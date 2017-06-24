Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жирков: «Не видел эпизода с удалением. Злого умысла бить соперника у меня не было»

    Полуащитник сборной России Юрий Жирков поделился мнением об удалении в матче против Мексики (1:2) в рамках заключительного тура групповой стадии Кубка конфедераций.

    «Злого умысла бить или там что-то делать у меня было. Не знаю, надо смотреть эпизод, я ещe не видел. Был ли в раздевалке разбор матча? Нет, ничего не было. Дворкович заходил, пожал руки, Виталий Леонтьевич тоже был», – сказал 33-летний игрок.

    Напомним, команда Станислава Черчесова завершила выступление на домашнем турнире.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.06.2017 21:13
    Рекомендуем
    Комментарии27
    ...
    • ...
      Рейтинг: +80

      роналдон 25 июня 2017, 09:52

      Да у тебя и мозгов -то нет, чтоб умысел сформировался.. Чмо, предатель команды.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 25 июня 2017, 03:56

      Две карточки - и он ничего не видел,
      "Извините, если кого обидел"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      savdail 25 июня 2017, 00:53

      У них руки сами по себе машут. Неконтролируемо. Соответственно, и ноги. И вообще они не знают что делают. Только видео когда посмотрят понимают. Какой игры можно ожидать от таких невменяемых?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 25 июня 2017, 00:30

      Старичёк, ты старался, бился до конца...Это мексиканец подставился..Респект и уважуха !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +675

      vladimir63 24 июня 2017, 23:11

      а мы видели ! спецом локтем махнул !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +899

      Krics 24 июня 2017, 23:06

      Блин, Юрок ты еще с молодежки сборную подставляеш.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1155

      fhnv 24 июня 2017, 22:56

      ну хоть игорёк с ножища мексиканцу нормально попал....жаль не по мячу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 24 июня 2017, 22:36

      Да ладно, локтем в морду вмазал. Некер лаптями размахивать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 24 июня 2017, 22:09

      Судья идиот. Два пеналя не дал. Потом красную показал.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +678

      Пастырь 24 июня 2017, 21:33

      За то вся страна видела как ты его локтем ударил. Что же ты за человек если тебе трудно признаться что подвел команду. Все помнят как Аршавин отвечал на вопросы (будучи тоже игроком Зенита). Помогите вывод сделать.

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11