Кубок конфедераций. Сборная России в меньшинстве уступила команде Мексики и завершила выступление на турнире

Встреча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций Россия – Мексика завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе команды Станислава Черчесова отличился Александр Самедов, в составе мексиканцев забили Нестор Араужо и Ирвинг Лосано. На 68-й минуте защитник Юрий Жирков получил вторую желтую карточку и покинул поле «Казань Арены».

Таким образом, сборная России выбыла из борьбы на домашнем турнире. Подопечные Хуана Карлоса Осорио вышли в полуфинал.

Кубок конфедераций. Групповой этап. Группа A. 3-й тур

Россия – Мексика – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Самедов, 25; 1:1 – Араужо, 30; 1:2 – Лосано, 52.

Мексика: Очоа, Араухо, Диего Рейес (Луис Рейес, 38), Дос Сантос, Лайун, Вела (Акино, 46), Морено, Эррера, Гуардадо, Лосано, Чичарито.

Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Жирков, Самедов, Глушаков, Ерохин (Смольников, 70), Головин, Бухаров (Полоз, 64), Смолов.

Предупреждения: Жирков, 9; Кудряшов, 64; Васин, 71; Головин, 88 – Гуардадо, 15;

Удаления: Жирков, 68 – нет.

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