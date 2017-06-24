Роналду, Куарежма и Моутинью – в составе Португалии на поединок с Новой Зеландией

Стали известны стартовые составы сборных Новой Зеландии и Португалии на матч третьего тура группового раунда Кубка конфедераций.

Новая Зеландия: Маринович, Боксолл, Макглинчи, Вуд, Рохас, Томас, Льюис, Ингрэм, Дойл, Смит, Дюранте.

Португалия: Патрисиу, Алвеш, Пепе, Данилу, Елизеу, Семеду, Куарежма, Моутинью, Андре Силва, Бернарду Силва, Роналду.

Встреча состоится на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 18:00 по московскому времени.

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