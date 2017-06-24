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    Самедов о поражении от Мексики: «Мы заслуживали большего»

    Полузащитник сборной России Александр Самедов поделился мнением об исходе встречи третьего тура группового этапа Кубка конфедераций против команды Мексики (1:2).

    «Мы хотели пройти дальше, но не получилось. Сегодня игра, как мне казалось, получалась, но чего-то опять не хватило. Сейчас сложно сказать, чего именно. Но когда получаешь такие голы — что первый, что второй. Мне казалось, что мы сегодня заслуживали большего», — сказал 32-летний игрок «Спартака» в интервью «Матч ТВ».

    На 25-й минуте матча на «Казань Арене» Самедов открыл счет.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.06.2017 20:33
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 03:01

      ну,ты хоть право голоса заслужил!Как никак гол забил.Говори дружок говори..

      0
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 25 июня 2017, 00:39

      Вы суки заслуживаете зарплату в 5 000 рублей, и раз в год путевку за границу на 7 дней за свой счет........

      0
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 25 июня 2017, 00:15

      Не знаю как вы, а болельщики точно большего заслужили!!!

      0
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      Рейтинг: +36

      visokos83 24 июня 2017, 23:52

      Нельзя так вратаря казнить, забивать надо было, с Португальцами Акинфеев 100% вытаскивал, и что-то Самедов молчал по этому поводу.

      2
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 24 июня 2017, 22:57

      да вы все время "заслуживаете большего",а получаете сугубо "своё"

      -1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 24 июня 2017, 22:37

      Реализация хромает! КПД ничтожный с такими показателями нас любой середняк на лопатки положит! Я просто не представляю какой слабой должна быть группа на ЧМ что бы мы из неё вышли! А даже если выйдем да хоть даже с первого места из слабой группы, на первом же этапе алей-офф нас срежет кто угодно: Чили, Парагвай, Колумбия, Уругвай, Мексика, Кот Д'Ивуар, Гана, Хорватия, Голландия, Турция, Словакия, Англия, Португалия, Мексика, Коста-Рика, Бельгия. Я уже молчу про Испанию, Францию, Италию, Бразилию, Аргентину и Германию!!! Перспективы никакой! Детскоюношеский футбол не развивают! На детей забили! Таланты не ищут, не отбирают не отсеивают! Что бы хорошо выступить на каком-то турнире надо начать заниматься детьми и юношами, и то лишь спустя 10-12 лет могут быть результаты! Но у нас ещё не начали нормально заниматься детскоюношеским футболом! Так чего же мы все ждём ?

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 июня 2017, 21:55

      Согласен-если бы в сборной не было бы Акинфеева,Смольникова и Шишкина.

      -1
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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro 24 июня 2017, 21:35

      Самедов,Глушаков,Смолов, Жирков и Акинфеев. А остальные до уровня сборной не тянут.

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      Рейтинг: +283

      Dmirubo > suhoffmonstro 24 июня 2017, 21:38

      Ты Головина забыл

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      Рейтинг: +6913

      батог > suhoffmonstro 24 июня 2017, 21:45

      Как говорится: не все сразу! Черчесова трогать не надо, будет еще хуже! Но треть сборной гнать в шею! Кстати Жирков тяжеловат был, видать плова с чебуреками объелся, да и Кинфей первый мяч должен был потянуть!

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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro > батог 24 июня 2017, 21:50

      Черчесова трогать уже поздно, теперь только надеяться что за год он хоть как то подкоректирует игру и пересмотрит часть состава. А иначе позора на домашнем ЧМ не избежать.

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      Рейтинг: +273

      suhoffmonstro > Dmirubo 24 июня 2017, 21:51

      Ну да Головин не плох, опыта пока маловато для таких игр но это дело наживное.

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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 24 июня 2017, 21:20

      Заслуживали большего поражения?:)))Ну да. Пожалела вас Мексика. Могла и 3 и 4 вкатить, но этого делать не стала.

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      Рейтинг: +454

      Filllllll > Dmirubo 24 июня 2017, 21:28

      А мы 2 100% момента не забили, и пеналь не дали, который вначале был. А вы идите лесом и подальше!!!

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      Рейтинг: +431

      aurora5858 24 июня 2017, 21:06

      к Самедову претензий нет

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