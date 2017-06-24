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  • Жирков: «Не видел эпизода с удалением. Злого умысла бить соперника у меня не было»

Жирков: «Не видел эпизода с удалением. Злого умысла бить соперника у меня не было»

24 июня 2017, 21:13
26

Полуащитник сборной России Юрий Жирков поделился мнением об удалении в матче против Мексики (1:2) в рамках заключительного тура групповой стадии Кубка конфедераций.

«Злого умысла бить или там что-то делать у меня было. Не знаю, надо смотреть эпизод, я ещe не видел. Был ли в раздевалке разбор матча? Нет, ничего не было. Дворкович заходил, пожал руки, Виталий Леонтьевич тоже был», – сказал 33-летний игрок.

Напомним, команда Станислава Черчесова завершила выступление на домашнем турнире.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Мексика Россия Жирков Юрий
Комментарии (26)
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Обер-КанцлерЪ
1498328274
Вместе с Акинфеевым просто покиньте сборную, пора дать дорогу молодым! И более адекватным.
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ARSteven89
1498328373
Юра, к тебе никаких претензий за турнир, спасибо за то, что ты вообще играешь. Мы в 2011 году выиграли право проведения ЧМ, а за год до турнира у нас в сборной лучшими являются - Юра Жирков (33 года) и Саша Самедов (34 года), это и радует и пугает...
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4agaaa
1498328419
О команде думай овца глупая!!! Надеюсь последний раз в сборной!
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nik55
1498328462
Жирков тебе вообще в сборной делать не чего
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DZHEK_VOROBEY1987
1498328818
Не хера своими ветками размахивать,тогда бы и удаления не было.
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marslond
1498329111
В принципе, можно было не удалять, по игре было уже всё понятно, хотя судья судил сегодня на 3.
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Пастырь
1498329204
За то вся страна видела как ты его локтем ударил. Что же ты за человек если тебе трудно признаться что подвел команду. Все помнят как Аршавин отвечал на вопросы (будучи тоже игроком Зенита). Помогите вывод сделать.
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DeutschlandUberAlles
1498331367
Судья идиот. Два пеналя не дал. Потом красную показал.
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subbotaspartak
1498352219
Две карточки - и он ничего не видел, "Извините, если кого обидел"
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роналдон
1498373539
Да у тебя и мозгов -то нет, чтоб умысел сформировался.. Чмо, предатель команды.
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