На матче Россия – Мексика болельщики вывесили баннер с портретами легендарных советских футболистов

На проходящем в данные минуты матче третьего тура группового раунда Кубка конфедераций между Россией и Мексикой болельщики российской команды вывесили баннер с надписью: «Гордимся именем великим – Россия».

Примечательно, что каждая из букв слова «Россия» является началом фамилии одного из легендарных советских футболистов – Олега Романцева, Николая Осянина, Никиты Симоняна, Эдуарда Стрельцова, Анатолия Исаева и Льва Яшина.