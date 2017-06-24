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Самедов о поражении от Мексики: «Мы заслуживали большего»

24 июня 2017, 20:33
27

Полузащитник сборной России Александр Самедов поделился мнением об исходе встречи третьего тура группового этапа Кубка конфедераций против команды Мексики (1:2).

«Мы хотели пройти дальше, но не получилось. Сегодня игра, как мне казалось, получалась, но чего-то опять не хватило. Сейчас сложно сказать, чего именно. Но когда получаешь такие голы — что первый, что второй. Мне казалось, что мы сегодня заслуживали большего», — сказал 32-летний игрок «Спартака» в интервью «Матч ТВ».

На 25-й минуте матча на «Казань Арене» Самедов открыл счет.

Источник: Чемпионат.ком
Кубок конфедераций Россия Мексика Самедов Александр
Комментарии (27)
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DZHEK_VOROBEY1987
1498325735
С Акинфеевым,Жирковым и Смольниковым только так и может быть.
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Марсович
1498325781
Гнида, ты заслуживаешь того, что заслужил. Презрения
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fadda
1498325802
Вы заслуживали очередного привоза от великого преемника Яшина и промаха с метра Смольникова.Ещё рот свой смеют открывать при такой бездарной игре.Постыдились бы!
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proekt
1498325879
Сказал бы, чего вы заслуживали... Да только забанят...
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aurora5858
1498327605
к Самедову претензий нет
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Dmirubo
1498328456
Заслуживали большего поражения?:)))Ну да. Пожалела вас Мексика. Могла и 3 и 4 вкатить, но этого делать не стала.
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suhoffmonstro
1498329317
Самедов,Глушаков,Смолов, Жирков и Акинфеев. А остальные до уровня сборной не тянут.
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Диктор
1498330536
Согласен-если бы в сборной не было бы Акинфеева,Смольникова и Шишкина.
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Недовольный
1498334279
да вы все время "заслуживаете большего",а получаете сугубо "своё"
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visokos83
1498337569
Нельзя так вратаря казнить, забивать надо было, с Португальцами Акинфеев 100% вытаскивал, и что-то Самедов молчал по этому поводу.
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