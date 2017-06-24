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    Роналду, Куарежма и Моутинью – в составе Португалии на поединок с Новой Зеландией

    Стали известны стартовые составы сборных Новой Зеландии и Португалии на матч третьего тура группового раунда Кубка конфедераций.

    Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Макглинчи, Вуд, Рохас, Томас, Льюис, Ингрэм, Дойл, Смит, Дюранте.

    Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Данилу, Елизеу, Семеду, Куарежма, Моутинью, Андре Силва, Бернарду Силва, Роналду.

    Встреча состоится на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:00 по московскому времени.

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    Источник: ФИФА

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    24.06.2017 17:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 июня 2017, 17:51

      Серьезно настроились . Видимо не верят в Мексику .

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 июня 2017, 17:43

      А один эксперт от бога писал, что португальцы в отпуск приехали..... И обыграть отпускников плёвое дело... Судя по составу, команда играла и будет ИГРАТЬ....

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