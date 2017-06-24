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    Кубок конфедераций. Португальцы разгромили сборную Новой Зеландии и вышли в полуфинал

    Матч Новая ЗеландияПортугалия в рамках третьего тура группового этапа Кубка конфедераций закончился победой чемпионов Европы со счетом 4:0. Голы на стадионе «Санкт-Петербург» забили Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Андре Силва и Нани.

    Таким образом, команда Фернанду Сантуша вышла в полуфинал турнира. Новозеландцы завершили выступление на Кубке.

    Кубок конфедераций. Групповой этап. Группа A. 3-й тур

    Новая Зеландия – Португалия – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Роналду, 33 (с пенальти), 0:2 – Бернарду Силва, 37; 0:3 – Андре Силва, 80; 0:4 – Нани, 90+1.

    Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Макглинчи (Туилома, 37), Вуд, Рохас, Томас, Льюис (Барбарусес, 65), Ингрэм, Дойл, Смит, Дюранте.

    Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Данилу, Елизеу, Семеду, Куарежма (Мартиньш, 84), Моутинью, Андре Силва, Бернарду Силва (Пицци, 46), Роналду (Нани, 67).

    Предупреждения: Льюис, 19; Ингрэм, 82 – Семеду, 21; Пепе, 56.

    Календарь Кубка конфедераций

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.06.2017 19:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 24 июня 2017, 20:47

      Кто бы сомневался.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 24 июня 2017, 20:02

      Ну молодцы в полуфинале с Германии сыграют

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