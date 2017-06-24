Жирков: «Не видел эпизода с удалением. Злого умысла бить соперника у меня не было»

Полуащитник сборной России Юрий Жирков поделился мнением об удалении в матче против Мексики (1:2) в рамках заключительного тура групповой стадии Кубка конфедераций.

«Злого умысла бить или там что-то делать у меня было. Не знаю, надо смотреть эпизод, я ещe не видел. Был ли в раздевалке разбор матча? Нет, ничего не было. Дворкович заходил, пожал руки, Виталий Леонтьевич тоже был», – сказал 33-летний игрок.

Напомним, команда Станислава Черчесова завершила выступление на домашнем турнире.