штрафной... ...
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