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  • Кубок конфедераций. Сборная России в меньшинстве уступила команде Мексики и завершила выступление на турнире

Кубок конфедераций. Сборная России в меньшинстве уступила команде Мексики и завершила выступление на турнире

24 июня 2017, 19:51
269

Встреча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций РоссияМексика завершилась победой гостей со счетом 2:1. В составе команды Станислава Черчесова отличился Александр Самедов, в составе мексиканцев забили Нестор Араужо и Ирвинг Лосано. На 68-й минуте защитник Юрий Жирков получил вторую желтую карточку и покинул поле «Казань Арены».

Таким образом, сборная России выбыла из борьбы на домашнем турнире. Подопечные Хуана Карлоса Осорио вышли в полуфинал.

Кубок конфедераций. Групповой этап. Группа A. 3-й тур

Россия – Мексика – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Самедов, 25; 1:1 – Араужо, 30; 1:2 – Лосано, 52.

Мексика: Очоа, Араухо, Диего Рейес (Луис Рейес, 38), Дос Сантос, Лайун, Вела (Акино, 46), Морено, Эррера, Гуардадо, Лосано, Чичарито.

Россия: Акинфеев, Васин, Кудряшов, Джикия, Жирков, Самедов, Глушаков, Ерохин (Смольников, 70), Головин, Бухаров (Полоз, 64), Смолов.

Предупреждения: Жирков, 9; Кудряшов, 64; Васин, 71; Головин, 88 – Гуардадо, 15;

Удаления: Жирков, 68 – нет.

Календарь Кубка конфедераций

Источник: Бомбардир.ру
Кубок конфедераций Россия Мексика
Комментарии (269)
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Nesterenko
1498323620
Поражение имени Акинфеева. Как такой гол можно было пропустить???? Зачем играть ногами против человека который ниже тебя??? В итоге 2:1 и ещё ногой заехал в грудь мексиканцу. И это не первый его такой касяк в карьере. При всем к нему уважении, но на ЧМ должен стоять другой вратарь. У нас их куча хороших. Мое мнение что этот гол сломил наших сильно. Ну и браво Смольников, с метра не попасть в ворота.
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oyabun
1498323747
А кто то сомневался в итоговом результате выступления нашей сборной? Будем честны, на данный момент это реальный уровень сборной России. Я ничуть не пытаюсь уничижительно пройтись по ней, нет. Просто надо делать выводы и подготовить команду лучше к ЧМ 18-го года. И первый вывод - не кажется ли вам господа, что пора готовить другого 1-го вратаря сборной? Такое количество косяков от Акинфеева.. это непостижимо уму. Второе - срочно убирать из команды недоразумение по имени Ерохин. Вообще непонятно по какому принципу его брали? По принципу "лучший из худших"? И третье - срочно как то настраивать нападение. Смолов - нулевой, похоже и в это межсезонье с такой игрой ему в Европу не попасть, ибо показал себя перед потенциальными покупателями с наихудшей стороны. Ну а как не забил Смольников с нескольких метров - это вообще жирная точка под всей игрой команды.
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k611
1498323896
Черчесов говорил недавно о качественном росте сборной. Ну что сказки рассказывать. Тренером, мне кажется, Бердыева надо ставить. Этот тренер добивается с командами результатов. Пусть возглавит сборную.
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vladimir63
1498326020
оба гола акинфеева ! жирков психанул ! а смолов идиот ! упал бы просто судья поставил бы пеналь ! но в это падение смолов вложил весь свой артистизм ! а так видно что играть хотят стараются ! а вот мастерства то и не хватает !
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nik55
1498326465
виноват процентов на 60----конь вратарь и остальные 40 вся команда
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subbotaspartak
1498326672
Кинфей не только не спас... В очередной раз кинул всех нас. Будете его на ЧМ катать, Будем ляпы пропускать. Вратарь хороший, Но не по силам ноша.
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lamarasalvatruche13
1498327173
конифей полупозиция первый гол...второй недокунгфу....с португалами тоже вопрос к игорю...если косячит защита вратарь последний рубеж...он тащит и спасает только против амкаров арсеналов где женя харьковский решает ...там он скала...психологически уверен устойчив....в самых важных матчах за сборную все не так...корея 14 ,щас из двух его один 100% гол...то есть в важных самых жизненных матчах за страну раз за разом сливает стабильно....вратарей куча дай шанс саламыч кому другому хуже не будет, иначе через год точно также игорян пустит пенку уже на чм, а он пустит,не заржавеет за ним попомните мое слово....единственный шанс это не ставить в состав ...пусть в лч рекорды ставит за сборную гильерме лунев медведев...дайте шанс парням они не хуже
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ФК_Полоцк
1498327229
Все не читал, но соглашусь со многими факторами. Жирков - давно нарывался на красную, плечо проверял шипами, смеялся с Мексиканцами. Вел неадекватно себя, может с Еременко виделся) Меня кстати очень позабавило то, что они постоянно друг с другом переговаривались и смеялись - как будто это товарняк обычный... Второй мяч бесспорно Акинфеева. Со всеми впринципе все понятно. Единственный кто играет - это Полоз(непонятно почему только во 2 тайме). Ну и Головин местами пытается. Разочаровал Федя. Момент с симуляцией просто убил. Вместо того, чтобы любым макаром доигрывать момент он просто нырнул... Ненавижу симулянтов и он должен был получить горчичник! Если бы доиграл - авось забил... Эмоциий много...по факту пока только так...
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Gerero2198
1498327941
Что все на Конифея набросились? Хрен на него. пусть хоть 10 пропустит, но вы сцуко забейте 11 и в итоге три очка в копилке. А мы блять в атаке как последние чмо играем и все плюхи на Игорька сваливаем.На Слуцкого "батон" крошили, а что Черчесов невъебеннно звездатую команду собрал которая всех порвала? Извиняюсь за нецензуру, но просто бесит и игра сборной и особенно на 70% не объектвные нападки на Акинфееча.
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ProstoPolzovatel
1498329806
Спасибо сборной за этот турнир...да, совершали ошибки, да, можно было лучше, и ещё куча подобных да...но тем не менее моментами выглядели неплохо, бились, старались - такое отношение радует...ранее я писал, что с Мексикой будет непросто, так оно и вышло...но жизнь на этом не заканчивается, до ЧМ ещё год, есть время провести работу над ошибками...интересно будет посмотреть на сборную с Фернандесом, Дзагоевым, Дзюбой, Зобниным, может ещё кто-то появится...после провалов на ЧМ-14 и Евро-16 игра на Кубке Конфедераций оставляет надежду на достойное выступление на домашнем мундиале, чему мы, болельщики, безусловно, будем рады
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