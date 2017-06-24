Бояринцев считает, что россияне добудут победу над сборной Мексики со счетом 2:1

Экс-хавбек «Спартака» Денис Бояринцев заявил, что сборная России сможет распечатать ворота мексиканцев в матче третьего тура группового раунда Кубка конфедераций. Он выразил мнение, что встреча завершится победой подопечных Станислава Черчесова со счетом 2:1.

«Игра не будет легкой, потому что мексиканцы показывают быстрый футбол. Поэтому матч будет не самым простым для нашей обороны, но у соперника тоже есть проблемы в защите, как показала встреча с португальцами. Полагаю, что мы сможем им противостоять, и в атаке у нас должно получиться. Гол мы точно забьем, хорошо бы не один. Ключевые фигуры – это, скорее всего, Федор Смолов и Дмитрий Полоз, это сочетание мне кажется оптимальным для нас. Полоз находится в хорошей форме, а голевое чутье Смолова может принести нам успех. Думаю, мы выиграем со счетом 2:1.

При определенных сочетаниях и выбранной схеме через этих крайних полузащитников, которые находятся в хорошей форме, мы можем строить игру через фланги. Полагаю, что Жирков, Самедов и, наверное, Денис Глушаков – это опытное трио, которое может поддержать атаку.

Если говорить об обороне, мы пробуем играть в три центральных защитника. Я думаю, что плотность в защите не позволит мексиканцам вести привычную игру – это было бы для нас неплохим подспорьем. Трудно предугадать, будет ли тренерский штаб экспериментировать или остановится на составе, который уже сыграл несколько матчей, но в любом случае ребята будут стараться, и мы можем рассчитывать на положительный результат. И можем добиться победы», – сказал Бояринцев.

Поединок Мексика – Россия начнется сегодня в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.