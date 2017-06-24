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    На матче Россия – Мексика болельщики вывесили баннер с портретами легендарных советских футболистов

    На проходящем в данные минуты матче третьего тура группового раунда Кубка конфедераций между Россией и Мексикой болельщики российской команды вывесили баннер с надписью: «Гордимся именем великим – Россия».

    Примечательно, что каждая из букв слова «Россия» является началом фамилии одного из легендарных советских футболистов – Олега Романцева, Николая Осянина, Никиты Симоняна, Эдуарда Стрельцова, Анатолия Исаева и Льва Яшина.

    Источник: Twitter

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    24.06.2017 18:12
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 24 июня 2017, 22:57

      мда, очень плохо с играли...С играли так, на что мы сейчас способны....

      0
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      Рейтинг: +13

      000000000000!!!!!!!!!!!!! 24 июня 2017, 21:17

      верните народные деньги потраченнные на никому ненужные стадионы,которые построили для дебилов,уродов и баранов....

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      000000000000!!!!!!!!!!!!! 24 июня 2017, 21:01

      современная спортивная россия!!! ?????да ну её на хуй....ебать их надо всех

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      int5 24 июня 2017, 20:11

      А че Сталина нету?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 24 июня 2017, 20:09

      Спасибо Акинфееву и Жиркову

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 24 июня 2017, 19:47

      Все чем есть гордиться за 27 лет независимости это портреты советских футболистов. Печально. Путин навсегда !!

      -1
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      Рейтинг: +56

      первый третий с права > Dellleone 24 июня 2017, 19:49

      ты дурак?

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > первый третий с права 24 июня 2017, 19:51

      Ты сосшь сейчас ? Это ирония дебил

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      Рейтинг: +56

      первый третий с права > Dellleone 24 июня 2017, 19:52

      в очко свою иронию засунь уточка,нах ты сюда политику лепишь дегенерат?

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > первый третий с права 24 июня 2017, 19:54

      Таково кубка как ты еще я спрашивать буду как ты ??? В очко ты себе плходу чушь что то по себе людей не судят чмырдяй

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      Рейтинг: +56

      первый третий с права > Dellleone 24 июня 2017, 19:54

      ты точно дурак.

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > первый третий с права 24 июня 2017, 19:54

      Уебка *

      -1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > первый третий с права 24 июня 2017, 19:56

      Ты точно уебок и сосешь не только сейчас но и по жизни встретил бы тебя уебал бы по твоему лецу овечьему сранлму тварь!!!

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > первый третий с права 24 июня 2017, 19:58

      Со своими минусами сранами баба ебанная!!!

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      Рейтинг: +56

      первый третий с права > Dellleone 24 июня 2017, 19:59

      отдыхай

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > первый третий с права 24 июня 2017, 20:01

      Соси шлюха бомжатская еще такое грандон как ты что то вякает тварь ебливая !!!

      -2
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > первый третий с права 24 июня 2017, 20:03

      За вову своего старого который только следит и воруют все 17 лет и дает воровать своим прыжкам из озера заспупаешься потому что он из питера... холоп сраный

      -1
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      ...
      Рейтинг: +56

      первый третий с права > Dellleone 24 июня 2017, 20:04

      валерьяны попей глупый

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > первый третий с права 24 июня 2017, 20:09

      Тебе даже валерьяна не поможет тварь всех вас на кол пидарасы продали страну шлюхи еще вякаете встретил бы тебя сучара ебанная не думая .... тварь !!!! Давай ставь свои минусы шлюха питерская

      -3
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      ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone > первый третий с права 24 июня 2017, 20:11

      Весь твой род выебать деревяшкой с гвоздями за такое!!! Давай сука напиши гле тебя найти если ты не шалава конечная !!!

      -2
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      Рейтинг: +56

      первый третий с права > Dellleone 24 июня 2017, 20:12

      лечись)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > первый третий с права 24 июня 2017, 20:13

      Ебись в жопу дальше бомжара ебанная

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > первый третий с права 24 июня 2017, 20:16

      Со своим сраным Пукиным вором евреем питерским

      -2
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      Рейтинг: -17

      Марсович 24 июня 2017, 19:30

      Спасибо, Игорек. За два гола. От души.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +56

      первый третий с права > Марсович 24 июня 2017, 19:31

      за три гола уже.Про гол метросексуала забыл.

      0
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      Рейтинг: +523

      Грыззь 24 июня 2017, 18:51

      Вперёд Россия!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      000000000000!!!!!!!!!!!!! > Грыззь 24 июня 2017, 21:19

      вперёд чмошники!

      -1
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