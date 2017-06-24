На матче Россия – Мексика болельщики вывесили баннер с портретами легендарных советских футболистов

мда, очень плохо с играли...С играли так, на что мы сейчас способны....
На проходящем в данные минуты матче третьего тура группового раунда Кубка конфедераций между Россией и Мексикой болельщики российской команды вывесили баннер с надписью: «Гордимся именем великим – Россия».
Примечательно, что каждая из букв слова «Россия» является началом фамилии одного из легендарных советских футболистов – Олега Романцева, Николая Осянина, Никиты Симоняна, Эдуарда Стрельцова, Анатолия Исаева и Льва Яшина.
24 июня 2017 г.