Пепе пропустит полуфинал Кубка конфедераций из-за перебора карточек

Матч Новая Зеландия – Португалия в рамках третьего раунда групповой стадии Кубка конфедераций завершился победой чемпионов Европы – 4:0.

На 56-й минуте встречи защитник Пепе получил желтую карточку. Для игрока «Реала» предупреждение стало вторым на турнире – в игре второго тура 34-летний португалец получил желтую карточку в матче против сборной России. Согласно регламенту, Пепе пропустит матч 1/2 финала.

28-го июня команда Фернанду Сантуша в статусе победителя группы A сыграет с командой, которая займет второе место в квартете B. На данный момент вторую строчку занимает сборная Германии. Матч пройдет на «Казань Арене».