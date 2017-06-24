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    Пепе пропустит полуфинал Кубка конфедераций из-за перебора карточек

    Матч Новая ЗеландияПортугалия в рамках третьего раунда групповой стадии Кубка конфедераций завершился победой чемпионов Европы – 4:0.

    На 56-й минуте встречи защитник Пепе получил желтую карточку. Для игрока «Реала» предупреждение стало вторым на турнире – в игре второго тура 34-летний португалец получил желтую карточку в матче против сборной России. Согласно регламенту, Пепе пропустит матч 1/2 финала.

    28-го июня команда Фернанду Сантуша в статусе победителя группы A сыграет с командой, которая займет второе место в квартете B. На данный момент вторую строчку занимает сборная Германии. Матч пройдет на «Казань Арене».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.06.2017 22:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 25 июня 2017, 00:05

      и я с ним солидарен)

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