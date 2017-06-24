Самедов о поражении от Мексики: «Мы заслуживали большего»

Полузащитник сборной России Александр Самедов поделился мнением об исходе встречи третьего тура группового этапа Кубка конфедераций против команды Мексики (1:2).

«Мы хотели пройти дальше, но не получилось. Сегодня игра, как мне казалось, получалась, но чего-то опять не хватило. Сейчас сложно сказать, чего именно. Но когда получаешь такие голы — что первый, что второй. Мне казалось, что мы сегодня заслуживали большего», — сказал 32-летний игрок «Спартака» в интервью «Матч ТВ».

На 25-й минуте матча на «Казань Арене» Самедов открыл счет.