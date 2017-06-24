Кубок конфедераций. Португальцы разгромили сборную Новой Зеландии и вышли в полуфинал

Матч Новая Зеландия – Португалия в рамках третьего тура группового этапа Кубка конфедераций закончился победой чемпионов Европы со счетом 4:0. Голы на стадионе «Санкт-Петербург» забили Криштиану Роналду, Бернарду Силва, Андре Силва и Нани.
Таким образом, команда Фернанду Сантуша вышла в полуфинал турнира. Новозеландцы завершили выступление на Кубке.
Кубок конфедераций. Групповой этап. Группа A. 3-й тур
Новая Зеландия – Португалия – 0:4 (0:2)
Голы: 0:1 – Роналду, 33 (с пенальти), 0:2 – Бернарду Силва, 37; 0:3 – Андре Силва, 80; 0:4 – Нани, 90+1.
Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Макглинчи (Туилома, 37), Вуд, Рохас, Томас, Льюис (Барбарусес, 65), Ингрэм, Дойл, Смит, Дюранте.
Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Данилу, Елизеу, Семеду, Куарежма (Мартиньш, 84), Моутинью, Андре Силва, Бернарду Силва (Пицци, 46), Роналду (Нани, 67).
Предупреждения: Льюис, 19; Ингрэм, 82 – Семеду, 21; Пепе, 56.