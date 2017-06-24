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    Кубок конфедераций. Сборная России в меньшинстве уступила команде Мексики и завершила выступление на турнире

    Встреча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций РоссияМексика завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе команды Станислава Черчесова отличился Александр Самедов, в составе мексиканцев забили Нестор Араужо и Ирвинг Лосано. На 68-й минуте защитник Юрий Жирков получил вторую желтую карточку и покинул поле «Казань Арены».

    Таким образом, сборная России выбыла из борьбы на домашнем турнире. Подопечные Хуана Карлоса Осорио вышли в полуфинал.

    Кубок конфедераций. Групповой этап. Группа A. 3-й тур

    Россия – Мексика – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Самедов, 25; 1:1 – Араужо, 30; 1:2 – Лосано, 52.

    Мексика: Очоа, Араухо, Диего Рейес (Луис Рейес, 38), Дос Сантос, Лайун, Вела (Акино, 46), Морено, Эррера, Гуардадо, Лосано, Чичарито.

    Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Жирков, Самедов, Глушаков, Ерохин (Смольников, 70), Головин, Бухаров (Полоз, 64), Смолов.

    Предупреждения: Жирков, 9; Кудряшов, 64; Васин, 71; Головин, 88 – Гуардадо, 15;

    Удаления: Жирков, 68 – нет.

    Календарь Кубка конфедераций

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.06.2017 19:51
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    Комментарии254
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 25 июня 2017, 10:37

      Ваш спорт-ХОКЕЙ

      0
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 25 июня 2017, 10:34

      Кто то надеялся на другое?

      0
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      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev 25 июня 2017, 09:12

      в поражение от Мексики виноват тренер дело не только в ошибке Акинфева но не было усиления заменами после удаления Жиркова меняют полузащитника на защитника нападающих на нападающих так что виноват в поражении тренер и только он ошибка с выбором состава зачем нужен Бухаров если собирался играть на контратах зачем нужен этот столб

      0
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      Рейтинг: -17

      Марсович 25 июня 2017, 07:25

      Надо было с молодых создавать команду, а не старых пердунов звать. Жиркову здоровья не хватило, а очень хотелось

      -1
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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 04:58

      Тренера надо менять,а не всю команду!Как Вам не понять!Про вратаря молчу вообще.Желание побеждать мало,надо хоть немного умения!Только Бердыев за короткий срок до ЧМ может сделать из того что есть настоящий боеспособный коллектив!Слепой и глухой может этого не видеть и не понимать(ну и Мутко ваш,чтоб его..)Ребята хорошие в основном,но опыта не хватает,это видно.Новый тренер решит жэту проблемму.И тогда успех 2008 не покажется нам таким уж неповторимым.Я в этом уверен.

      1
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      Рейтинг: +2389

      serglider 25 июня 2017, 04:55

      Хватит тешить себя надеждой, что сборная "заиграет", только нужно дать ей время... Не "заиграет"! При Черчесове точно не заиграет... Нужно сказать ему "спасибо" и пожелать дальнейших успехов в "мусорных" чемпионатах! И проблема не только в том, что игроки в сборной почему-то играют уровнем ниже чем в своих клубах и даже не в российской болезни когда делается навес на 30-40 метров, а защитники чешут репу: "Да, ну... точно "точно" прилетит к кому надо?" и "Да ты "гонишь" в одно касание и точно в ворота... да нам такие не залетают!"... А потом: "Ух ты, ах ты...", "Как же так?"... А Рональду (Месси, Гризман, Мюллер и т.д.) забил так мы против таких игроков в своем чемпионате не играем... Дайте нам лет десять поиграть в сборной, вылетим с 5-6 международных турниров... за то наберемся опыта и... неплохо заработаем))) Проблема прежде всего в психологии! Если игроки выходят на поле с мыслью: "Это португальцы - чемпионы Европы! А кто мы такие?" Выигрывать нереально! Если команда пропускает мяч и опускает руки - это не команда! Если ты "дерево" какой смысл бить соперника? Лучше направь свою энергию на тренировки! В общем пока все уныло, бесперспективно и безнадежно...

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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 04:52

      еще один с грядки оптимистов!

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      Рейтинг: +24

      Golovogol 25 июня 2017, 04:51

      Вот честно, никогда не любил Черчесова, но здесь за него заступлюсь, ибо он выжимает из этой команды максимум. Ну серьёзно какие вопросы к Черчесову? Новую Зеландию на классе обыграли? Обыграли. С Португалией после провального первого тайма, был приличный второй, за который было не стыдно. Мексика? До привоза Игоря Россия играла лучше, у Мексики не было ни одной реально осмысленной голевой атаки (первый гол - чётко видно, что чувак хотел сделать скидку в центр, а не бить, мяч попал в другую часть головы, и залетел в ворота, считай, это рикошет от головы, просто дурик залетел; 2-й гол = Акинфеев + Васин), в то время как у наших к тому времени было 5 реально голевых моментов (эпизоды с Жирковым и Смоловым, выход Ерохина, отменённый гол Самедова и собственно засчитанный гол Самедова). Потом случился досадный второй гол и удаление Жиркова, и дальше Мексика уже доминировала на поле. Хотя даже в концовке (уже в меньшинстве) был момент у Смольникова. Если оценивать матч в целом, явного превосходства мексиканцев я не увидел. Если сравнить эту сборную со сборной Каппелло времён ЧМ и после, то сейчас гораздо лучше. Никому не нужны сборные, которые приезжают мучиться и играть на ноль. А мы при Фабио были именно такими, выходили с кирпичными рожами мучиться и умирать на поле, команда чувствовала себя крайне скованно, результат известен. Сейчас хотя бы есть желание и попытки созидать. По самоотдаче никаких претензий. Они не просто хотели выиграть, они очень хотели. И играла сборная лучше, чем на ЧМ-2014 при Капелло или на Евро-2016 при Слуцком.

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      Рейтинг: +2389

      serglider > Golovogol 25 июня 2017, 05:24

      Какой смысл в этом: "играли лучше", моментов создали больше и... проиграли? Что кардинально изменилось по сравнению с играли хуже, моментов создали меньше и закономерно проиграли))) Думаете дальше будут играть лучше? Так не будут((( Достаточно того, что в сборной игроки играют хуже, чем в своих клубах! А это главная претензия к Черчесову! Черчесов не тренер уровня сборной, это очевидно еще по товарищеским матчам: в обороне беда, перестраиваться по ходу матча команда не умеет, взаимопонимания между игроками нет... Чем быстрее Мудко поймет эту очевидную истину тем быстрее начнется прогресс в сборной. Оценка работы Черчесова - место сборной России в рейтинге ФИФА, если после ЧМ мы не выберемся из 7-8 десятка, то будем при жеребьевках болтаться в 5-6 корзинах, а это значит, что придется играть в группе против как минимум двух топ сборных, которым мы стабильно проигрываем... Еще 12 лет без финальных турниров ЧЕ и ЧМ, что бы только один прикупил домик в австрийских Альпах, а другой виллу в Майами, ну и еще игроки съездили со своими бабами в Монте-Карло... Была задача минимум на турнир - выйти из группы. Не выполнил - гуляй "Вася"! Зачем устраивать эту "ромашку": "верю" - "не верю"?

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      Рейтинг: +24

      Golovogol > serglider 25 июня 2017, 06:00

      Допустим, Черчесов, как вы говорите, не уровень, а Романцев, Сёмин, Газзаев, Слуцкий, Капелло - они все тоже? Видимо, так, ведь теперь у нас новый ангел-спаситель - Бердыев. А если Бердыев провалится со сборной, кто на очереди?

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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 04:21

      Ну так есть Акинфееву у кого учится!)))

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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 04:10

      еще один оптимист.Вас где выращивают,на каких грядках,таких слепых и довольных?

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      Рейтинг: +75

      Red narva > lra 25 июня 2017, 07:00

      А то!Ходил пацаном на все матчи нашего кренгольма!)

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